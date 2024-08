Saken oppsummert: Tonje Humberset Lilleås, som har begrenset bevegelsesevne, bruker en terrengrullestol som gir henne mulighet til å bevege seg i naturen.

Et ublidt møte med en stein under en sykkeltur begrenset bevegelsesfriheten til Tonje Humberset Lilleås.

Det var for ti år siden.

Med sviktende helse de senere årene har krykkene blitt supplert med rullestol.

Skiturer, sykkelturer, toppturer og skogturer. Tonje holdt seg hjemme mens kone og barn var ute.

– Vi har prøvd å tilpasse sånn at jeg kunne være med på korte turer, der vi så vidt går inn i skogen for bålfyring. Men det har vært mange dager der mamma har sittet hjemme, ikke sant Sigve, sier Tonje til femåringen som springer forbi.

– Vi har jo to ganske aktive gutter. Det er ikke noe særlig å være hjemme inne en hel dag. Bare det å komme ut gjør at livet blir så mye bedre. Foto: Anne Jo Lexander / NRK

Bryter loven for å være med familien

På tampen av fjoråret ble hun introdusert for en ny type rullestol. En som attpåtil kunne kjøre over store tømmerstokker om hun ville.

Ved første øyekast kan kjøretøyet se ut som en liten terrengbil, men den er først og fremst utviklet for og tiltenkt personer med bevegelsesutfordringer.

– Det var ikke måte på alt jeg fikk til. Så ja, det var en enorm frihetsfølelse, og den frihetsfølelsen var alt jeg greide å tenke på da vi kjørte derfra. At en sånn en må vi bare ha.

Problemet er at den foreløpig er ulovlig å bruke i skog og mark.

Etter at Tonje fikk terrengrullestolen i hus, har familien vært på tur sammen flere ganger hver eneste uke.

– Til å begynne med tenkte jeg at dette ville gi meg frihet, mobilitet og selvstendighet tilbake. Men i dag sier jeg at det er livskvalitet på fire hjul, sier Tonje Lilleås. Foto: Anne Jo Lexander / NRK Dagens tur i Gåsbuskogen går langs en skogssti tilrettelagt for rullestoler. Foto: Anne Jo Lexander / NRK Men om guttene vil ta snarveiene tvers over den slyngete stien, eller innover blåbærkrattene for å plukke et bær eller to, kan mamma Tonje nå også følge etter. Foto: Anne Jo Lexander / NRK Tonje mener terrengrullestolen ikke gjør mer skade i naturen enn med en vanlig terrengsykkel. – I noen tilfeller vil jeg si kanskje enda mindre, fordi vekta fordeles på fire hjul istedenfor bare to smale, hevder hun. Foto: Anne Jo Lexander / NRK – Før vi fikk ExoQuaden var Tonje nesten alltid hjemme mens jeg var ute med guttene. Så det er veldig verdt det, sier Sunniva Lilleås om anskaffelsen. Foto: Anne Jo Lexander / NRK – Dette er den nye normalen for oss nå. Jeg håper det blir sånn til vinteren også, at folk skjønner at det er viktig at Tonje får være med selv om hun da må kjøre i skiløypa, sier Sunniva Lilleås om at familien nå er på tur flere ganger i uka. Foto: Anne Jo Lexander / NRK

Terrengrullestolen Tonje bruker, er hjertebarnet til en gründer som selv drømte om å komme tilbake til fjellheimen etter en ulykke.

Kan bli lovendring

Det er bare et lite skår i gleden: Fordi den er ulovlig å bruke i skog og mark, bryter Tonje i realiteten loven hver gang hun følger etter barna utenfor tilrettelagte stier.

Det er Tonje fullt klar over.

Og nettopp denne loven er i ferd med å endres.

– Du kan godt si dette er dyrt, at ikke alle skulle få dette. Men jeg er usikker på om du kan sette en pris i kroner og øre på livskvaliteten denne gir, sier Tonje. Foto: Anne Jo Lexander / NRK

I slutten av mai la et utvalg frem forslag til endringer i motorferdselsloven.

Utvalget vil blant annet at loven ikke skal gjelde hjelpemidler laget for å kompensere for redusert bevegelsesevne, dersom ferdsel med hjelpemiddelet ikke har nevneverdig større skadepotensial enn ferdsel til fots.

Dette lovforslaget er nå ute på høring.

I en e-post skriver Klima- og miljødepartementet til NRK at de skal lytte til innspillene, og bruke dem som et viktig grunnlag for det videre arbeidet.

