Politidistriktet i Innlandet går ut med ei åtvaring mot personar som tilbyr å investere i kryptovaluta via sosiale medium.

Åtvaringa kjem etter to personar melde inn at dei hadde tapt 1,8 og 2,2 millionar kroner ved å overføre pengar til useriøse aktørar. Dei har truleg tapt desse pengane for godt.

Ikkje bruk useriøse aktørar

Politiet har fleire råd for å unngå slik svindel. Noko av det viktigaste er å ikkje gje informasjon om innlogging til bankkonto, som til dømes passord eller BankID, til nokon, uansett kven dei er.

ÅTVARAR: Ingen seriøse aktørar vil informere om kryptovaluta over uformelle chattetenester. Foto: Per Magnussen

I tillegg skal ein ikkje la andre fjernstyre datamaskina si ved å laste ned program som gjer det mogleg.

Dersom ein vil investere i kryptovaluta bør ein nytte seg av norske kryptobørsar som er godkjent av Finanstilsynet.