Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Igjen må vi be folk være seg sitt ansvar bevisst og delta i dugnaden, sier stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen.

For selv om myndigheten ber folk unngå alle unødvendige reiser, fortsetter folk å reise inn og ut av Sverige.

Trafikkdata fra Statens vegvesen viser at grensepasseringene ved Magnormoen i Eidskog mangedoblet seg enkelte dager fra en uke til den neste, da Värmland gikk fra rødt til gult.

– På ukebasis doblet trafikken seg fra 9300 kontrollerte i uke 36 til 20.000 kontrollerte i uke 37, sier Pål Erik Teigen.

Foto: STATENS VEGVESEN

(De gule søylene viser trafikken over grensa i uke 35 da Värmland var rødt med karanteneplikt. De blå søylene viser uke 37 da det ikke var karanteneplikt).

Umulig med smittesporing

Argumentet er gjerne at det ikke er noen større fare for å bli smittet på butikken i Sverige enn i Norge.

SPORING: Statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier det er vanskelig med smittesporing etter utenlandsturer. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Problemet oppstår når noen som får påvist smitte har vært mange steder og møtt mange mennesker, i to land.

– Hvis du har vært i kontakt med flere og ganske mange ukjente, så er det i seg selv en fare for smittespredning. Da kan vi ikke få tak i de som muligens kan bringe smitten videre, sier statssekretær i helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Hun understreker at det ikke holder å sprite hendene. Man må holde avstand, minst en meter, helst to.

Sliter ut kontrollørene

For politiet og tollerne begynner grensetrafikken å tære på kreftene.

Fortsatt blir alle som kjører inn i Norge stoppet og spurt hvor de har vært og hvor de skal. Politiet informerer og gir råd. Det er en stor jobb med 20.000 biler på en uke.

RESSURSKREVENDE: Stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, sier de trenger flere folk til grensekontrollen. Foto: Anders Bakkerud Larsen

– Det blir mye på de ansatte som skal stå der i all slags vær og prate med hver enkelt bilfører. Det utfordrer oss både på lokaliteter og mannskaper, sier stabssjef Teigen.

Nå er Innlandet politidistrikt i dialog med politidirektoratet (POD) om å få tilført flere folk.

– Det er både trafikkøkningen og det at vi står i det over så lang tid, som er utfordringen for mannskapene, sier Teigen.

Må jobbe oss gjennom

Verken stabssjefen i politiet eller statssekretæren i helsedepartementet er overrasket over økningen i Sverige-trafikken. De så det samme forrige gang karanteneplikten ble fjernet.

Mange begynner å bli slitne av tiltakene og begrensningene. Og så lenge et område er gult er det ikke forbudt å reise.

Men statssekretær Anne Grethe Erlandsen maner oss til å være utholdende, slik at vi ikke mister det vi har ofret så mye for å oppnå.

– Vi må jobbe oss gjennom denne pandemien sammen. Den er ikke over i dag eller i morgen. Den kommer til å vare godt inn i 2021, og da handler det ikke om hva som er lov; det handler om å gjøre det som er klokt.

