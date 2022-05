Glommen og Laagen Brukseierforening har fått grønt lys fra NVE om å redusere tappinga fra Mjøsa ut i Vorma.

– Det betyr at vi har muligheten til å øke vannstanden i Mjøsa noe raskere enn vi ellers ville gjort, sier Hans-Christian Udnæs delingsleder i vassdragsdrift i GLB.

Med uvanlig lav vannstand i mai er det mange vanningsanlegg som ikke får utnyttet vannet i Mjøsa.

For mange bønder har vannmangelen vært kritisk.

For noen dager siden sendte Bondelaget et brev til GLB, der de skrev at store verdier sto på spill for den enkelt produsent, og at reduserte avlinger kan bli konsekvensen av den lave vannstanden.

Vil ta tid å komme tilbake til normalen

Udnæs tror det kan ta to uker før alle får brukt vanningsanleggene sine. Hvor fort det vil gå avhenger av regn og snøsmelting.

REDUSERER TAPPING: Glommen og Laagen Brukseierforening har fått grønt lys fra NVE om å redusere tappinga fra Mjøsa ut i Vorma. Hans-Christian Udnæs er delingsleder i vassdragsdrift Foto: Kristian Storødegård / NRK

– Erfaringen hittil i sommer er at det har vært tørt, og den nedbøren som varsles blir det ofte ikke så mye av.

Derfor sier han det er vanskelig å love noe.

Han sier det ikke har vært aktuelt å stoppe tappinga ut av Mjøsa i Vorma helt.

– Nei, det er jo et vassdrag som Mjøsa er en del av, og det er jo også interesser nedenfor. Det må vi ta hensyn til.

– Betyr veldig mye

AVGJØRENDE: Bonde Nils Olve Gillund mener vedtaket som nå er gjort er avgjørende. Foto: Diako Muradyaliabady / NRK

En som gleder seg over at vannstanden nå vil øke, er grønnsakbonde Nils Olve Gillund i Stange.

Sammen med 16 andre eier han et toppmoderne vanningsanlegget som skulle forsynt 16 bønder med 800.000 liter vann i timen. Men det har ikke vært mulig hittil i år.

– At tappingen av Mjøsa nå reduseres er avgjørende, sier bonden.

– Det betyr veldig mye. Det er fortsatt mange vanningsanlegg som ikke får tak i vann, sier han.

Selv har han klart å skaffe vann ved å bruke lensepumper som pumper vann inn i anleggene.Det gjelder flere.

– Dette er arbeidsomt og dyrt. Så fort vannstanden øker kan de kutte ut denne løsningen, sier han.

Bøndene har ropt varsko lenge. Gillund reagerer på at det tas grep først nå.

– Det er lovlig sent. Men bedre sent enn aldri, sier han.

Trenger at vannet stiger 70 cm

Gillund beskriver vannstanden i Mjøsa som kritisk lav. De som er så heldige at de får vannet, kjører med redusert kapasitet.

For at alle han vet om, skal få brukt vanningsanleggene sine, må vannstanden i Mjøsa stige med 70 cm.

På spørsmål om Glommen og Laagens Brukseierforening burde ha reagert tidligere og redsuert nedtappingen før,svarer Udnæs:

– Det kunne vi vurdert sjøl, men det er en veldig fordel å få et bidrag fra de det gjelder og som kan beskrive problematikken bedre.

Også i 2011 opplevde GLB et ganske stort påtrykk for å redusere tappinga ut av Mjøsa. Da sa NVE nei.

Det regnes med at vannstanden i Mjøsa vil stige med i overkant av en meter innen den 7. juni.