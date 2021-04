KrF: Vil utvide permisjonen med fire uker

– Engasjementet blant de 33 000 småbarnsforeldre som i en Facebook-gruppe protesterer mot ordningen viser at dagens tredeling av permisjonen er feilslått, skriver Jorunn Lossius, familiepolitisk talsperson i KrF til NRK.

Hun opplyser at partiet skal behandle saken på sitt kommende landsmøte, men sier at de allerede har forslagene klare. De vil blant annet utvide hele permisjonen med fire uker ved 100 prosent lønnsuttak.

Partiet mener også at familiene må få mer makt til å avgjøre hva som passer dem best. De foreslår 10 uker til far, men med mulighet for overføring.

Lossius skriver at KrF går på valg på at familiene selv skal få velge hvordan de ønsker at sin småbarnsperiode skal være. De mener hele tredelingen er feilslått.

– Jeg mener at likestillingen på mange måter har gått i revers på grunn av tredelingen. Mødre har tatt ut ulønnet permisjon, noe som fører til at de mister permisjonspoeng og viktige rettigheter som sykepenger. Vi ser også at i de yrkene som er mannsdominerte fra før er det vanskelig å kombinere jobb med baby, i maritim bransje for eksempel. Så synes jeg også at mor/barn tilknytningen i barnets første leveår har blitt undervurdert av dem som er forkjempere for tredelingen.

Høyre: – Familiene må selv få fordele

Kristin Ørmen Johnsen i Høyre sier at partiet per i dag er bundet av Granavoldplatformen der ordningen med tredelingen av foreldrepermisjonen ble videreført fra Jeløya-plattformen.

– I Høyres prinsipp-program fra 2019 har landsmøtet vedtatt at «Høyres langsiktige mål er at familiene selv skal få fordele foreldrepermisjonen», skriver hun.

I programmet er det foreslått å evaluere konsekvensene av tredelingen av foreldrepermisjon og ved behov gjøre justeringer for å sikre fleksibilitet for familiene.

– Det er også foreslått å øke fleksibiliteten slik at man kan ta ut en lavere andel enn 80 % og da ha lengre permisjon.

Ørmen Johnsen mener at Høyres holdning er at dagens ordning er for rigid. Hun skriver at kvinner vil amme lengre, og vil ha lengre permisjonstid.

– Noen kvinner føler seg presset ut i arbeidslivet og vil ha mer tid hjemme. En del selvstendig næringsdrivende fedre i små bedrifter og enkeltmannsforetak taper penger og mister oppdrag. De vil ikke benytte hele fedrekvoten. Noen arbeidsgivere kjøper ut fedre, de har en kompetanse som er nødvendig for bedriften f.eks. i forhold til leveranser på anbud, skriver hun.

MDG: Vil øke hele permisjonen med minst fire uker

MDGs nestleder Kriss Rokkan Iversen skriver til NRK at permisjonen har vært gjenstand for nøye diskusjoner i partiet, og at mange har engasjert seg sterkt i saken.

Resultatet fra MDG ble et ønske om å forlenge hele permisjonen, ved å forlenge den fleksible delen.

– Samtidig ønsker vi å opprettholde den faste mødre- og fedrekvoten på dagens nivå. For å ivareta begge disse hensynene må den samlede permisjonstiden økes med minst fire uker.

Rokkan Iversen mener at dagens tredeling fungerer godt for dem som har god inntekt og dermed kan ta ulønnet permisjon, eller som har mulighet til å ta ammefri på jobb og når barnet lett tar til seg fast føde ved seks måneder.

– Men dette gjelder ikke alle, og derfor er veldig mange foreldre frustrerte, med rette. Samtidig ser vi at fedrekvoten har vært veldig viktig for likestillingen og barnets tilknytning til begge foreldre, derfor er det nødvendig med en politikk som øker fleksibiliteten uten å redusere antallet uker som er forbeholdt far.

