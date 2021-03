Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I fjor var det hytteforbud i påsken, men i år er det lov å nyte sola i hytteveggen. Det skaper hodebry for sykehusene i hytteområder.

– Vi er redd for hva som kan skje i påskeuka. Det skal lite til for at det bikker over, forteller sykehussjef for Hamar og Elverum, Øyvind Graadal.

Han leder to av de fire akuttsykehusene i Innlandet, som behandler både innbyggerne i fylket og titusenvis av tilreisende til turistmål og hytteområder.

Med over 85 000 fritidsboliger og flere av landets største alpinanlegg i nærheten frykter Graadal de lokale sykehusene kan få store kapasitetsproblemer i påsken.

– Det er et lite lystig utgangspunkt. Vi risikerer å måtte hjelpe Oslo med pasienter derfra og får betydelig økt belastning på sykehusene her på grunn av blant annet Kvitfjell, Trysil og Hafjell som fører til en del skader, sier han.

– Gruer seg for å bli tilbakekalt fra ferie

En undersøkelse fra Virke Reiseliv viser at totalt 31 prosent har planlagt å ta påskeferie i år. Det bekymrer Tone Kristine Amundgård, som er divisjonstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Hun forteller at de ansatte frykter å måtte droppe sin egen påskeferie for å ta vare på andre.

– Det er mange som gruer seg for å bli tilbakekalt fra ferie. Vi er bevisst vårt ansvar så vi vet at vi ikke er så lett å erstatte, forteller hun.

79 kommuner er på tiltaksnivå A, det høyeste av de tre nivåene på grunn av smitteutbrudd. Amundgård sier det er bekymringsfullt med smittetopper før mange nordmenn skal ut og reise.

– Vi er bekymret for påsken. Vi har stått i denne situasjonen over tid og har høy belastning.

KRITISK: Tone Kristine Amundgård håper sine medlemmer får en velfortjent påskeferie etter tung belastning over lang tid. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Kan sette ut en hel avdeling

Selv om typiske påskeskader ikke nødvendigvis krever intensivbehandling, peker Graadal på at de likevel belaster sykehusbemanningen.

– Intensivpasientene er kjempekrevende. En eller to ekstra pasienter kan få en hel avdeling til å gå i kne, forteller sykehussjefen.

Pr. i dag er 250 pasienter innlagt med korona, viser tall fra Helsedirektoratet. Ifølge tall Aftenposten har hentet inn er det nå færre intensivplasser på norske sykehus etter ett år med pandemi.

Dette er de nye reglene: Ekspandér faktaboks Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

HØY BELASTNING: Øyvind Graadal sier Sykehuset Innlandet nødig vil trekke inn de ansattes påskeferie, men utelukker ikke at det kan bli en realitet hvis situasjonen forverrer seg. Foto: Ahus

I tillegg til pasienter som blir syke eller skadde i Innlandet, tar sykehusene på Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik imot pasienter fra Ahus og Oslo universitetssykehus som nå er i gul beredskap grunnet pågang av covid-19-pasienter med behov for intensivbehandling.

Han sier det er en reell mulighet for at de lokale sykehusene må pålegge folk å jobbe mer enn det turnusen tilsier.

– Det kan hende vi må trekke inn ferien, dessverre. I verste fall må vi tilbakekalle folk.