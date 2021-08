Rettssaken mot mannen ble avsluttet i Østre Innlandet tingrett i Hamar på fredag.

Den 19 år gamle mannen har hele tiden nektet straffskyld og hans forsvarer la derfor ned påstand om frifinnelse.

FORSVARER: Ove Hermann Frang ba om frifinnelse. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Han nekter straffskyld for alle de tre postene i tiltalebeslutningen, sier advokat Ove Hermann Frang. Det har han opprettholdt både i politiforklaringer og i retten.

Holdt fast mot et tre

Mannen er tiltalt for å ha voldtatt tre jenter. Den yngste var 13 år og den eldste 17. Han var selv under 18 år da de to første voldtektene skal ha skjedd.

Den ene jenta har forklart at hun ble dyttet mot et tre, holdt fast og voldtatt. I tiltalen står det at hun prøvde å komme seg løs, sa «nei» og at hun ikke ville.

Dette overgrepet skal ha skjedd i et skogholt i Stange i Hedmark.

De to andre voldtektene skal mannen ha utført på forskjellige steder på Hedmarken.

Ber om seks års fengsel

Aktor i saken, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, la ned påstand om at mannen straffes med fengsel i seks år, hvorav to år blir gjort betinget med en prøvetid på fem år.

AKTOR: Magnus Schartum-Hansen ba om seks års fengsel. Foto: Anne-Kari Løberg / NRK

– Denne tiltalen omfatter tre voldtekter. En av voldtektene er begått etter at tiltalte fylte 18 år, og det er det forholdet som primært er grunnlaget for reaksjonen. Og så får han et tillegg for de postene som ble begått før han fylte 18, sier Magnus Schartum-Hansen.

De to første voldtektene skal ha skjedd høsten og førjulsvinteren i 2018 og det tredje i januar i 2020.

Ofrene krever erstatning

Advokat Tore Müller Famestad, som er bistandsadvokat for en av jentene, sier det har vært tøft for henne å møte i retten, og at hun hadde grudd seg til det lenge.

– Det har åpenbart vært en stor belastning. Hun har vært til stede den første og den siste dagen, sier Famestad.

BISTANDSADVOKAT: Tore M. Famestad ba om erstatning. Foto: ANN-Kristin Mo / NRK

Før rettssaken startet sa han til NRK at slike saker oftest handler om partenes troverdighet, men at de i denne saken mente de hadde tilstrekkelig med bevis både til domfellelse og krav om oppreisning.

Da rettssaken ble avsluttet la han ned påstand om en oppreisningserstatning på inntil 150.000 kroner.

Også de to andre jentene krever erstatning via sine respektive bistandsadvokater.

Dom i saken er ventet i slutten av august.