Senterpartiet: Vil øremerke de seks første ukene til mor

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i familie- og kulturkomiteen skriver til NRK at selv om Sp prinsipielt støtter tredelingen, har de lyttet til de som peker på de biologiske forskjellene på far og mor de første seks ukene av barseltiden.

– I tillegg har vi har sett at tredelingen ikke fungerer optimalt for alle yrkesgrupper.

I forslaget til nytt partiprogram støtter fortsatt Sp tredeling fordi de er opptatt av å likestille både mor og far som foreldre, men foreslår at de første seks ukene etter fødsel skal være øremerket mor. De ønsker å videreføre femten ukers fedrepermisjon.

– Vår holdning til dette ble befesta da fedrekvoten ble kuttet til 10 uker, og det så tydelig gjorde noe med hvor mange færre uker fedre tok ut – selv om de hadde valgfrihet til å ta ut mer. Om vi ønsker at også fedre skal bruke godt med tid med barnet, med alt av goder det fører med seg, må vi legge til rette for det.

Sem Jacobsen skriver at partiet også i større grad ønsker å ta hensyn til selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere og studenter som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende.

Venstre: Fornøyde med ordningen, men ønsker små justeringer

– Vi er fornøyde med gjennomslaget for en raus, tredelt permisjonsordning som gir rekordlang pappaperm, kombinert med fortsatt fleksibilitet for familiene. Det er viktig for barnets tilknytning til begge foreldre, for mors tilknytning til og likestilling i arbeidslivet og for fars rett til å være likestilt forelder, skriver Guri Melby i partiet.

Blant endringene partiet ser for seg, er fedres selvstendige uttaksrett til permisjon. Dette vil medføre at han sikres rett til permisjon, uavhengig av om mor er i arbeid eller ei.

– Videre må fedrekvotefellen må ryddes opp i, slik regjeringen er i gang med. Permisjonsordningen skal være til hjelp for familiene, ikke være så kronglete at mange gjør feil og mister verdifull permisjonstid.

Melby mener imidlertid at en uthuling av tredeling vil være et tilbakeslag for likestillingen i Norge, og mener at dagens ordning fungerer godt.

– Vi ser at en større pappakvote fører til at flere fedre tar ut lenger permisjon. All statistikk tyder på at de fleste fedre tar ut det som til enhver tid er øremerket dem, mens mor tar resten. Inntil vi har gjennomgått en større holdningsendring i samfunnet må permisjonsordningen har en raus, øremerket del til far for å sikre hans rett til å være en likeverdig omsorgsperson i begynnelsen av barnets liv.

Melby mener at den tredelte foreldrepermisjonen har et formål om å likestille foreldre. Ikke bare fedre.

– Det er et samfunnsproblem at kvinner har dårligere økonomi enn menn. De tjener, eier og jobber mindre, blant annet fordi de er lenger hjemme med barn og tar på seg større omsorgsoppgaver. Det gjør dem sårbare – ved samlivsbrudd, for eksempel.

Hun mener også at en likestilt foreldrepermisjon handler om å være gode forbilder for barna våre.

– Vi må vise at også kvinner har karrieredrømmer og er økonomisk selvstendige. Den offentlige foreldrepermisjonsordningen må være rettferdig, og hjelpe både menn og kvinner til å ta plass i både arbeidsliv og hjem. En slik ordning kan ikke brukes til å støtte opp om gamle strukturer som holder kvinner nede økonomisk og menn ute av hjemmesfæren, skriver hun.

SV: Støtter tredelt permisjon, med noen endringer

– Et mer likestilt foreldreansvar er viktig både for barnet og for far/medmor, og det legger til rette for et mer likestilt arbeidsliv for kvinner. Vi har en raus permisjonsordning, men det betyr ikke at den ikke kan bli bedre, skriver Freddy André Øvstegård, familie- og likestillingspolitisk talsperson i SV.

Han lister opp følgende endringer som skal behandles på SVs landsmøte i april:

Tre ukene før fødsel og de seks første ukene er forbeholdt mor, og skal holde utenfor dagens tredeling av permisjonen.

Selvstendig uttaksrett for foreldrepenger til far, for fars kvote av foreldrepermisjonen.

