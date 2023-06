Kvinnen var ansatt som helsearbeider i Sykehuset Innlandet da hun søkte etter opplysninger om totalt 107 pasienter i pasientjournalene.

Ifølge politiadvokat Henning Klauseie skal kvinnen ha innrømmet å ha gjort oppslagene.

Hun har forklart at noen av søkene var nødvendige i jobben. Andre søk mener hun var en del av opplæring og trening.

– For en tredje gruppe erkjenner hun at hun har vært inne og snoket på personer hun ikke skulle vært inne på, sier Klauseie.

Ifølge politiet skal hun blant annet ha søkt på familie og kjente.

GROVE BRUDD: Politiadvokat Henning Klauseie sier tiltalen mot den kvinnelige helsearbeideren i 20-åra blant annet omfatter grovt brudd på tjenesteplikten. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Alvorlig tillitsbrudd

Påtalemyndigheten ser alvorlig på tilfellene av pasientsnoking.

Klauseie sier at de som er i kontakt med helsevesenet må ha tillit til at opplysningene de gir fra seg blir behandlet fortrolig.

Han mener snokingen kvinnen er tiltalt for er et brudd på de forutsetningene.

– Mange føler nok at det er belastende at uvedkommende har vært inne og sett på ganske intime opplysninger om seg sjøl, sier Klauseie.

Ikke skyldig

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld og er skuffet over tiltalen.

– Hun synes det er tøft.

SKUFFET: Advokat André Lillehovde van der Eynden, som er kvinnens forsvarer, sier hans klient er skuffet over tiltalen. Foto: Frode Meskau / NRK

Det sier kvinnens forsvarer, André Lillehovde van der Eynden.

Han viser til at arkivering av saksdokumenter var en av kvinnens arbeidsoppgaver.

– Så hun har hatt befatning med dokumentene. Men hun har ikke hatt noen bevissthet rundt det å snoke, for å bruke det ordet, sier van der Eynden.

Risikerer fengsel

Kvinnen, som ikke lenger jobber i Sykehuset Innlandet, risikerer nå fengselsstraff.

Hun er tiltalt for både grovt brudd på sin tjenesteplikt og for brudd på helsepersonelloven. Ifølge politiet er strafferammen henholdsvis to år og tre måneder.

Klauseie regner med at saken vil bli berammet i løpet av høsten.

Vil gå for frifinnelse

Kvinnen ser fram til å få prøvd saken for retten, bekrefter hennes forsvarer. Hun er skuffet over at politiet ikke har tatt høyde for hennes forklaring.

– Vil du gå for full frifinnelse?

– Det er den naturlige påstanden når hun ikke erkjenner straffskyld, sier van der Eynden.

Tidkrevende

I april i fjor ble kvinnen siktet for 145 tilfeller av snoking i journaler. Dette skal ha skjedd i løpet av 14 måneder i 2020 og 2021.

Disse 145 pasientene ble så bedt om å gi fritak for taushetsplikten.

– Det er det 107 personer som har gjort. Derfor er det i dag en tiltale med 107 fornærmede, sier Klauseie.

Han bekrefter at det har vært tidkrevende å innhente og bearbeide informasjon.

Pressevakt ved Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug, sier de er glad for at saken er blitt grundig etterforsket.

De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før det foreligger dom.