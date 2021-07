– Til og med bookingsystemene vi har i dag krever at vi har en god internett-tilkobling, sier kjøkkensjef Anders Eneroth.

PÅ NETT: Kjøkkensjef Anders Eneroth sier det også er viktig for Finnskogtoppen velværehotell å få godt bredbånd blant annet for at gjestene skal kunne bruke sosiale medier til å spre ordet om både maten og stedet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Til nå har dårlig satellittdekning og tregt internett vært en stor hindring for god drift av Finnskogtoppen velværehotell i Grue kommune. Eneroth og kollegaene har måttet gjøre mye manuelt og på papir.

Derfor er det veldig velkomment når Grue, Eidskog og Kongsvinger kommuner nå får fiber fra Sverige. Hotellet er de første til å koble seg på.

– Sammenlignet med slik det er i dag blir det ti ganger mer effektivt, sier Eneroth.

PÅ NETT: Finnskogtoppen velværehotell i Grue kommune er de første som får nyte godt av svensk fiberkabel. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

EU-kabel

Fibernettet i Innlandet-kommunene er en realitet fordi Värmland län og Torsby kommune har trukket en fiberkabel på bunnen av innsjøen Røgden over til den norske siden, skriver SVT nyheter.

Kabelen er et pilotprosjekt støttet av interreg-midler fra EU.

– Bedre kan det vel ikke bli, enn å få EU-midler til å bygge bredbånd på norsk side, sier næringsrådgiver Haakon Gjems i Grue kommune.

Da svenskene startet prosjektet og inviterte de norske kommunene med, var det lett for Gjems å takke ja til samarbeidet.

På den norske siden er det nemlig ikke slik at alle husstander har tilbud om bredbånd med mer enn 100 megabyte per sekund. I Innlandet er tallet på 80 prosent.

BREDBÅNDSTILBUD: Kartet viser andelen husholdninger som har tilbud om bredbånd på over 100 megabyte per sekund i Innlandet, per 2020. I Grue har 65 prosent tilbud, i Eidskog har 67 prosent tilbud, og i Kongsvinger har 82 prosent tilbud om dette. Illustrasjon: Analysys Mason / NHO

Løsningen med fiberkabel under sjøen fra Sverige er også mye billigere for kommunene på norsk side enn om de skulle betalt norske operatører for å trekke fiberkabler mange mil gjennom terrenget.

– Norske operatører sier at bredbåndsdekningen i slike områder som Finnskogen faktisk kan bli enda dårligere enn i dag. Nå har vi gjort et tiltak som viser at vi kan få til det motsatte, sier Gjems.

BREDBÅNDSTILBUD: Kartet viser hvor stor prosentandel av husholdningene som har tilbud om bredbånd i Norge, per 2020. Foto: Analysys Mason / NHO

Felles interesse

Til vanlig er grenseområdene mot Sverige ett felles bo- og arbeidsmarked der innbyggerne lever side om side på tvers av grensa. De har derfor felles interesse av bedre dekning i hele området.

Prosjektleder i Torsby kommune, Cecilia Sjödén, sier hun brenner for samarbeid over landegrensene.

– Spesielt nå som grensen er stengt, er prosjektet noe positivt for begge land og noe som har fungert bra til tross for pandemien, sier Sjödén.

Haakon Gjems er også veldig fornøyd med de har et så godt samarbeid med svenskene. Det gagner begge parter på flere måter.

– Vi blir bedre kjent og lærer av hverandre. Det er veldig positivt.

BREDBÅND: Til tross for stengt grense har kommunene på svensk og norsk side samarbeidet om bredbåndsdekning. Nå får Norge tilgang via Sverige. Foto: Grue kommune

– Bra vi samarbeider

Foreløpig har ikke innbyggerne i kommunene på norskesiden fått fiberløsningen i hus, men operatørene som selger påkoblingsløsninger vil ha mulighet til å koble seg opp mot den svenske fiberen.

– I forbindelse med pandemien har prosjektet blitt utvidet, så vi vil fortsette å jobbe det neste året med å forsøke å koble på enda flere på den nye fiberen, sier Gjems.

FØRST PÅ: Resepsjonist Natali Mers og kjøkkensjef Anders Eneroth ved Finnskogtoppen velværehotell i Grue kommune nyter godt av svensk fiberkabel. – Det går fortere med bookinger, når vi skal gjøre saker på internett, og kundene er veldig fornøyde med å ha god internetthastighet på hotellet, sier resepsjonist Natali Mers. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Og samarbeidet om svensk-norsk fiber støttes av regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet. Han mener man det siste året virkelig har sett betydningen av å ha høy bredbåndsdekning.

– Skal vi komme i mål i løpet av neste stortingsperiode med tilnærmet full bredbåndsdekning, må vi investere en milliard i året fra det offentlige for å bygge ut det som ikke er kommersielt, sier Kristiansen.

– Hva tenker du om at vi må få hjelp fra Sverige?

– Det er offensivt å bli med på prosjektet, og det er bra vi samarbeider med våre gode naboer i Øst.