Kommunen snur: Martin får bo på hytta likevel

– Dette er bra. Det gjør arbeidshverdagen min lettere, sier Martin Monné.

Denne uka fikk han beskjeden han har håpet på. Trysil kommune sier ja til at han får bruke familiehytta når han er på jobb.

Hytteforbudet gjelder nemlig ikke for pendlerboliger.

– Så lenge jeg kan dokumentere at jeg er i Trysil på jobb, kan jeg bruke hytta som pendlerbolig, sier Monné.

Fikk leie hytte men ikke bo i sin egen

Martin Monné er en av dem som ble rammet da hytteforbudet kom i mars. Han jobber som murer og har flere oppdrag i nabokommunen Trysil. For å spare tid og penger har han pleid å overnatte på familiehytta i skibygda når han er på jobb.

Men på grunn av hytteforbudet fikk han nei av kommunen til å bo på hytta. Trysil kommune tillot kun kommersiell overnatting for arbeidsfolk fra andre kommuner. Det vil si overnatting på hotell eller i en leid hytte.

Monné sier han fikk mange reaksjoner etter at NRK skrev om saken. Arbeidsfolk fra flere steder i landet tok kontakt og fortalte at de ikke fikk overnatte i kommuner de hadde arbeid i.

HYTTEKOMMUNE: Trysil er en av landets største hyttekommuner, med drøyt 6700 hytter. Foto: Ola Matsson

– Var for strenge

Da hytteforbudet ble innført fikk kommunene beskjed om at de ikke kunne gi dispensasjon fra forbudet.

Årsaken til at Trysil kommune nå snur, er at de har tolket regelverket for strengt.

– Det har vært juridisk uklarhet om hvordan forbudet skal tolkes. Kommunen er blitt gjort oppmerksom på at vi har tolket reglene noe strengt og derfor er vår informasjon om dette nå oppdatert, svarer leder for kommunikasjonsavdelingen Harald Nyberg.

FIKK JA: Martin Monne skal til Trysil over påske. Da for å jobbe. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Er det en oppmykning av hytteforbudet at dere nå åpner opp for at arbeidsfolk kan bo på egen hytte?

– Forskriften om forbud mot overnatting på fritidseiendommer er vedtatt av regjeringen og håndheves av politiet. Kommunen er ikke gitt myndighet til å gi dispensasjon fra forskriften og vi kan følgelig ikke myke opp forbudet på eget initiativ, skriver Nyberg.

Forsvarer kommunen

TILLIT: Jon Kristiansen i NHO Innlandet er glad for gode løsninger for arbeidsfolk, men vil ikke kritisere kommunen. Foto: Moment Studio/NHO

Leder i NHO Innlandet Jon Kristiansen synes det er bra at Trysil kommune finner løsninger som er gode for arbeidslivet.

– Her har kommunen snudd seg raskt rundt og ordnet opp i saken, som også gjelder flere og andre steder i landet, sier han.

NHO har kritisert kommunene for strenge smittevernstiltak, som gjør det vanskelig for næringslivet. Men Kristiansen tar kommunen i forsvar og mener Trysil har gjort mye for å gjøre det enkelt for utenbygds arbeidsfolk.

Burde kommunen sagt ja med en gang?

– Jeg tror ikke de sa nei av vond vilje. Det har kommet mange nye forskrifter og det gjør det vanskelig å ha oversikt, sier Kristiansen.