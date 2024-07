Emma får 270 kr i timen for å servere softis

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Emma Sandholt Hansen (21) jobber ved Tangenodden camping ved Mjøsa og tjener 270 kroner i timen, som er mer enn lovfestet minstelønn for bransjen.

72 prosent av unge mellom 15 og 24 år jobbet i løpet av sommermånedene i 2022, en økning fra 67 prosent året før.

Gjennomsnittlig timelønn for ungdommer mellom 15 og 19 år var på 149 kroner, mens i aldersgruppen 20–24 lå timelønna på 207 kroner i gjennomsnitt i 2022.

LOs sommerpatrulje jobber for å sikre ungdommenes arbeidsvilkår og rettigheter, og opplever at mange varsler om problemer med vaktlister og minstelønn.

Roald Hegglund, eier og sjef av campingen, mener det er en selvfølge å lønne de ansatte godt.

– Det er veldig nice, sier Emma Sandholt Hansen (21).

Hun har jobbet ved Tangenodden camping ved Mjøsa siden mai.

På grunn av tidligere erfaring har hun 270 kroner i timen i flat lønn.

Til sammenligning er lovfestet minstelønn for bransjen 190,79 kroner om man er over 20 år.

Mange ungdommer i jobb

Syv av ti unge mellom 15 og 24 år jobbet i løpet av sommermånedene i 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det tilsvarer 72 prosent av alle i aldersgruppen, og var en økning fra 67 prosent året før.

De fleste hadde sommerjobb i salgsyrker, men mange jobbet også innenfor overnatting og servering, samt helse- og sosialtjenester.

Den gjennomsnittlige timelønnen for ungdommer mellom 15 og 19 år var på 149 kroner, mens i aldersgruppen 20–24 lå timelønna på 207 kroner i gjennomsnitt i 2022, ifølge SSB.

De som har sommerjobb ved Tangenodden camping i Innlandet tjener langt mer enn gjennomsnittet, ifølge SSB. Foto: Armann Martesønn Kippersund / NRK

Patruljerer med råd

For å sørge for at ungdommene har gode arbeidsvilkår og rettigheter, turnerer LO rundt på sommerpatrulje.

– Vi skal sørge for at vi kan ta tak i det som må forbedres. Samtidig er det aller viktigste at de trives, sier Sindre Hornes, ungdomsrådgiver i LO.

Hvis du skal jobbe i sommer, så er det flere ting det er lurt å ha oversikt over. I denne videoen får du vite hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, men også hvilke plikter. Du trenger javascript for å se video. Hvis du skal jobbe i sommer, så er det flere ting det er lurt å ha oversikt over. I denne videoen får du vite hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, men også hvilke plikter.

Sommerpatruljen opplever at de fleste som varsler inn til LO har problemer med at de ikke får vaktlista 14 dager i forkant, som er kravet.

Det har også vært hendelser der ansatte ikke har fått betalt minstelønn.

– Det er ikke sånn det skal være. Man avtaler å jobbe en plass i sommer, du har satt av tid der, og så kan plutselig arbeidsgiver ta deg av planen.

Les deg opp på patruljen og minstelønn Ekspander/minimer faktaboks I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge i sommerjobb for å sjekke tilstanden. Patruljen bemanner også en telefonlinje, som åpnet 15. mai.

LO er Norges største organisasjon for deg under 35 år, med over 234 000 medlemmer under 35 år Les mer her Minstelønn er lovfestet lønn og vilkår. Det er ingen generell lovgivning om minstelønn, foruten om i 9 bransjer. Overnatting, serveren og catering er én av de 9 bransjene.

Her er minstelønn 190,79 dersom du er over 20 år, eller er 18 og 19 og har jobbet mer enn fire måneder i bransjen.

Dersom du er 18 eller 19 og har jobbet mindre enn fire måneder i bransjen er timesatsen 152,34. Dette kan du lese mer om her

– En selvfølge

Eier og sjef av campingen, Roald Hegglund, mener det er en selvfølge å lønne de ansatte godt.

– Tariffen er så dårlig. De ligger én hundrelapp over tariffen, sier han.

Han har god erfaring med å ha studenter og ungdommer som sommervikarer. Hegglund sin erfaring er at de lærer raskt og er dedikerte.

Det som fristet Roald Hegglund til å tre inn i campingbransjen var utfordringene. Foto: Armann Martesønn Kippersund / NRK

For å lønne dem godt, trapper han ifølge seg selv ned på sin egen inntekt.

– Det har jeg råd til. Jeg har både hus, bil og hytte.

– Studentene trenger pengene mer enn meg. Jeg kunne gått ned til tariff og fått noen hundretusen kroner selv, men det er ikke aktuelt, sier han.

Det startet med 90 søkere, nå har campingen 12 ansatte. Fra venstre: Emma Sandholt, Tuva Gunnerud, Roald Hegglund, Miriam Franz og Maja Narum. Foto: Armann Martesønn Kippersund / NRK

Håper på flere somre

Pengene som 21-åringen tjener i sommer skal gå til backpacking i januar. Etter hvert håper hun å komme inn på jusstudier.

Til tross for det, håper hun at hun får muligheten til å jobbe noen somre til på campingen ved Mjøsa.

– Det er en bra jobb å ha med mange varierte arbeidsoppgaver, sier hun.