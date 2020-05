Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hotellene og de andre overnattingsbedriftene i Trysil har 30 til 50 prosent flere bestillinger for sommeren nå enn på samme tid i fjor. I tillegg sier mange hytteeiere at de vil være på hytta i mange uker i sommer.

Det gir nytt håp for den kriserammede turist-kommunen.

– Det ser jo veldig positivt ut. Jeg håper mange kan ta turen hit og oppleve det vi har å tilby, sier Erik Frost i Trysilguidene.

Han er en av rundt 1.400 i Trysil som ble permittert i mars. Men nå er han i gang igjen, med å klargjøre klatreparken til åpning.

Folk vil til små steder

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tror fjellkommuner og distriktene forøvrig vil få en veldig god turistsommer. Foto: Oda Hveem

– Hoteller i distriktene, campingplasser og hytteområder kommer bedre ut enn byene nå, fordi det oppleves som tryggere, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

De tre tingene folk er mest redd for akkurat nå, er cruiseskip, store hoteller og store flyplasser.

– Derfor er det veldig viktig at fjellkommunene passer på nå, og forteller nordmenn om alt de kan tilby, sier Krohn Devold.

Turistkommunene ble spesielt hardt rammet av koronakrisen. I Trysil var arbeidsledigheten oppe i 30 prosent. Næringslivet tapte rundt 800 millioner kroner.

Kristin Krohn Devold sier det er veldig viktig at de kommer i gang med sommeraktiviteter og får noen av de permitterte tilbake i jobb for å sikre arbeidsplassene.

– Og så er det viktig at kafeer, restauranter og butikker er åpne. Hyttefolk er flinke til å bruke tilbudene i lokalmiljøet, sier Krohn Devold.

Vil ta lang tid

På hotellet Radisson Blu i Trysil forbereder de seg på gjenåpning i juni.

– Det er en spent forventning og en stor glede, sier hotellsjef Maria Åhgren.

De to Radisson-hotellene i Trysil hadde 1.450 gjester da de fikk beskjed om å stenge. Ansatte fra 24 forskjellige nasjonaliteter ble berørt.

Nå ser de muligheten for en etterlengtet opptur.

Adm.dir. på Radisson Blu i Trysil, Maria Åhgren, gleder seg til å få liv og røre i hotellet igjen. Foto: Stein S Eide

– Jeg tror mange gleder seg til å komme seg ut og gjøre aktiviteter sammen med familien, sier hotellsjef Maria Åhgren.

Hun ser veldig fram til å få tilbake mange av de permitterte, i første omgang rundt 60 ansatte på hotellet. Alt de ønsker seg nå, er liv og røre.

Men hun tror det vil ta tid før Trysil blir seg selv igjen.

– Det avhenger helt av hvordan man begynner å reise igjen. Våre største markeder er Sverige, Danmark og England, sammen med Norge, og vi vet ikke ennå om det vil komme gjester fra England til vinteren.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tror destinasjonene som til vanlig har mange norske besøkende, har en fordel i år.

– Det gjelder for eksempel Gudbrandsdalen, som har en stabil norsk kundemasse, sier hun.

En lykke å komme i gang igjen

Daglig leder i Trysilguidene, Eva Ruder Thorèn, tror dette kommer til å bli deres viktigste sommer noensinne.

– Den er også et statement på at vi lever, at Trysil lever, og at det er fint å feriere i Norge.

De har permittert nesten 100 ansatte og mistet 30 prosent av omsetningen. Nå skal de i gang igjen med klatring, sykling og rafting.

Eva Ruder Thorèn, daglig leder i Trysilguidene, sier dette blir deres viktigste sommer. Foto: Stein S. Eide

– Vi kommer til å være 35 personer på jobb igjen. Det er fantastisk, det har vi lengtet etter, sier Eva Ruder Thorèn.

Men uansett hvor stor økning det blir for Trysil i sommer, så vil det ikke være i nærheten av å veie opp for en tapt vinter. Sommeren utgjør normalt bare 14 prosent av den totale inntekten, mens vinteren står for 86 prosent.

– Det blir underskudd uansett, men med en god sommer så blir det i alle fall litt mindre underskudd, sier Eva Ruder Thorèn.

