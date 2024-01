Trodde du matmerket "Nyt Norge" betyr at maten er norsk?

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks 'Nyt Norge'-merket betyr ikke nødvendigvis at maten er norsk. Merket indikerer at maten er foredlet, pakket og distribuert i Norge, men enkelte av råvarene kan i noen tilfeller komme fra andre land. Egg, melk og kjøtt skal være av hundre prosent norsk opprinnelse. Blandingsprodukter kan ha inntil 25 prosent utenlandske ingredienser, og samtidig bruke Nyt Norge-merket. Merket er eid av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og administreres av Matmerk. Det er strenge krav for å kunne bruke merket, inkludert krav om sporbarhet og kvalitet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Akkurat nå er det melkemangel i Norge. Det fikk Tine til å ønske seg en liten andel melkepulver fra utlandet inn i yoghurten de produserer, 3 prosent for å være presis.

Det ble det diskusjon av.

«Nyt Norge», med en smak av andre land...

Utenlandske bestanddeler i norsk mat har ofte en logisk forklaring. I Norge produseres det hverken sukker, pepper eller salt. Ikke ris heller, for den saks skyld. Risen kommer fra andre breddegrader.

Men risgrøt med «Nyt Norge-merket», det finner vi i matbutikken.

En fjerdedel av innholdet i matvarer som er såkalte blandingsprodukter kan komme fra andre land, samtidig som «Nyt Norge» kan klistres på pakningen.

Viktig merkelapp

«Nyt Norge» er en merkeordning som ble innført av stiftelsen Norsk Mat i 2009.

Målet med ordningen er å vise at produkter er av norsk opprinnelse, og samtidig gjøre det enkelt for forbrukerne å velge slike matprodukter.

– Reglene våre er for så vidt enkle. Det skal være norsk råvare. Maten skal være foredlet, pakket og distribuert i Norge. Og når det gjelder melk, egg og kjøtt skal det være hundre prosent norsk, sier Nina Sunqvist.

Hun er administrerende direktør i Norsk Mat, og har dermed det overordnede ansvaret for merkeordningen.

Forrige uke ga hun og Norsk Mat Tine tillatelse til å fortsette med Nyt Norge-merket på yoghurt som skulle inneholde 3 prosent melkepulver fra utlandet, til tross for at melkeprodukter skal være hundre prosent norskproduserte. Det førte til et aldri så lite opprør, både blant forbrukere og melkebønder.

KLARE REGLER: Nina Sundqvist er administrerende direktør i Norsk Mat. Hun mener reglene bak Nyt Norge-merkingen er svært tydelige. Foto: Nortura

Stiftelsen Matmerk Ekspander/minimer faktaboks Matmerk er en uavhengig stiftelse som skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

De jobber for å styrke omdømmet til norske matprodukter hos norske forbrukere.

Matmerk har ansvaret for Kvalitetssystemet i Landbruket som dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler, og som legger grunnlag for mattrygghet, dyrevelferd og kvalitet i norsk matproduksjon.

De har ansvaret for opprinnelsesmerkeordningen Nyt Norge som gjør det enkelt for forbrukerne å velge norsk mat i butikken.

Matmerk har også ansvaret for KIL-Kompetanseutvikling i Landbruket som skal bidra til konpetanseutvikling for yrkesutøvere i landbruket og de har ansvaret for Økologisk.no som informerer om økologisk mat.

Matmerk ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. De ledes av et styre sammensatt av representanter fra hele verdikjeden.

For mange produsenter er det viktig å få dekorert produktet med Nyt Norge-merket, og i butikken finnes det mange varer med logoen lett iøynefallende.

Men i motsetning til egg, melk og kjøtt er det altså egne regler for blandingsprodukter. Disse kan altså ha en god del ingredienser som absolutt ikke er norske.

Det er det mange som lar seg overraske over:

Ali Rezai: -Dette har jeg ikke tenkt så mye på, men jeg ville vel tro at merket viser at produktet er norsk. Mathias Enge: - Dette fikk jeg først vite i går. Jeg trodde maten som hadde dette merket var norsk. Mona Moe: Jeg tenker at maten er norsk når jeg ser "Nyt Norge-merket". Gudny Dahlen: - Jeg tenker at mat med dette merket er laget i Norge og består av norske ingredienser.

Melkemangel gir nye utfordringer

Hvorfor er det egentlig for lite melk? Det har mange spurt seg om de siste dagene.

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, legger noe av skylda på den dårlige sommeren i fjor. Den var først preget av tørke, og senere av ekstremt mye regn. Det ødela eller reduserte avlingene, og mindre avlinger gir mindre melk. Bøndene har med andre ord redusert tallet på kyr fordi de ser at det ikke er nok mat til dem.

Gjems mener også at økonomien i landbruket er en medvirkende årsak: – Det er vanskelig å kompensere for et dårlig fôrår når du har dårlig råd, mener hun.

FLOM ØDELA AVLINGER: Nå er en av konsekvensene mindre melkeproduksjon, tror bondelagsleder. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Tidligere var det en større buffer i mengden melk som produseres. Den gang tok de høyde for litt større produksjon, og laget Jarlsbergost for eksport av det som var til overs. Dette ble det slutt på i 2020, som et resultatet av krav fra WTO (Verdens Handels Organisasjon).

Tine får nå sterk kritikk fra så vel fra politisk hold, som fra konkurrenter i meierisektoren for situasjonen som har oppstått.

Det har fått selskapet til nå å love god informasjon i alle butikker om melkeproduktene som har Nyt Norge-merket, men som i en periode ikke er hundre prosent norskproduserte.

Produktene det gjelder er Tines fruktyoghurter, Tine Yoghurt Naturell, Tine Yoghurt Nyt, Tine Yoghurt Laktosefri og Go'morgen.

Innen påske skal det imidlertid være balanse i markedet, og slutt på import av melkepulver, tror Johnny Ødegård. Han er leder for norsk melkeråvare i Tine, og dermed den som bør ha best oversikt over hvordan melkemarkedet utvikler seg framover.