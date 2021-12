Ber permitterte ta jobb i andre yrker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torstein Lerhol frå Vang i Valdres er avdelingsleiar i Medvind Assistanse, region Aust. Dei leverer tenester til folk som treng brukarstyrt personleg assistent (BPA).

Sidan samfunnet byrja å opne igjen har bransjen hatt store utfordringar med å få tak i nok arbeidskraft, ifølge Lerhol.

– Arbeidsinnvandrarane har reist heim igjen. Dei dekte opp mykje av jobbane i dei andre sektorane. Det er ein generell mangel på folk. På eit tidspunkt var det 400 annonsar ute på Finn, seier avdelingsleiaren.

Søker ein på BPA på Finn.no i dag finn ein rundt 260 stillingsannonsar.

HEIMEKONTOR: Torstein Lerhol har reist til heimekontoret sitt i Vang i Valdres etter høgt smittetrykk i Oslo, der han vanlegvis bur. Foto: Privat

Unge jobbar gratis etter studiane, og kjenner dei blir straffa for å ha utdanna seg i utlandet.

Nye tiltak og kompensasjonsordningar

Etter høgt smittetrykk i november og desember har regjeringa komme med koronatiltak som råkar fleire bransjar. Det kan bety nye permisjonar for fleire.

Derfor har regjeringa utvida støtteordningane. No kan permitterte få dagpengar same kor lenge dei har hatt det til no. Og ein kan jobbe opp til 60 prosent utan å miste dagpengane sine.

– Nye smitteverntiltak betyr ny uvisse for arbeidsmarknaden. Det er derfor nødvendig å forlenge ordningar slik at folk utan jobb eller oppdrag blir vareteken.

Det sa Arbeidsminister, Hadia Tajik under ei pressekonferanse denne veka.

Desse økonomiske tiltaka kom regjeringa med 14. desember Ekspandér faktaboks Arbeidstakarar: Regjeringa forlenger fleire av ordningane som går ut i januar til å vare ut februar: Kompensasjonsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

Rett til dagpengar til ledige og permitterte, uavhengig av kor lenge de har fått pengane.

Perioden for AAP-mottakarar som er avklart for arbeid.

Høgare dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengane som er under 3 gonger grunnbeløpet.

Særreglane med dagpengar for lærlingar.

Ein ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanleg arbeidstid før dagpengane fell bort, mot normalt 50 prosent. Næringsliv: Innfører garantiordninga for banklån på nytt.

Den generelle kompensasjonsordninga for næringslivet blir forlenga ut året.

Det innførast støtte til tapt varelager. Bedrifter kan få inntil 100 prosent av tapt varelager dekka.

Den kommunale kompensasjonsordninga blir styrka.

I tillegg jobbar regjeringa med partane for å få på plass ei lønnsstøtteordning for å halde fleire i jobb. Kultur og frivillig innsats: 400 millionar kroner til kompensasjonsordninga for kulturarrangement fram til sommaren 2022.

300 millionar kroner til stimuleringsordninga for kulturlivet første kvartal 2022.

300 millionar kroner til fordeling gjennom eksisterande verkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde.

100 millionar kroner til musikk- og scenekunstinstitusjonar og museum som ikkje fangast av andre støtteordningar for første kvartal 2022.

Nav-direktør i Innlandet, Bjørn Lien, har tidlegare sagt til NRK at han fryktar dagpengar kan bli ei kvilepute for permitterte.

Han seier at gode ordningar er viktig i usikre tider. Og det er eit dilemma at det er stor etterspurnad etter arbeidskraft i fleire bransjar, samtidig som mange blir permitterte. Det som bekymrar Lien no er at mange blir permitterte over så lang tid at dei går ut dagpengeperioden si.

– Då er det viktig med gode og reelle dialogar med Nav og eventuell arbeidsgivar om det er best å vente på at permitteringa avsluttast for egen verksemd, eller om det er best å søke ny jobb. Her er det ikkje noko fasitsvar som gjeld for alle, seier Bjørn Lien.

BEKYMRA: Nav-direktør i Innlandet, Bjørn Lien har sagt han er bekymra for at permitterte blir passive. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Oppmod til å ta del i dugnaden

Lerhol meiner regjeringa i staden burde oppmoda dei som blir permitterte til å ta i eit tak i andre jobbar.

– Eg unner sjølvsagt dei som har ein jobb å få kompensert løna si når dei er permitterte. Samtidig er det eit paradoks at det er mange ledige jobbar i bransjen min og i den kommunale helsesektoren. Dei treng verkeleg arbeidskraft, seier han.

Sjølv har dei prøvd å komme opp med kreative måtar å rekruttere folk til stillingar som personleg assistent. Men det er utfordrande å levere gode tenester til alle som har eit assistansebehov mår det ikkje er nok hender.

Lerhol har flykta til fjells fordi han er i risikogruppa. Det gjorde han òg tidleg i pandemien:

Han skulle ønske regjeringa oppmoda folk til å søkje andre jobbar når dei blir permitterte. Lerhol seier han på ingen måte vil ta frå folk dagpengane. Han ønsker berre ei oppmoding til å bidra når ein uansett går heime.

– Å kunne seie at «ja eg får dagpengane mine, men eg kan gjere ein jobb for det». I den perioden når det brenn på dass, kan ein få alle ledige hender i sving, seier han.

Ei utfordring i arbeidsmarknaden

Maria Walberg er statssekretær i Arbeidsdepartementet. Ho seier at det at er mange ledige stillingar samtidig med at mange er arbeidslause, er ei av dei største utfordringane i arbeidsmarknaden i dag.

I reglane i dag er det krav om at ein skal søkje jobb medan ein får dagpengar. Og ein må ta jobbar du får tilbod om. Permitterte er i ein litt annan situasjon, seier Walberg.

UTFORDRING: Maria Walberg som er Statssekretær for Arbeidarpartiet seier utfordringa med ledige jobbar og arbeidsledige er noko både regjeringa og Nav ser nøye på. Foto: Arbeiderpartiet

– Dei er mellombels løyst frå arbeidsplikta hos permitterande arbeidsgivar, og kan derfor ta andre jobbar. Men dei kan når som helst, og på kort varsel, bli kalla tilbake til jobb på den opphavlege arbeidsplassen sin.

Ho seier ho trur dei fleste har lyst til å jobbe, og at det lønner seg meir for dei fleste å jobbe enn å få dagpengar.

– Er det aktuelt å oppmode ledige til å ta seg anna jobb i periodar?

– Bransjar som no treng folk bør bruke denne tida til å gjere seg attraktive for arbeidssøkarar. Å vere brukarstyrt personleg assistent er eit givande arbeid som fleire burde få auga opp for, seier Maria Walberg.

Treng folk

Torstein Lerhol seier at han forstår at folk ikkje kjem til å byte karriere sjølv om dei blir permitterte frå jobben sin no. Men han treng òg folk som kan steppe inn som personlege assistentar i kortare periodar.

– Vi skjønner at du vil tilbake til hotelljobben din, men kanskje du kan hjelpe i mellomtida? Vi har ingen krav til utdanning eller realkompetanse. Det viktigaste er personlege eigenskapar, seier han.

– Å sleppe og gå heime på tomgang kan førebyggje ein del av dei andre utfordringane med korona òg, legg han til.