Motorisert ferdsel i utmark og hjelpemidler for bevegelseshemmede I dagens lovverk er motorisert ferdsel i utmark i utgangspunktet ulovlig.

Et utvalg ble bedt om å se på regelverket, og foreslå endringer i loven. Funksjonshemmedes bruk og rettigheter var et av temaene utvalget ble bedt om å se nærmere på.

I slutten av mai la utvalget frem sitt forslag.

Her blir det foreslått følgende:

– at loven ikke skal gjelde for ferdsel med hjelpemidler som er laget for å kompensere for redusert bevegelsesevne, så lenge ferdsel med hjelpemiddelet ikke har nevneverdig større skadepotensial enn ferdsel til fots

– at departementet skal kunne gi forskrift om hvilke hjelpemidler som faller utenfor lovens virkeområde

– at bruk av alle motoriserte rullestoler skal være tillatt på vei og turvei

– at det fastsettes en særskilt tillatelseshjemmel for ferdsel på snødekt mark og islagt vassdrag for personer med varige funksjonsnedsettelser som gir vesentlig redusert bevegelsesevne

At bevegelseshemmede blir lovbrytere i lovens øyne er absurd: – Det strider mot alle tanker vi har om fri ferdsel, allemannsretten og menneskeverdet.

Vanskelig avveining

Lederen i Naturvernforbundet i Innlandet, Ole Midthun, mener det er viktig at lovendringen ikke går utover naturen.

– Naturvernforbundet er opptatt av at denne lovendringen ikke fører til at det kommer flere kjøretøy i naturen som skader den.

Samtidig er Midthun opptatt av at flest mulig får mulighet til å oppleve den norske naturen.

– Vi synes det er bra at folk får de tilpasningene som skal til for å komme seg ut i naturen, men det må ikke gå på bekostning av den.

Ole Midthun er fylkesleder for Naturvernforbundet Innlandet. Han er opptatt av å både ivareta hensynet til naturen, og funksjonshemmedes rettigheter best mulig. Foto: Bjørnar Morønning / NRK

Ole Midthun påpeker at spørsmålet om dette ikke er likt overalt, og at dilemmaet rundt likestilling må ses i et annet lys.

– I det siste har det vært et økende problem at funksjonsfriske går for mye utenfor turstier. Etter min mening bør man muligens forby å gå utenfor turløyper i visse områder, som for eksempel nasjonalparker, sier han.

Har hatt naturen i bakhodet

Midthun påpeker samtidig viktigheten av at turløyper er universelt utformet, og at alle som ferdes i naturen, uavhengig av funksjonsgrad, har respekt for naturen og sårbare arter.

Terrengrullestolen Tonje har kjøpt seg, er produsert i Norge av Exotek.

Gründer og styremedlem Sigurd Groven sier til NRK at de har gjort flere tiltak for å minimere hvor mye den påvirker naturen.

– Vi har designet terrengrullestolen for at den ikke skal gjøre nevneverdig større skade på naturen enn gående, sier Groven.

Ifølge ham er trykket på hvert hjul omtrent som en vanlig sykkel, og siden dekkene har så stort volum, er kjøretøyet svært skånsomt mot vegetasjon og underlag.

Sigurd Groven har selv en funksjonsnedsettelse, og har utviklet terrengrullestolen som Tonje bruker. Foto: Privat

Et lykkeligere menneske i naturen

For Tonje er ikke terrengrullestolen en eksklusiv lekebil, men beina som gjør at hun kan komme seg frem stort sett overalt.

– Det finnes mange gode hjelpemidler man får tilbud om, men det er nesten sånn at man er nødt til å være fornøyd med litt mindre hvis man har en funksjonsnedsettelse. Det syns jeg ikke er greit, sier Tonje Lilleås. Foto: Anne Jo Lexander / NRK

– Jeg blir et lykkeligere menneske av bare å få lov til å kjenne den friske lufta, kjenne at sola varmer i ansiktet, være ute, høre vinden blåse i trærne. Bare være der jeg er. Jeg hører hjemme i naturen. Rullestolen åpner muligheter jeg ikke trodde kom til å være mulig å få tilbake igjen.

Tonje tror og håper det nye forslaget vil gå igjennom, slik også hun kan ferdes i naturen på riktig side av loven.

– Den gamle loven var aldri ment å ramme rullestolbrukere, sier hun.