En halv times kjøring sørover fra Terningmoen, som tilhører Østerdal Garnison, ligger den tomme leiren Haslemoen i Våler.

– Her er det klart. Det er bare å ta med tannkosten og komme, sier næringssjef i Våler Arild Lande.

Oppfordringen går til Hærens styrker i nabokommunen Elverum, der det er så fullt i leiren at det ikke var sengeplass til alle rekruttene som kom til Gardeskolen i august.

Har sengeplass til 1000 soldater

Haslemoen leir ble brukt av Artilleriet til Hæren fra 1955 til 2003. Den ble lagt ned til fordel for bygging av ny leir en times kjøring lenger nord, Rena Leir.

Kommunen overtok eiendommen fra Forsvaret, men har i årene som har gått vært i tvil om hva de skal bruke den store eiendommen til. For det er mange bygninger, og 20 000 dekar rundt som tidligere har blitt brukt til både skytefelt, flyplass og øvingsområdet.

PLASS NOK: Leiren i midten er bare en liten del av området som tidligere er brukt til skytefelt og øvingsområde på Haslemoen. Foto: VÅLER KOMMUNE

Noen av bygningene leies av private, det har vært asylmottak der fra 2008 til 2017 og politi og sivilforsvaret bruker av og til området til øvelser.

Under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018 var det 2000 soldater i leiren.

– Området er holdt ved like, og det er investert millioner av kroner i bygningene etter at Forsvaret la leiren ned, sier næringssjef Arild Lande.

SENGEPLASS TIL 1000: Politikere og næringssjef skjønner ikke at Forsvaret ikke tar i bruk Haslemoen når de har plassmangel. Fv Lise Berger Svenkerud (H), May-Liss Sæterdalen (Ap), næringssjef Arild Lande og Ivar Arnesen (Sp) Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Lokalpolitikerne og næringssjefen viser fram de fire kasernene i leiren med sengeplass til 1000 soldater.

De sier det ikke hadde vært noe problem å ta imot rekrutter i morgen, hvis det ble spørsmål om det. For også messa er restaurert men moderne kjøkken og står klart til å servere 1000 soldater.

– Vi trenger bare en halvtime til å sette på potetene, sier næringssjefen.

Ikke hensiktsmessig for Forsvaret

I oktober skal Stortinget behandle langtidsmeldingen til Forsvaret.

I den er det foreslått at Hærens rekruttskole skal samles på Terningmoen. Det vil bety store investeringer i leiren som allerede i dag har for liten plass til soldatene.

BOR I TELT: Flere soldater i Gardens rekruttskole bor i telt fordi det ikke var sengeplass nok til alle på Terningmoen. Fv Live Maria Eide, Magnus Vold Hytten og sjef for gardeskolen Karianne Pedersen. Foto: Anne Kari Løberg

Næringssjefen og lokalpolitikerne i Våler kan ikke skjønne at Forsvaret da ikke ser på muligheten til at Haslemoen kan være en pilot fra Terningmoen.

– I disse tider da hele Norge og hele verden er opptatt av en viss form for sirkularitet og gjenbruk må man se på de arealene og bygningene man allerede har før man går inn i investeringer, sier Arild Lande.

Kommunen prøvde å selge seg inn til Hæren for et år siden. Men det er ikke noe godt alternativ sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

– Det er dyrt å drifte en leir. Det er ganske mange andre ting enn kaserneplass, sier han.

Han viser til behov for kontorer, kjøkken, depot, skyte og øvingsfelt. Alt det politikerne og næringssjefen hevder er godt ivaretatt på Haslemoen.

– Det er billigere å utvide eksisterende enn å kjøpe tilbake eller leie nye leire, sier Skomedal.

Leder av utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), har hatt møter om Haslemoen med Våler kommune.

TRENGER FLERE: Leder av utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, mener bruk av Haslemoen er avhengig av om det blir flere folk i Forsvaret. Foto: David Krekling / NRK

Hun sier framtidig bruk av Haslemoen henger sammen med veksten i antall vernepliktige og ansatte i Forsvaret.

– Jeg mener Forsvaret nå trenger flere folk og en kraftig opptrapping av vernepliktige og ansatte ute i de operatine avdelingene, sier hun. Stortinget behandler langtidsmeldingen til Forsvaret 16. oktober.