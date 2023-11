Camilla Wik (31) er ikkje blant dei som stoler på informasjon frå bilen sin.

Første gong ho opplevde at bilen bomma, køyrde ho på riksveg 4 nord for Gjøvik.

– Der er det jo 80, men då viste bilen min 100 og gassa på. Heilt opp i ræva på ho framfor meg, seier ho.

BØR OPPDATERAST: Camilla Wik meiner det bør jobbast meir aktivt for å oppdatere informasjon som blir nytta av bilane. – Det er ganske ofte eg legg merke til at det viser feil i bilen. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Krav til nye bilar

I fjor kom det krav til alle nye type­godkjende bilar om at dei skal ha «automatisk farts­tilpassing». Det skal gjere det vanskelegare å køyre fortare enn den lovlege fartsgrensa.

I juli neste år blir automatisk farts­tilpassing påbode for alle nyregistrerte bilar – både eldre og nye bilmodellar.

Støttefunksjonen, som skal bidra til auka tryggleik i trafikken, gjer at bilen sjølv justerer farten.

Funksjonen hentar informasjon frå bilkameraet, den nasjonale vegdata­banken, og leverandørar av navigasjonstenester.

Wik meiner databasane som bilane hentar informasjon frå, må oppdaterast slik at bilen er til å stole på.

– Anten bråbremsar han, fordi han viser for låg fart, eller så viser han for høg fart og då gassar han på, seier ho.

AUTOMATISK: Stadig fleire bilar kan lese skilta langs vegen. Og alle nye bilar er kopla mot ein databank som gjer at fartsgrensa kjem opp i instrumentpanelet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Sjåførane stoler på bilen

Ei ny nasjonal undersøking InFact AS har gjort for Kongelig Norsk Automobilklub, viser at meir enn tre av fire bilistar stoler på fartsgrensa i bilen.

– Her må det skjerpings til frå fleire, seier Tor Valdvik, kommunikasjon og samfunns­kontakt i Kongelig Norsk Automobilklub.

Han siktar til at det er Statens vegvesen som har ansvar for den nasjonale vegdatabanken. I tillegg finst det fleire andre navigasjonsleverandørar som gir informasjon til bilens navigasjonssystem.

STEMMER IKKJE: Tor Valdvik i Kongelig Norsk Automobilklub ser alvorleg på at fartsgrensa i bilen ikkje stemmer med skilta langs vegen. Samtidig minner han om: – Bilistane må vere merksame på at dei sjølv har ansvaret for det køyretøyet dei sit i. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Sjølv om informasjonen bilane får stort sett stemmer, peikar Valdvik på at det kan bli alvorlege konsekvensar i dei tilfella han ikkje gjer det.

– Rimeleg bra oppdatert

Espen Sveen, seksjonssjef for transport og samfunn i Statens vegvesen, seier dei stadig jobbar med å halde vegdata­banken à jour.

– Der er data rimeleg bra oppdatert, men vi veit det kan finnast feil og manglar. Vi jobbar kontinuerleg for å betre prosessane med å oppdatere, seier han.

Både Statens vegvesen, fylkeskommunane og alle kommunane i landet er involverte for å sikre god informasjon i vegbanken.

ANSVAR: Espen Sveen i Statens vegvesen seier at det alltid vil vere ansvaret til sjåføren at bilen held rett fart, sjølv om ein bruker cruisekontroll med skildgjenkjenning. Nasjonal vegdatabank er ein open database og trafikantane kan melde inn feil på nettsida. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sveen legg til at bilane i Noreg bruker mange kjelder for å halde seg oppdaterte.

– Det som er utfordringa er at vi kjenner ikkje verdi­kjeda ut til bilen.

Altså; sjølv om data i vegdatabanken er riktig, er det ikkje gitt at oppdatert informasjon når ut i bilen.

I tillegg kan det liggje feil i program­vara til bilen, eller at bilen les skilt som ikkje står langs vegen – til dømes frå parallell­vegar eller bruer.

– Det kan vere farleg viss ein ikkje er merksam.

Rask utvikling

Rask teknologisk utvikling i bilbransjen kan føre til at arbeidet med omgivnadene, som fysisk skilting og kartverka, blir hengande etter.

Det seier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes landsforeining.

– Systema i bilane er ikkje alltid gode nok til å selektere når det er unøyaktigheiter ute i verda.

Nyare bilar samhandlar nemleg med omgivnadene.

– I bilindustrien blir det jobba med stadige forbetringar. Det kjem snart til å ende opp i sjølvkøyrande bilar, seier Lillemork.

SAMARBEID: Tore Lillemork i Bilimportørenes landsforeining fortel det finnast døme der bilar har sett bremsen på etter å ha køyrt forbi skilt som reklamerer for pølse med lompe til ti kroner. Foto: Pressefoto / Bilimportørenes landsforening

Kunne vore gull

Camilla Wik trur cruise­kontroll med skilt­gjenkjenning kan bidra til å førebyggje ulykker. Men slik det er no, fryktar ho for farlege situasjonar.

– I alle fall for dei som stoler på at det bilen viser er rett. I verste fall blir det ein påkøyrsel.

Inntil vidare tek ho ikkje sjansen på å bruke funksjonen.

– Viss han hadde fungert ordentleg, hadde det vore ganske gull.