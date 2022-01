Politiet har pågrepet og siktet tre menn etter brannen i Hamar sentrum natt til torsdag. Alle tre sitter fremdeles i politiarresten.

Det bekrefter politifullmektig, Ragnhild Klerud Johannessen.

– Vi vurderer fortløpende om de skal varetektsfengsles eller om de skal løslates.

Fredag formiddag har flere krimteknikere fra Kripos vært på brannstedet og gjort undersøkelser på branntomta. De har også hatt med seg en brannhund som har bistått i de tekniske undersøkelsene.

Johannessen ønsker ikke å kommentere om de tre som er pågrepet har noen relasjon til hverandre.

Tidkrevende arbeid

Politifullmektig Ragnhild Klerud Johannessen. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Skadene på stedet er såpass omfattende at de regner med at undersøkelsene vil pågå en stund framover.

– Politiet har i dag hatt bistand av Kripos på stedet, der vi har prøvd å gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser og avdekke mulige årsaker til at brannen har startet.

De enorme ødeleggelsene etter flammene gjør at arbeidet er svært krevende, forteller Johannessen.

– Bygget er veldig hardt skadet. Det har brent mye, og det gjør at det blir svært komplisert å gjøre undersøkelser på stedet. Vi forventer at dette kan ta lang tid og være en tidkrevende prosess.

Politiet har i etterkant av brannen også mottatt store mengder med tips.

De pågrepne personene er siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann.

Alle nekter straffskyld

Ove Herman Frang er oppnevnt som advokat for en mann i 60-årene, som er siktet etter storbrannen i Hamar. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Ove Herman Frang er forsvarer for en av de tre mennene som er siktet i saken.

Han forteller at klienten nekter straffskyld i saken.

– Jeg har pratet med han, og han stiller seg uforstående til at han er bragt inn for det her. Han gir klart uttrykk for at han ikke har noe med dette å gjøre, forteller Frang.

Han bekrefter at hans klient er i 60-årene, men vil ikke kommentere om mannen har tilknytning til bygården.

Thomas Randby forsvarer en mann i 30-årene som pågrepet i saken.

Han forteller at hans klient har samarbeidet med politiet.

– Det jeg kan si er at han ikke erkjenner straffskyld. Han samarbeider med politiet og har gjennom flere avhør forklart det han vet om saken, sier Randby.

Den tredje siktede i saken er en mann i 50-årene. Forsvarer Helge Hartz forteller at heller ikke hans klient erkjenner straffskyld.

Mannen i 50-årene skal heller ikke ha tilknytning til bygården.

– Han har forklart seg for politiet i går, og har slik han forklarer det til meg samarbeidet med politiet. Han tar avstand fra det som har skjedd og kjenner ikke årsaken til at det begynte å brenne i leiligheten, sier Hartz.

Flere meter høye flammer

Brannen startet onsdag kveld i Giset-bygget som ligger på hjørnet mellom Vangsvegen og Grønnegata i Hamar sentrum.

Brannen var synlig fra lange avstander. Vitner forteller om flere meter høye flammer og vinduer som knuste.

To leiligheter er utbrent, optikerforretningen og en pub er i tillegg skadet.

Brannvesen fra både Hamar, Ringsaker, Stange og Løten bidro i slukkingsarbeidet.

Rundt klokka 23.00 onsdag kveld ble det meldt om brann i Giset-bygget i Hamar sentrum. Foto: Daniel Grindflek Brannvesen fra både Hamar, Ringsaker, Stange og Løten bidro i slukkingsarbeidet. Foto: Hedmarken brannvesen Brannen var synlig fra lange avstander. Slik så det ut fra Mjøsa. Foto: Daniel Grindflek Det er blant annet en urmakerforretning i bygget. Det ligger også vegg i vegg med hotell Astoria. Foto: Hedmarken brannvesen To leiligheter er utbrent, optikerforretningen og en pub er i tillegg skadet. Foto: Frode Meskau / NRK Ved soloppgang hadde brannmannskapene fått slukket brannen, men et markant bygg i Hamar er totalskadet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK Vinduene i andre etasje er knust og brent. Store deler av taket er totalskadd. Foto: Simon Elias Bogen / NRK Politiet og brannvesenet har i morgentimene vært til stede for å sikre plassen og snakke med forbipasserende Foto: Simon Elias Bogen / NRK I hele natt har brannmannskapet jobbet for å kontrollere brannen. Sikringen av bygget fortsatte utover formiddagen. Foto: Simon Elias Bogen / NRK Et stort område er sperret av og skadeomfanget på bygget er stort. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Preget gårdeier

Bygget som brant natt til torsdag er ett av de eldste husene i Hamar.

Det originale byplanområdet fra da kjøpstaden Hamar ble grunnlagt i 1849 er registrert som et område med kulturhistorie av nasjonal interesse.

Torodd Rande, styreleder i hamar Industribygg som eier bygget som brant, sammen med kriminaltekniker Dag Einar Aas. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Torodd Rande er gårdeier. Han var på brannstedet for første gang fredag, og var tydelig preget da han så på de enorme skadene.

– Jeg blir jo sjokkert. Det er bare trist. Jeg synes synd på de folkene som har levebrødet sitt her. Det er helt forferdelig å se, sier Rande.

Han har ikke tenkt hva de kommer til å gjøre med bygget og hva som skjer videre.

– Vi vet ikke omfanget, vi vet ikke hvor mye skader det er, hva som kan reddes eller hva som kan gjøres. Vi må først få kontroll på situasjonen og så må vi behandle det deretter.