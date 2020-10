Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en mann i 70-årene, som døde av covid-19 i helga, melder Trysil kommune på sine nettsider. Mannen hadde underliggende sjukdommer.

Smitten har vært i hjemmetjenesten i kommunen.

Ordfører i Trysil Erik Sletten kondolerer og sender på vegne av Trysil kommune sin dypeste medfølelse til de etterlatte. Foto: Stein S. Eide / NRK

Det første dødsfallet i Trysil for en uke siden var også en bruker av hjemmebasert omsorg.

Redusert tjenestetilbud

Det pågående smitteutbruddet i Trysil er lokalisert til hjemmetjenesten, sier kommuneoverlege Hanna Rydløv.

– Det ser ut til at vi har kontroll, men det er fortsatt for tidlig å slå fast at det forblir slik.

Hun forventer at flere som nå er i smittekarantene, kommer til å teste positivt.

Smitteutbruddet fører til reduserte tjenester i hjemmetjenesten også denne uka.

Kommunen har nå 125 personer i smittekarantene og cirka 100 ansatte i fritidskarantene. Foto: Linda Vespestad / NRK

Antall positive

Totalt har 16 testet positivt på covid-19 i Trysil det pågående utbruddet. 14 behandles hjemme, og to er dessverre døde. Fire av de smittede var brukere av kommunens helsetjenester. Utbruddet er tilknyttet hjemmetjenesten.



Det er ingen nye smittede i Trysil mandag.



– Tre personer som har vært smittet og som har sittet i isolasjon er nå friske og ute, opplyser Rydløv.

Kommunen har nå 125 personer i smittekarantene og cirka 100 ansatte i fritidskarantene.

125 personer i karantene

I Trysil er det nå tatt over 400 koronatester de siste to ukene. Det er dobbelt så mange tester som vanlig.



– Vi tester alle med symptomer så langt vi har kapasitet, også besøkende.

Kommuneoverlegen sier testkapasiteten er god.

I alt har 16 testet positivt på covid-19 i hjemmetjenesten i Trysil i det pågående utbruddet. 14 behandles hjemme, og to er dessverre døde. To blir friskmeldt 6. oktober. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Ordføreren kondolerer

Ordfører Erik Sletten kondolerer og sender på vegne av Trysil kommune sine varmeste tanker og dypeste medfølelse til de etterlatte.

Ber folk følge smittevernreglene

Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksomme på smittevernreglene for avstand og hygiene.

– Det er svært viktig at vi alle følger smittevernets grunnprinsipper:

hold minst en meters avstand til andre

bli hjemme hvis du er syk

vask hendene ofte og grundig

Alle med symptomer straks ta kontakt med legevakta på tlf. 116 117 for å avtale tid for testing, sier Kommuneoverlege Hanna Rydløv.

Kommuneoverlegen sier alle i hjemmetjenesten arbeider med smittevernutstyr mot brukere.

– Det er ikke noe i dag som tyder på eksponering mot andre institusjoner eller større virksomheter. Vi vurderer at det derfor igjen er trygt å være innbyggere i Trysil.