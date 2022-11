Trafikale problemer på E16 ved Stanghelle

På strekningen mellom Hettetunnelen og Helletunnel ble det mandag kveld meldt om trafikale problemer.

Dette skal ha oppstått ved at noen biler kjørte på feil side av en lysregulering, slik at de havnet i et anleggsområde.

– Nå har vi hatt entreprenør på stedet, og bilene er på vei ut av området, sier trafikkoperatør Albert Sherington.