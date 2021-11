Trysil kommune sende ut pressemelding måndag kl. 18.10. Bruksforbodet er eit resultat av at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har avdekka mange avvik i bygget.

– Summen av alle avdekte avvik utgjer både ei overhengande fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvensar dersom det oppstår brann i byggverket, skriv dei i eit brev til kommunen.

Det tyder at alle som bur i bygget må ut i kveld. Leilegheitsbygget sto ferdig i 2016.

NRK har prata med fleire bebuarar som ikkje har høyrt om dette enno. NRK har også forsøkt å kome i kontakt med Firesafe som utførte kontrollen 12. november, utan å lukkast.

Mange eldre

Styreleiaren i sameiget, Terje Hagen, fekk melding frå kommunen i dag.

– Det er ein del byggetekniske manglar som går på branntryggleiken, seier han.

Eit av dei største problema er brannskilje mellom leilegheit og tak, slik at det er fare for rask spreiing dersom det er brann, men det er også andre manglar.

Hagen fortel at styret i sameiget kjem til å ha styremøte onsdag for å finne ut kva dei skal gjere.

– Det er ikkje så enkelt å takle ei slik sak når 18 leigetakarar må stå utan bustad.

Det er mange eldre som bur i leilegheitene.

Ulovleg å opphalde seg i bygget

Bruksforbodet vart sendt ut etter kontortid. Der står det at det at alt opphald i bygget no er rekna som ulovleg.

Sidan det hastar med å få folk ut kjem avdelingsleiar Rune Møller Poulsen sjølv til å banke på alle dører i bygget.

– Vi har også varsla bustadsameiget, som har vore kjend med bekymringsmeldingane, og reknar med at bebuarane vil kontakte kvarandre så fort nokon opnar brevet. Vi trur ikkje bruksforbodet kjem som nokon bombe, men for sikkerheits skyld går eg bortom alle, seier Poulson i pressemeldinga.

Til Østlendingen seier Poulsen at kommunen ikkje har ansvar for å dekke opphald på hotell for dei som må flytte ut.