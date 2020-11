Onsdag var kontrollører fra Statens vegvesen på plass på kontrollstasjonen ved Ånestad langs nye riksveg 3. Fra vinduet ser de rett ut på den nye motorvegen med 110-sone.

Det er tydelig merket at traktorer ikke har noe på den nye motorvegen å gjøre. Foto: Statens Vegvesen

– Også ser vi plutselig denne traktoren som kjører ned påkjøringsrampa til den nye vegen. Han kjørte rett forbi «traktor forbudt»-skiltet, sier Steinar Kroken i Statens vegvesen.

«Skulle bare...»

Kontrollørene fra Vegvesenet kastet seg i bilen og kjørte etter traktoren i retning Elverum.

– Vi stopper ikke folk på motorvegen, men vi la oss etter traktoren og gjorde andre bilister oppmerksomme på at det var noe som foregikk, sier Kroken.

Da de nådde avkjøringa til Elverum etter ei drøy mil på den nye motorvegen, stoppet traktorføreren. Og i ekte Albert Åberg stil svarte han at...

– Han «skulle bare...». Han hadde sett forbudsskiltet, så vi fikk ingen god forklaring på hvorfor han valgte motorvegen, sier Kroken.

Gamlevegen går parallelt med den nye og Kroken anslår at traktorføreren maks kunne spart to minutter på turne fra Ånestad til Elverum.

Med traktor på hengeren ble traktoren stoppet på rv3 ved Elverum. Traktoren manglet alle former for lys. Den ene frontlykta var også knust. Traktoren, som dro en henger som var lastet med en annen traktor hadde et hjemmelaget hengerfeste.

Hjemmelaget hengerfeste

Da traktoren var stoppet fikk Vegvesenet kontrollert doningen. Og det skulle vise seg at det ikke bare var vegvalget som var tvilsomt.

Traktoren manglet bremselys, blinklys og kjørelys. Det var heller ikke markeringslys eller reflekser på ekvipasjen og hengerfestet var hjemmelaget.

– Alt dette er meldt til politiet, så er det opp til dem hva som skjer videre, sier Kroken.

Han legger til at det ikke er ofte de er ute på denne typen oppdrag, men at det også viser viktigheten av at de er til stede og følger med.

– Vi er der for å sikre at alle de andre som er ute på vegen også er trygge. Denne gangen gikk det bra, men her kunne det oppstått svært trafikkfarlige situasjoner, sier Kroken.

På vegen igjen

Torsdag formiddag kunne Steinar Kroken fortelle at traktoren var observert på vegen igjen.

– Kontrollørene som stanset traktoren i går fulgte den til verksted og tok skiltene av den. I dag var traktoren borte og vi har hørt fra vitner at de hadde møtt den på veg mot Trysil i går kveld. Den var i samme, dårlige forfatning, fortsatt uten lys og nå heller ikke skilter.

Observasjonen vil bli tatt med i anmeldelsen til politiet.