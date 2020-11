Politiet mener at de to mennene har svindlet til seg varer fra flere butikker i en byggevarekjede. Svindelen skal ha skjedd over store deler av Østlandet i løpet av oktober og fram til nå.



Det er satt i gang en omfattende etterforskning i saken. De to mennene er varetektsfengslet med full isolasjon.

Det var Glåmdalen som omtalte saken først.

Handlet på kreditt under falskt navn

En mann i 20-årene fra Romerike skal ifølge politiet ha vært i butikkene og hentet ut verktøy og utstyr.



Varene ble fakturert i ulike firmanavn med kredittkonto hos byggevarekjeden.

– Vi ser alvorlig på at noen misbruker en ordning som er viktig for foretakene ved å kjøpe ting og kunne gjøre opp seinere, sier Richard Røed, politiinspektør i Innlandet politidistrikt.

Mannen skal ha operert med ulike navn. Han skal ha blitt observert og gjenkjent på overvåkningsbilder fra butikkene. 20-åringen peker på en mann i 30-årene fra Solør som hovedmannen i saken. Han har forklart at det er han som ender opp med det meste av utbyttet.



Mannen i 30-årene mener at han bare har vært sjåfør for kameraten og ikke har hatt kjennskap til hva han har gjort.



Men politiet mener at begge to har solgt varene på Facebook og Finn.no.



De to ble avslørt da de byttet til en ny kjede.

Fare for bevisforspillelse

Politiet skal foreta en rekke avhør, ransakinger og de skal også forsøke å spore opp tyvgodset.



Politiet frykter bevisforspillelse og at vitner kan bli påvirket og har fått medhold av Hedmarken tingrett om varetektsfengsling og full isolasjon.



– Vi har satt mange folk på saken. Det er foreløpig for tidlig å si om saken er mer omfattende og om det er flere involverte, men vi kan ikke utelukke det, sier Røed.



Mannen t i 20-årene er fengslet i inntil to uker, med full isolasjon i hele varetektsperioden. Mannen i 30-årene er varetektsfengslet i inntil fire uker med fullstendig isolasjon til 19. november.

Knappe kommentarer

Begge er kjent av politiet fra før når det gjelder vinningskriminalitet og bedrageri.

Johnny Kristian Schill, som er forsvarer for yngstemann, sier en kort kommentar at hans klient har samtykket i fengslingen, men at det er for tidlig å si noe om skyldspørsmålet.

Han legger likevel til:

– Det ligger i sakens natur at grunnlaget om skjellig grunn til mistanke er oppfylt.

NRK har ikke lyktes med å få kontakt med den andre mannens advokat, som har sagt til Glåmdalen at han ikke vil kommentere saken foreløpig.