NRK har spurt alle departementene om utvalgsarbeid som er startet etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over makten i september 2021.

Oversikten viser at det er satt ned 30 utvalg. Aller flest, nesten en tredjedel av utvalgene, er satt ned av helse- og omsorgsministeren.

Nå får regjeringen, og særlig helseministeren, kritikk fra Frp.

– Handlekraft vil jeg ikke kalle det, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

KRITISK: Leder i Frp, Sylvi Listhaug, mener det er uvanlig å sette ned så mange utvalg som regjeringen gjør. Hun krever mer handling. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Hun mener denne regjeringen har vært veldig ivrig etter å sette ned utvalg.

– Av og til er det fornuftig, men av og til er det et uttrykk for at man skyver ting foran seg, i stedet for å ta tak i problemene, sier Listhaug.

Kvier seg for å slutte

Et av utvalgene Ingvild Kjerkol har satt ned gjelder fastlegekrisen. Den lovet hun å rydde opp i da hun ble minister.

– Det var det viktigste hun skulle gjøre. Men etter at hun kom i regjering har fastlegekøene vokst. Antallet som står i kø har nesten doblet seg, sier Sylvi Listhaug.

Nå er det 218.000 personer som mangler fastlege.

I Åsnes kommune i Innlandet er fastlege Martin Chapman oppgitt.

FASTLEGEMANGEL: Martin Chapman (72) kvier seg for å slutte i jobben fordi det ikke er noen til å ta over pasientene hans. Foto: Frode Meskau / NRK

Han er 72 år gammel, men synes ikke han kan pensjonere seg så lenge det ikke er noen til å ta over etter ham.

Nye utvalg og utredninger mener han er bortkastet.

– Det hjelper jo ingenting. For dette er jo ferdig utredet allerede. Så dette oppfatter jeg vel egentlig bare som en trenering som bare skaper enda mer usikkerhet, sier Chapman.

– På tide med handling

Partileder i Frp, Sylvi Listhaug tror folk ser, og irriterer seg over, at regjeringen setter ned utvalg etter utvalg.

Samtidig tok det 10 måneder før helseministeren satte ned fastlegeutvalget.

– Det ser ut som et forsøk å kjøpe seg tid, nærmest at man forsøker å trenere, for det er mange oppgaver som bør løses raskt. Vi trenger ikke flere utvalg, vi trenger handling, sier Listhaug.

UTVALG: Helseministeren sier de har mange viktige oppgaver som må utredes godt og at det derfor er nødvendig å nedsette utvalg. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Helseminister Ingvild Kjerkol avviser kritikken.

– Jeg setter ikke ned utvalg for moro skyld. Det er for å få til nødvendige endringer av helsetjenesten, sånn at både denne generasjonen og også kommende generasjoner får gode helsetjenester når de trenger det, sier hun.

Hun sier de skal legge fram mange saker for Stortinget i 2023, og de må være godt utredet.

Ikke beroliget

Kjerkol synes Listhaugs kritikk om fastlegeordningen er hul.

– Nå styrker vi fastlegeordningen mer på ett år, enn den forrige regjeringen gjorde på åtte år. Det er handling, ikke prat, sier Kjerkol.

–Så har vi satt ned en ekspertutvalg for å se på hele ordningene, sånn at den blir bærekraftig.

Fastlegen på legekontoret på Flisa i Åsnes er ikke beroliget.

De har ubesatte stillinger og problemer med å rekruttere. Han mener det haster å få en avklaring på situasjonen.