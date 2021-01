Navnet hans offentliggjøres av politiet i samråd med de pårørende.

Trond Magne Bjerkestuen skulle brøyte vekk snøen på Losna isbane på Lågen på Tretten da ulykka skjedde. Ifølge kilder skulle han klargjøre isbanen for ambulansepersonell som skulle ha kjøretrening på glatta tirsdag.

Bjerkestuen blir beskrevet som en ildsjel, venn og en fargeklatt som satt hjemstedet Tretten i Gudbrandsdalen på kartet.

ENGASJERT: Bjerkestuen var engasjert i lokalmiljøet og brukte mange timer her på isen for å brøyte isbanen. Foto: Geir Randby / NRK

– Han så bare muligheter

– Jeg tror han satte seg selv bakerst i køen støtt, bare så alle andre skulle ha det artig. Vi har mistet en krumtapp som aldri tenker på seg selv, beskriver venn Per Christian Håveødegård.

ILDSJEL: Per Christian Håveødegård beskriver vennen Bjerkestuen som en ildsjel som bare så muligheter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han er kjent for mange både i lokalmiljøet, og i andre miljøer rundt om i Norge, for sitt store engasjement for bil- og motor. 62-åringen drev blant annet Cadillac Diner, arrangerte trucktreffet på Tretten og drev isbanen på Losna.

– Trond var veldig opptatt av å ikke være en sånn som skal sette begrensninger for folk. Han så bare muligheter, sier Håveødegård.

Minnes av venner og kjente

At det var Bjerkestuen sitt liv som gikk tapt i ulykka ble kjent i lokalsamfunnet kort tid etter ulykka.

– Det er kjett at folk skal dø før man skjønner hvor mye dem var verdt, sier Håveødegård.

MINNEMARKERING: Samme dag som ulykka satt lokalbefolkningen ned lys og blomster foran dineren Bjerkestuen drev på Tretten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

På Facebook-profilen til Bjerkestuen har det strømma inn med meldinger siden i går.

«Hvil i fred Trond. Du levde virkelig, Takk for alle gode minner en god mann har blitt en stjerne på himmelen»

«Ufattelig trist, en kjernekar er borte for alltid tankene går til dine nærmeste. R.I.P. Trond»

«En ildsjel med stor omtanke for andre er borte. Dette er bare så trist...»

– Han var jo en fargerik person, så det blir merket godt at han er blitt borte. Han har betydd mye og satt Tretten på kartet, forteller daglig leder ved Bådstø Gjestgiveri og Camping, Egil Fjeldstad.

NORGE RUNDT: I august 2019 medvirket Bjerkestuen i en Norge Rundt-reportasje om det landskjente trucktreffet på Tretten. Du trenger javascript for å se video. NORGE RUNDT: I august 2019 medvirket Bjerkestuen i en Norge Rundt-reportasje om det landskjente trucktreffet på Tretten.

Har gått gjennom isen tidligere

Ulykka tirsdag morgen var ikke første gang Trond Magne Bjerkestuen gikk gjennom isen på Losna. Han har i flere år drevet isbanen på Losna og i 2019 fortalte han den dramatiske historien om da han også skulle brøyte og gikk gjennom isen.

Til tross for den skremmende opplevelsen sa Bjerkestuen den gang at han ikke hadde tenkt til å gi seg med brøytingen.

– Nei, langt ifra. Jeg kunne lagt ferdig banen jeg holdt på med, men jeg skjønner at ambulansetjenesten ikke vil kjøre her når de vet jeg gikk gjennom, fortalte han til NRK for to år siden.

Isbanen ble umiddelbart stengt etter dødsulykka tirsdag.

Venner har etter Bjerkestuens dødsfall startet en spleis for å samle inn penger til hans datter.