Klokken ti søndag skrev politiet på Twitter at en personbil hadde kjørt i grøfta et par kilometer nord for Hov sentrum ved Søndre Land. Da nødetatene kom til stedet ble veien raskt stengt.

Politiet skrev først at personen var skadet. Senere kom det fram at mannen i 60-årene var omkommet.

Politiets operasjonsleder Dyre Antonsen opplyser at luftambulanse var på stedet for å hjelpe til.

Det er nå redusert framkommelighet på veien.