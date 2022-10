Bråstopp i hyttemarknaden fører til oppseiingar

Marknaden har gått nedover sidan tidleg på sommaren for Tinde. Situasjonen utover hausten blir opplevd som dramatisk.

Selskapet byggjer framleis på hytter som vart bestilt i fjor. Men når det knapt kjem nye bestillingar, vil også produksjonen stoppe opp.

– Det treffer oss på sal i 2022 og det kjem til å treffe oss på produksjon, altså omsetning, i 2023, seier administrerande direktør Audun Skattebo.

Han reknar med å byggje nærare 300 Tinde hytter i 2022. Til neste år håpar han på 100.

Har varsla tilsette

Sjølv om Tinde hyttar kanskje opplever ei historisk omsetning i 2022, meiner ikkje Skattebo at nedgangen handlar om at marknaden stabiliserer seg.

– Etter vår vurdering er ikkje dette i nærleiken av ein «normalisering». Slik det er no, så vil vi falle godt under den marknaden vi såg i 2012 og 2013.

Onsdag vart dei tilsette førebudde på at over 50 personar kjem til å miste jobben. Av desse er 25 tilsett i administrasjon, sal og leiing. Resten av tilsette blir tekne ut av produksjonen.

– Det vil gjelde ein del no, og så blir det ei gradvis nedtrapping utover vinteren i takt med produksjonsnedgang, seier Skattebo.

Dei tillitsvalde ønskjer ikkje å kommentere saka i dag.

KREVJANDE PROSESSAR: – Vi har hatt ein veldig god prosess med dei tillitsvalde den siste månaden. Det er viktig for oss å følgje opp dei medarbeidarane som dessverre får oppseiing, seier Skattebo. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Aust- og innlandet hardast ramma

Kostnader på trelast og andre byggjevarer er ei utfordring i byggjebransjen. Også renta byrjar å bety noko, både for dei som skal byggje og for kundane.

Samtidig gjer straumprisane at det blir variasjonar i hyttemarknaden på landsbasis, meiner Boligprodusentenes foreining.

– Vi ser ein forskjell, særleg på aust- og innlandet på den eine sida, og nord for Dovre på den andre. Det heng nok saman med at straumprisane gjer at mange «set seg på gjerdet» og ventar. Den situasjonen har du ikkje nordover, seier administrerande direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes foreining.

No vil dei skaffe seg oversikt over kva som er viktig for bransjen slik at dei kan ta det vidare til politiske styresmakter.

– Dette er ei viktig distriktsnæring, og han har store ringverknader. Det vil merkast rundt i mange kommunar at det no blir denne bremsen.

STORE TRENDAR PÅVERKAR: Lars Jacob Hiim har sett utviklinga. – Vi ser at det er ein ganske klar brems i hyttemarknaden no. Det er veldig mange som melder om krevjande tider og at salet fell mykje. Foto: Johnny Syversen / Pressefoto

Trur på nytenking

Kjell Ove Solbakken meiner det har det vore ein kunstig høg etterspurnad etter fritidsbustader.

– Vi har dei siste åra sett ein aukande etterspurnad frå unge familiar, og no er det nok mange av dei som merkar renteoppgangen.

Solbakken er dagleg leiar i Norsk turistutvikling. Sjølv om situasjonen er dramatisk no, vil han ikkje spå nokon krise for fritidsbustader i distriktet på lengre sikt.

Solbakken meiner veletablerte innbyggjarar framleis vil spørje etter fritidsbustader. Han ser også ein mogleg framvekst i marknaden frå i og rundt dei store byane i Europa.

Samtidig ønskjer kanskje utanlandske turistar ei anna form for fritidsbustad.

– Vi ser ein tendens no om at det går mot meir berekraft og fornuftige utbyggingskonsept, i form av mindre og meir kostnadseffektive einingar.

SUMMEN AV UHELDIGE FAKTORAR: Kjell Ove Solbakken trur fallet i hyttemarknaden er forbigåande. Han påpeikar at næringa er viktig for busetjing, sysselsetjing og servicetilbod i distrikta i Noreg. – Derfor er det viktig at vi også tenkjer langsiktig og ser dette som ein viktig del av distriktspolitikken. Foto: Privat

«Hyttedraumen lever»

Sjølv om det kjem til å ta tid, har Skattebo i Tinde hyttar tru på at marknaden vil ta seg opp igjen. Han meiner mange framleis har «hyttedraumen».

– Det blir viktig å finne den plattforma og grunnlaget for drifta vidare slik at vi kan kome tilbake sterkare enn nokon gong om to–tre år.

Skattebo meiner regjeringa no må ut og sjå korleis det står til i næringslivet i distrikta. Han meiner dei alvorlege konsekvensane av eit ustabilt verdsbilete kjem fortare enn regjeringa har klart å sjå.

– Eg trur styresmaktene må leggje vekt på å handtere desse utfordringane, avsluttar han.

SYMPATI MED TINDE: Næringsminister Jan Christian Vestre mener likevel regjeringa har kommet med et bra strømopplegg for næringslivet. Foto: Tale Hauso / NRK

Næringsminister Jan Christian Vestre har sympati med hytteprodusenten, men:

– Det er trist å høyre om utfordringane Tinde Hytter står i. Samtidig går det svært godt i store delar av norsk næringsliv og vi har no nærast rekordlåg arbeidsløyse.

Eg har forståing for at det er variasjonar mellom bransjar som gjer at ikkje alle kjenner seg att i dette biletet.

Jan Christian Vestre viser mellom anna elles til energiprisane og tiltaka regjeringa har sett i verk, mellom anna forslaget om skatteendringar i kraftbransja som dei tek sikte på skal tre i kraft frå nyttår, og som han meiner vil betre situasjonen for dei utsette bedriftene.