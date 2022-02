To nye pågrepne i bortføringssaken i Tolga

Politiet bekrefter at pågripelsene skjedde onsdag. To menn i 20-årene ble pågrepet på to forskjellige adresser i Oslo, bekrefter politiet.

Den ene siktede nekter ifølge politiet å forklare seg om saken, og vil bli framstilt for varetektsfengsling fredag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Petter Bonde til NRK.

Den andre siktede blir avhørt i løpet av dagen og politiet vil da ta stilling til eventuelt varetektsfengsling.

Forsvarer Ola Sønju Bårnes i advokatfirmaet Hasle skriver i en SMS at han ikke ønsker å kommentere hvordan klienten hans stiller seg til siktelsen.

– Siktelsen kommer som et sjokk på min klient, skriver han.

Helt siden de første pågripelsene har politiet sagt at de ikke kunne utelukke at det kunne komme flere pågripelser.

Totalt er seks personer nå siktet i saken etter bortføringen i Tolga den 2. januar i år.

Fire uker

Det er nå fire uker siden en 20 år gammel mann ble bortført fra et hus i Vingelen i Tolga.

Kidnapperne flyktet fra åstedet i en leiebil og kjørte bil sørover fra Tolga. Ved Koppang i Stor-Elvdal og endte ferden på et jorde. Politiet har bekreftet at de tok taxi et stykke videre, før de fortsatte i en annen bil.

Hans Håkon ante ingenting om dramaet som utspant seg på gården før politiet dukket opp

Nesten et døgn etter han ble bortført, dukket offeret opp på et tog på Gardermoen hvor han fikk tilkalt hjelp og politiet ble varslet.

Politiet har bekreftet at det ble skutt i forbindelse med bortføringa, men at det ikke var snakk om alvorlige skader.

Fra før er fire menn i 20-årene siktet i saken. Tre av disse er bosatt i Oslo, mens en er fra Hamar-området. De fire er alle siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Politiet opplyser nå at den fjerde mannen som ble pågrepet den 12. januar ikke vil bli begjært videre varetektsfengslet.

Gjeld er et mulig motiv

FIRE PÅGREPET: Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland informerte onsdag at en fjerde person var pågrepet i saken. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Bortføringssaken har hatt høy prioritet hos politiet, og både Kripos og andre politidistrikter har bistått. Politiet har hele tida holdt kortene tett til brystet av hensyn til etterforskninga og de fornærmede.

En av hypotesene politiet undersøker, er om gjeld kan være et motiv for handlingen.

Politiet har gjennomført sikkerhetstiltak overfor familien etter det som skjedde.