Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NRK at det kommer tiltak.

– Vi vil legge fram en pakke knytta til reiselivet og det vil sje nå tidlig i høst, den jobber vi med nå, sier Nybø.

Da skistedene måtte stenge i mars, ble det innført en rekke ordninger for å hjelpe reiselivsnæringa og de ansatte som ble permittert.

Nå er alle disse ordningene borte. Og ingen vet hvordan vinteren blir.

MÅTTE STENGE: Tommy Åsheim på Låven fulgte spent med da regjeringen la fram tiltakspakken for reiselivet i mars. Foto: Knut Røsrud

– Vi tror jo at mange vil komme til fjellet i vinter og vi planlegger for det med gode smitteverntiltak. Men utfordringen er den fleksibiliteten vi må ha, sier Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil.

80 prosent av de kommersielle gjestene, altså de som leier en seng, kommer fra utlandet, hovedsakelig fra Danmark og Sverige, men også fra England, Tyskland, Russland og Nederland. Dermed blir karantenereglene helt avgjørende for hvor mange som kan komme. Og det kan endre seg fra den ene dagen til den andre.

– Med 80 prosent utenlandske gjester kan svingningen i besøket bli veldig store, sier Lohne.

Må tørre å ansette

Hvor mange skal de tørre å ansette? Reiselivsaktørene i Trysil er i full gang med å rekruttere til vintersesongen, men usikkerheten er stor.

Normalt jobber over 900 sesongansatte i Trysil gjennom vinteren. Vinterreiselivet legger grunnlaget for 54 prosent av sysselsettingen i Trysil.

VARIASJONER: Gudrun Sanaker Lohne forventer store variasjoner i besøket. Foto: Hans Martin Nysæter / Destinasjon Trysil

– Bedriftene våre ønsker å ta godt vare på sine ansatte. Da må permitteringsreglene og reglene for når man kan få dagpenger tilpasses. Vi tror at nøkkelordet for vintersesongen er fleksibilitet, sier Sanaker Lohne.

Destinasjon Trysil har nå sendt brev til flere departementer og politikere der de redegjør for utfordringene og foreslår løsninger.

De vil ha de samme ordningene som i vår; at arbeidsgiverne bare betaler for de to første permitteringsdagene, og at arbeidstakerne kan få dagpenger uavhengig av opptjeningstid og i hvor stor stillingsbrøk de eventuelt blir permittert.

Uenige med statsråden

I et innlegg i Dagens Næringsliv den 2. september sa næringsminister Iselin Nybø at dette ikke er et sesongproblem, men en ny hverdag som reiselivet må forholde seg til.

Det er ikke Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil enig i.

– Dette er et sesongproblem. Nå må regjeringen levere på å gi arbeidsgivere tiltak som kan støtte opp om levedyktige reiselivsbedrifter i en svært usikker situasjon. Vi trenger hjelp til å komme igjennom koronakrisen, sier Sanaker Lohne.

Kommer ny tiltakspakke

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NRK at regjeringen jobber med en ny og spisset tiltakspakke for reiselivet som skal legges fram snart.

VIL HJELPE: Næringsminster Iselin Nybø (V) sier regjeringen jobber med nye tiltak for reiselivet. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

– Vi jobber veldig hardt for å finne en innretning som treffer best mulig. Nå går vi fra generelle støtteordninger til mer målrettede og spesifikke ordninger spesielt rettet mot reiselivet, som vi vet går en usikker framtid i møte, sier Nybø.

– Og Trysil vil komme inn under de vurderingene som vi gjør nå.

Næringsministeren sier hun ikke mener at dagens situasjon er noe reiselivet må venne seg til, men heller at man må tilpasse seg best mulig, fordi situasjonen varer lenger enn alle hadde håpet og trodd.

– Det er ingen tvil om at reiselivet er veldig preget, men jeg opplever at vi har et reiseliv som er opptatt av å legge til rette for å kunne operere innenfor de rammene som gjelder, sier Nybø.

Tapt 30 milliarder

Også direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener reiselivsbedriftene må kompenseres hvis restriksjonene som hindrer dem fra å drive normalt fortsetter.

– Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap, sier Devold i en pressemelding.

En analyse viser at reiselivsbedriftene i Norge har tapt over 30 milliarder kroner i første halvår i år.