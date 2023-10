Den daglige lufteturen i Ringsaker ble mer dramatisk enn 78-åringen noen gang hadde trodd.

– Jeg ble helt sjokkert. Jeg trodde det var en fredelig mann. At han skulle slå oss to gamle mannfolk ned, så vi blir liggende i grøfta og nesten kjempe for livet hadde jeg aldri trodd, sier Einar Lyngar.

Etter leting etter gjerningsmannen hele søndagen ble en mann i 30-årene pågrepet av politiet søndag kveld.

Slo og sparka

Einar Lyngar og hunden gikk på Turistvegen i Moelv da han møtte på naboen som han stoppet og snakket med. Mens de sto der kom en mann de ikke hadde sett før.

Sekunder etterpå smalt det.

Da mannen passerte de to eldre mennene spurte han, ifølge Einar Lyngar, om de hadde noe problem. De avkreftet at de hadde noe problem, men fikk en følelse av at mannen var ute etter bråk.

– Plutselig langer han til naboen min så han går rett i grøfta, forteller Lyngar. Han forteller at den ukjente mannen begynte å slå og sparke mot både kroppen og hodet til den eldre mannen som hadde falt i grøfta.

Deretter skal mannen ha spent bein på Einar Lyngar slik at han også havna i grøfta.

I GRØFTA: Einar Lyngar havnet i grøfta etter at den ukjente mannen spente bein på han og deretter begynte å slå. Foto: PRIVAT

– Der fikk jeg slag på slag. Jeg la hendene foran ansiktet for å ikke få slagene, forteller han.

Han trodde nesten ikke det han opplevde.

– Det var helt uvirkelig, sier han til NRK.

Mannen som skal ha slått og sparket de to eldre mennene forsvant fra stedet kort tid etter og Lyngar fikk ringt politiet.

Det var lokalavisa GD som omtalte denne saken først.

Varslet politiet

Politiet bekrefter at de mottok anmeldelsen ved 9-tiden søndag morgen, men det var først ved 18-tiden på kvelden en mann i 30-årene ble pågrepet. Politiet har sett på overvåkningsbilder og fått flere tips som førte fram til det de mener er gjerningsmannen. Han er kjent av politiet og er domfelt tidligere. Nå er han sikta for kroppskrenkelse.

Operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt Kristian Bjaanes sier at de ser svært alvorlig på saken.

De to eldre mennene ble søndag ettermiddag avhørt av politiet.

– Det er åpenbart ingen foranledning til det her som kan tillegges de to fornærmede, sier Bjaanes.

Han kan ikke si hvordan den pågrepne stiller seg til siktelsen siden han ikke er avhørt enda. Han er satt i arrest og blir avhørt søndag kveld eller mandag formiddag.

Mørbanka

Ingen av de to mennene ble alvorlig skadd, men ble sendt til sjekk på sjukehuset i Lillehammer. Einar Lyngar kjenner at han er skikkelig mørbanka etter slagene og sparkene.

– Jeg kjenner det mer og mer, både på ribbeina, hoftene, skulderen og hodet, sier han.

78-åringen har drevet med humanitær arbeid i flere år, og skal snart til Kenya.

Han sier han er vant til mye men hadde aldri trodd han skulle oppleve noe sånn i lille Moelv på Hedmarken på søndagstur med hunden.