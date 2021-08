– Vi har fortsatt historisk høye tall, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartilederen kunne i april juble for at partiet for første gang i historien var større enn Arbeiderpartiet i det røde fylket Innlandet. I løpet av sommeren har styrkeforholdet snudd.

Selv om endringen er liten nasjonalt, er de lokalt utslagene verdt å merke seg. Minus 5,5 prosentpoeng i Hedmark og et dropp på 8,5 prosentpoeng i Oppland. De faller 3,5 prosentpoeng i Vestfold, men hele 7,5 i Telemark.

Og selv om Senterpartiet selv sanker stemmer fra alle kanter partier, vandrer noen av deres velgere til Arbeiderpartiet og SV.

– Allikevel er vi det partiet som på de aller fleste målinger øker mest fra forrige valg, sier Vedum.

Meningsmåling august 2021 for Hedmark Endring sammenlignet med juni 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 3,9 % (endring: +1,6 +1,6 3,9 % SV SV: 7,0 % (endring: −1,4 −1,4 7,0 % AP AP: 32,6 % (endring: +3,9 +3,9 32,6 % SP SP: 28,6 % (endring: −5,5 −5,5 28,6 % MDG MDG: 3,2 % (endring: +2,3 +2,3 3,2 % KRF KRF: 1,3 % (endring: −0,3 −0,3 1,3 % V V: 2,1 % (endring: −0,9 −0,9 2,1 % H H: 10,8 % (endring: −0,6 −0,6 10,8 % FRP FRP: 6,5 % (endring: −1,0 −1,0 6,5 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 5.–11. august ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Skuffet

I Hedmark er fallet såpass at det lovende tredjemandatet, som var innenfor rekkevidde, ble en litt fjernere drøm. Ut fra denne målingen er det Arbeiderpartiet som tar mandatet Per Martin Sandtrøen ønsker seg.

Men selv om de fortsatt beholder stolene sine på Stortinget, er også kandidatene fra Vestfold og Telemark skuffet.

– Vi hadde Trygve her på valgkampåpning i Sandefjord. Den stemningen som var der og sånn jeg føler valgkampen er, så hadde jeg trodd på bedre tall, sier Katrine Kleveland som er Senterpartiets førstekandidat i Vestfold.

FORTSATT HØYT: Selv om Sp har gått ned 7,5 prosentpoeng i Telemark viser Åslaug Sem Jacobsen til at oppslutningen er langt over forrige stortingsvalg. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Telemarks førstekandidat velger å være positiv:

– Det er et stort fall i forhold til målinger, men det er jo fortsatt vanvittig høyt i forhold til forrige valg, sier Åslaug Sem Jacobsen.

Vil ikke mot venstresiden

Velgermassen til Senterpartiet er tradisjonelt svært lojale. I forkant av valget i år har de imidlertid sanket stemmer fra nesten alle partier og samler derfor på rekordhøye meningsmålinger.

Men i den ferske supermålingen kan man også lese at noen av velgerne deres fra 2017 snur seg mot til Ap, SV og Rødt.

– Jeg ser at vi allikevel tar flere fra Ap enn vi mister til dem, sier Trygve Slagsvold Vedum.

I løpet av sommeren har flere tidligere Sp-topper uttalt at de mener døra bør holdes åpen for at også SV blir med i regjering.

– Kan det hende at flere av velgerne deres ønsker at dere skulle gått mer mot venstresiden?

– Vi mener det beste er en Sp/Ap-regjering og vi har sagt det siden 2016. Da hadde vi 6 prosent på de nasjonale meningsmålingene og nå ligger vi på mellom 16 og 19 på de nasjonale målingene, svarer Vedum.

– Så da er det utelukka å ta med SV?

– Jeg må jo gå for det jeg mener er best for landet så får folk ta stilling til det når de kommer til valgdagen, sier han.

Ikke sikkert de kaprer hegemoniet

Samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø, følger spent med på oppkjøringen på valget. Han er usikker på hva som er utslagsgivende for senterpartiets mindre gode oppslutning.

AP-VELDET IKKE SÅ TRUET: Hegemoniet til Ap i Innlandet ser ikke så truet ut i den siste meningsmålingen som den som kom i juni, sier samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet Jon Helge Lesjø. Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

– Det kan henge sammen med at de ikke har nådd opp med sine fanesaker gjennom sommeren, sier han.

Han viser til at verken rovdyr eller sentralisering har vært store saker i media de siste ukene og mener denne meningsmålingen kan vise er en stagnerende kurve eller et fall for dem.

– Hegemoniet til Ap i Innlandet har vært truet av Sp, men det kan hende at de nå kan puste litt ut, sier han.

Mandatfordeling august 2021 for Hedmark Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 3 mandater, endring +1 3 +1 SP SP: 2 mandater, endring 0 2 0 H H: 1 mandat, endring 0 1 0 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 SV SV: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 FRP FRP: 0 mandater, endring −1 0 −1 Utført av Norstat 5.–11. august ― 600 svar I tillegg til direktemandatene blir det valgt inn et utjevningsmandat fra Hedmark. Dersom denne målingen var valgresultatet ville utjevningsmandatet i Hedmark gått til Sosialistisk venstreparti Les mer om NRKs meningsmålinger

Vil ha tjenester der folk bor

Trygve Slagsvold Vedum sier han merker når han reiser rundt i landet at folk er opptatt av å ha tjenester nær der de bor.

– Det er velgerne som avgjør hvordan det skal være når de stemmer ved valget, sier han.

Vedum har blitt kritisert for å være for populistisk, og love for mye når han er ute og møter folk.

– Lover du for mye?

– Mange av de diskusjonene jeg har tatt opp har lav pris og lav kostnad, men stor betydning for dem som bor rundt omkring, sier han.

Og han kan trøste seg med at partiet hans spiser opp KrF og Frp i Østfold, fosser fram i Møre og Romsdal, øker i Akershus og er større enn Arbeiderpartiet i nord.

UTE BLANT FOLK: Trygve Slagsvold Vedum på valgkamptur til Rakkestad. Han sier han merker at folk er opptatt av å ha tjenester nær der de bor. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK