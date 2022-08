Mandag ettermiddag ble to personer, et eldre ektepar, bekreftet døde etter knivstikking på Otta i Gudbrandsdalen.

Den siktede, en mann i 40-årene, er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og full isolasjon i to uker. Så langt politiet er kjent med er det ingen familiær relasjon mellom de drepte og siktede.

Hendelsen, som skjedde i et boligkompleks like utenfor sentrum, har rystet det lille lokalsamfunnet.

– Jeg snakket med ektemannen daglig før jeg flyttet fra borettslaget, men jeg var flere ganger på besøk siden, forteller en venn av familien, som også var nabo til ekteparet i flere år.

Vennen NRK har snakka med sier hendelsen er helt uvirkelig.

– Det er et eldre ektepar som aldri har gjort en flue fortred. De har jobbet hele livet og gjort sine plikter. Det er helt uvirkelig at de har gått bort. Hun var en stille, beskjeden og veldig snill dame. Det er bare tragisk, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Lokalbefolkningen rystet

Flere beboere i boligområdet er midlertidig flyttet til et annet bosted. Det skjer mens politiet gjør sine tekniske undersøkelser etter dobbeltdrapet.

Hvor mange det dreier seg om vil ikke fungerende ordfører i Sel, Pål Ellingsbø si noe om.

ÅPEN KIRKE: Duh Tong Lian er ungdomsprest på Otta. Han har åpnet kirka tirsdag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Duh Tong Lian er ungdomsprest på Otta, og har tirsdag åpen kirke. Han sier lokalbefolkningen er rystet.

– Folk synes det er fryktelig at dette kunne skje her på Otta, der alle kjenner alle. Det er veldig sjokkerende for de som har vært innom kirken, sier presten.

Han forteller at noen som kjente de drepte, også har vært innom kirken.

– For dem var det en ekstra påkjenning, og jeg har tatt en prat med dem.

VARETEKTSFENGSLET: Politiet bekrefter at et eldre ektepar ble funnet drept på Otta mandag. En mann i 40-åren, er varetektsfengslet i fire uker. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Kolbjørn Mæhlum bor på Otta og reagerte med vantro da han mottok nyheten om dobbeltdrapet.

– Det kom som en overraskelse på oss alle. Det er slik man aldri kan tenke seg skjer her på Otta. Det er fredelig her. Men man skal aldri si aldri.

Folk i bygda sier det samme, forklarer han.

– Vi vet veldig lite om dette fortsatt, annet enn at to er drept. Det har skapt et veldig inntrykk i bygda. Folk venter nok på å få en forklaring etter hvert.

VENTER PÅ SVAR: Kolbjørn Mæhlum bor på Otta og reagerte med vantro da han mottok nyheten om dobbeltdrapet. Han forteller at lokalbefolkningen venter på svar nå. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Han hadde masse blod på klærne

Et samboerpar som bor i boligkomplekset, og som ønsker å være anonyme, forteller at de er i sjokk etter hendelsen:

– Vi så at gjerningsmannen ble pågrepet. Han hadde masse blod på klærne. Vi hørte først masse rop, vi tror det var politiet. Det var to politibetjenter. De pågrep mannen på gaten og ville vite «hvor det hadde skjedd» – hvor åstedet var.

– Det er et sjokk. Det er en liten gate og alle kjenner alle, fortsetter de.

En annen nabo, som også ønsker å være anonym, sier at politiet ringte på dører for å sjekke om flere var døde:

– Jeg har bare sett masse politifolk, ambulanser og brannfolk. Det har vært veldig stille. Jeg fikk en politimann på døra som lurte på hvordan det gikk med meg. Politiet har tatt seg inn i flere leiligheter der de ikke har fått tak i folk. Da jeg spurte hvorfor, sa de det var for å sjekke at det ikke var flere døde.

FUNNET DREPT: Politiet meldte først at to personer var alvorlig skadd. Ikke lenge etter kom meldingen om at to personer er funnet drept i et boligkompleks på Otta. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Viktig å ta vare på hverandre

Kriseteam i Sel kommune ble iverksatt mandag. Fungerende ordfører Pål Ellingsbø (Sp) i Sel kommune sier hendelsen er tragisk.

– De første reaksjonene vi fikk i går var litt sjokkarta. En uvirkelig hendelse som kom innover oss. I dag er nok stemning litt mer avmakt, og mistro til at noe sånt kan skje her i vårt lokalsamfunn, sier Ellingsbø

Den fungerende ordføreren føler de har godt samhold i kommunen, at de tar vare på hverandre og møter opp.

– Jeg har et inntrykk av at folk samles nå og bearbeider det som har skjedd, sier han.

Det er et stort ressursapparat som er i sving, og kommunen fortsetter å ha kriseteamet tilgjengelig for både politi og innbyggere.

– Jeg tenker det er viktig at politiet får gjøre sin jobb og komme til bunns i hendelsesforløp og årsak. Dette er først og fremst en veldig tragisk hendelse, og jeg vil oppfordre folk til å ikke spre rykter, men heller la politiet komme med de slutningene som etter hvert kommer, sier han.