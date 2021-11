Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– I dag har vi fått en trist beskjed. Mine tanker går til de pårørende og andre nærstående, sier ordfører Eli Wathne til NRK.

I Kongsvinger har 100 personer blitt smittet den siste uka. De to som er døde var eldre personer med underliggende sjukdom.

Var pasienter på sjukehuset

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen, sier de to som døde var pasienter på sjukehuset i Kongsvinger. Men de døde på institusjonen i kommunen som de bodde på.

Av hensyn til personvern vil ikke kommunen gå ut med ytterligere opplysninger.

– Er det mer smitte på de institusjonene de to bodde på?

– Ikke utover det som allerede er kjent fra utbruddet på sjukehuset, sier Pedersen.

Smitteutbruddet i Kongsvinger ble oppdaget forrige helg:

På grunn av smitteutbruddet på sjukehuset har antallet smittede i kommunen økt mye den siste uka.

Kommunalsjefen har ikke oversikt over antallet akkurat nå, men de har rundet hundre smittede på ei uke. 80 prosent av de smittede er voksne fullvaksinerte.

Ifølge kommunen følges alle smittede opp etter gjeldende nasjonale retningslinjer.

– Vi ser at de fleste som blir smittet har milde symptomer, og er i hovedsak fullvaksinerte, sier Cathrine Pedersen.

Hun sier det er viktig at sjøl om en hurtigtest er negativ og man får symptomer i løpet av noen dager må man ta en ny test.

Smittetrykket har ført til at institusjonene samarbeider på tvers for å ha nok folk på jobb.

– Det er på ingen måte uproblematisk, men ved å samarbeide har vi klart å løse det så langt, sier Pedersen.

Hun tør ikke si om kommunen nå har nådd en smittetopp. Eskalerer situasjonen enda mer blir det vanskeligere å ha nok pleiepersonale på institusjonene.

Oppdaget smitte ved en tilfeldighet

De siste par ukene har det vært en utfordrende smittesituasjon i Kongsvinger. Det har blant annet vært et smitteutbrudd ved medisinsk avdeling på sjukehuset i byen.

Det ble oppdaget ved en tilfeldighet.

En ansatt på avdelinga var litt sår i halsen. Så ble alle nærkontakter til den smittede testa. Det avdekka det store smitteutbruddet ved lokalsjukehuset som ligger under Ahus.

– Det er en svært krevende situasjon, sa sykehuskoordinator Jane Castro til NRK tidligere denne uka.

Hun forteller at 95 prosent av de ansatte som er smitta er fullvaksinerte og merket ikke at de var sjuke.

Selv om det meste av smitten i Kongsvinger har rammet voksne fullvaksinerte har kommunen har innført gult trafikklys i barnehager og skoler.

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen, sier det er for å forebygge at smitten blant de uvaksinerte barna.