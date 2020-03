Tannleger er spesielt utsatte for koronasmitte, siden de jobber tett på spytt og slim. Når også flere i denne yrkesgruppen for tiden må jobbe hjemmefra fordi de er i karantene, er presset på tannhelsetjenesten stor.

Fylkestannlegen i Innlandet oppfordrer derfor pasienter til å fikse enkle akuttilfeller selv.

– Jeg får si som statsminister Erna Solberg. Jeg har aldri vært oppe i en lignende situasjon i fredstid, sier fylkestannlege Claes Thorbjørn Næsheim.

Telefonen har den siste tiden ikke stått stille hos fylkestannlegen, som selv har hjemmekontor.

– Jeg har nesten ikke hatt tid til å gå på do, sier Næsheim.

– Bruk sandpapir

Han advarer folk som har vondt i halsen eller er snørrete mot å gå til tannlegen nå. Han ber samtidig friske folk heve lista for å kontakte tannlege, og ber folk fikse enkle skader og plager selv.

Fylkestannlegen i Innlandet, Claes Thorbjørn Næsheim, er bekymret for at tannlegene ikke får tak i godt nok smittevernutstyr til å kunne behandle pasienter med akutt behov. Foto: Hedmark fylkeskommune

– Går det et lite skall av tanna di og du har fått en skarp kant mot tunga, så kan du bruke et fint sandpapir og slipe litt selv. Det er litt av det samme prinsippet som tannleger bruker, sier Næsheim.

Fylkestannlegen sier det nå uansett vil kunne ta lengre tid å få akutt hjelp. Han ber folk dempe smerte med anbefalt dose paracet eller ibux, ikke kaste i seg fem tabletter med en gang.

Superlim og tyggegummi

Går ei krone kan du fikse det midlertidig selv, sier fylkestannlegen.

– Går du med ei bro som løsner kan man bruke superlim. Det er ikke farlig selv om det kanskje ikke er å anbefale hvis man ikke er desperat, sier Næsheim.

Mister du en fylling, så er rådet at du kan kjøpe sukkerfri tyggegummi, og dekker til selv.

Litt sukkerfri tyggegummi kan være en nødløsning i tanna hvis det har falt ut en fylling. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Det blir som en midlertidig fylling, som kan hjelpe en liten stund. Tyggegummien kan være litt sterk for tunga og tannkjøttet, men det er bedre enn at tanna eventuelt kan sprekke, sier Næsheim.

Ikke fiks alvorlige skader selv

Hvis du har så sterke tannsmerter at du har nedsatt allmenntilstand, så MÅ du oppsøke tannlege, presiserer Næsheim

Norges tannlegeforening støtter fylkestannlegens råd, selv om de kanskje er enda mer skeptiske til superlim.

Presidenten i den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum, sier ingen bør være redd for ikke å få akutt tannhjelp. Foto: Den norske tannlegeforening

– Vi behandler minst mulig nå, og ber om at folk tenker seg om før de ringer tannlegen. Men har du sterke smerter og hevelser, så må du ta kontakt. Apoteket har også litt tannkitt, som det går an å fylle på med i en plombe som har falt ut.

Det sier president i den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

I tillegg ber hun foreldre ta ekstra forholdsregler.

– Nå er det viktig at man passer litt på barna. Det med med trampoline for eksempel. Der er det lett at man hopper og skader tenner. Man bør kanskje ha litt andre regler på trampolina nå, sier Hansen Steinum.

Hun forsikrer allikevel at alle skal få hjelp hvis man trenger tannlege.

– Avgjørende at vi får tak i utsyr

Tannlegene trenger spesielt utstyr for å behandle smittede pasienter. Det utstyret de bruker til daglig er ikke godt nok. Foto: Asbjørn Odd Berge/NRK

Fylkestannlegen i Innlandet er bekymret også for smittevernet til tannlegene, fordi det er mangel på utstyr som beskytter mot koronaviruset.

– Vi må stole på at det normale smittevernutstyret som vi benytter holder. Men det er en usikkerhet om hvem er smitta og hvem som ikke er det. Vi må bare stole på den nasjonale dugnaden, og at folk er ærlige på om de er friske eller ikke, sier Næsheim.