Sikre far eller medmor rett til to uker med lønna permisjon ved fødsel utenom fedrekvote.

Ha en mer fleksibel foreldrepermisjon ved å gi høve til å ta ut permisjon med 90 prosent lønn i tillegg til dagens ordning.

Sikre kvinner med premature barn utvida permisjon fram til veke 37.

Et mindretallsforslag går også for å utvide foreldrepermisjonen fra 49 til 52 uker.

Han mener det er viktig å ta på alvor at noen mener permisjonsordningen fungerer dårlig for sin familie, og at spesielt mødre ser seg nødt til å ta ulønnet permisjon.

– Men å kutte eller fjerne fars rett og mulighet til å være sammen med ungene sine den første viktige tiden i barnets liv, er ikke svaret. Frihet til å velge må også omfatte kvinners frihet til å velge utdanning og karriere, og menns frihet til å velge å delta i omsorgsarbeidet, uten harde forhandlinger med arbeidsgivere og ektefeller.

Frp: har aldri ønsket tredeling, går for fullstendig valgfrihet

– Frp har alltid ment at det bør være opp til foreldrene å bestemme hva som er best for dem, så engasjementet viser oss at tredelingen er overformynderi og feil.

Det skriver partiet i sitt svar til NRKs rundspørring. Partiet skriver videre at Stortinget nå behandler et forslag fra Frp om å oppheve ordningen med tredeling, og gi familiene frihet til selv å bestemme.

– Det er mange eksempler på familier som taper permisjon, fordi ordningen med tredeling er stivbent og ikke tilpasset at folk lever forskjellige liv.

Partiet skriver videre at de mener det er viktig å kjempe for enkeltmenneskers og familiers rett til å leve som de selv bestemmer, uten overformynderi fra det offentlige.

– Frp har aldri vært for tredeling. Vi måtte godta tredeling som en del av regjeringsplattformen vi var en del av, men har alltid vært mot.

De mener det er synd at folk blir offer for politikere som liker å styre hvordan andre folk lever livene sine.

Rødt: Vil utvide permisjonen

– Rødt har lenge ønsket utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Vi mener at mor skal sikres 3 uker før termin og 15 uker etter fødsel, og at medforelder skal ha krav på 15 uker. De andre ukene som gjenstår fordeler familien selv.

Det skriver Seher Aydar, vararepresentant for Rødts stortingsgruppe.

Partiet mener det er viktig å ha ordninger som legger til rette for at begge foreldre tar omsorgsansvar. Tradisjonelt har husarbeid og omsorgsoppgaver blitt utført av kvinner, mens menn har i større grad gjort lønnet arbeid og dermed stilt sterkere økonomisk.

– Det er derfor viktig å ha ordninger som både jevner ut forskjellene, og samtidig tar hensyn til at det er kvinnen som gjør arbeidet med en fødsel.

Seher skriver at det gjør inntrykk når foreldre som er engstelige deler historiene sine. Hun mener at vi trenger arbeidsplasser som legger til rette for ordentlige ammerom, og reell mulighet til å amme. I tillegg trenger vi arbeidsliv som gir arbeidstakerne mer frihet, og mer fritid.

– Rødt er også for selvstendig opptjening av foreldrepenger for begge foreldre, og at retten til foreldrepenger også skal gjelde for foreldre som mottar ulike trygdeordninger.

Arbeiderpartiet: Mer tid til mor

Arbeiderpartiet ønsker å holde ukene før fødsel utenom regnestykket og dermed gi mor mer øremerket tid.

– Vi mener det er viktig med en trygg og god permisjon, og mulighet for tilpassing i den enkelte familie, ved at man har kvote til mor, kvote til far og en stor fellesdel som familien selv velger hvordan man bruker, skriver Anette Trettebergstuen i partiet.

Hun skriver at en god og trygg foreldrepermisjon med en stor pappakvote er viktig for Ap.

– Vi er for tredeling, men vil altså gi litt mer tid til mor, avslutter hun.