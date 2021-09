Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Svenske Sara Olofsson jobbet som sykepleier ved Sykehuset Østfold Kalnes. Men i august sa hun opp, på grunn av belastningen med all testingen på grensa til Norge.

– Jeg ble sykmeldt på grunn av det psykiske man ble utsatt for, bare for å dra på jobb og utføre et arbeid man elsker. Kroppen sa fra at dette ikke var greit. Det ble for mye, sier Olofsson til NRK.

Hun følte hun ble utsatt for forskjellsbehandling.

– Jeg ble lei av alt som Norge holder på med, tesen om at det er vi svensker som smitter, ikke nordmenn. Vi tar tester, men andre kunne reise rundt i hele Norge da det var som verst, uten noe testing. Jeg ble lei av å få «skit» hver dag ved grensen.

NB: Sara Olofsson ønsker ikke å stille opp på bilde, men syns det er greit å stå frem med navn.

GRENSEKONTROLL: En svensk sykepleier fikk beskjed om å reise tilbake til Sverige og fikk politieskorte da hun skulle inn i Norge og teste seg på jobb. Bilde er tatt i en annen kontrollsituasjon på Svinesund. Foto: Petter Larsson/NRK

Fikk politieskorte da hun skulle teste seg

Olofsson sier at hennes verste opplevelse var da hun ble stoppet og fikk politieskorte, da hun skulle passere grensa på Svinesund for å teste seg.

– Jeg fikk ikke komme inn i Norge, for jeg var en smitterisiko for landet. Så jeg måtte kjøre etter en politibil som viste vei, og ut igjen på motorveien for å reise over broen hjem.

Hun presiserer:

– Og dette var bare for at jeg skulle inn og teste meg på min testdag. Vi som jobber på Kalnes har jo egen teststasjon.

Hun er tydelig på at det ikke var arbeidsplassen som var grunnen til at hun valgte å si opp.

– Jeg har hatt en utrolig bra sjef som forsto at man sa opp, og det jeg følte som trakassering av svensker.

Flere svenske sykepleiere sa allerede i februar at de ønsket å slutte i deres norske jobber og heller få seg jobb i hjemlandet.

Følte seg ikke velkommen av staten

En annen svenske som har sluttet å jobbe i Norge, er Jonathan Moberg. Han jobbet på et bilverksted i Kongsvinger.

SLUTTET: Jonathan Moberg trivdes i firmaet han jobbet i, men sluttet i jobben grunnet testregimet og reglene til norske myndigheter. Foto: privat

Moberg reagerte sterkt på hvordan man som svensk ble behandlet av norske myndigheter. Ikke bare all testingen, men at man kun fikk reise til og fra jobb.

– Man fikk ikke gå på butikken, og hadde utgangsforbud fra jobben, for ikke å spre smitte. Men da hadde man jo allerede testet seg, så jeg skjønte ikke logikken. Det føltes rart, man følte seg ikke velkommen av staten.

Han legger til:

– Jeg kjente at jeg ikke ville være med å støtte dette. Man tilbringer jo mye tid på jobben. Og det er ikke trivelig å bli satt under et slikt reglement. Mange nordmenn reagerte på det samme.

Ordfører: – Svært alvorlig for oss

I går fortalte NRK historien om læreren Fredrica Bornstedt som har blitt testet 70 ganger på grensen. Hun sier både hun og andre pendlere har fått helseplager av testregimet.

Også ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, sier det har vært svært krevende for grensependlerne i det halvannet året som koronapandemien har vart.

– Vi vet at flere fast ansatte har vurdert å slutte i jobben, og at enkelte har sluttet. En særlig utfordring har det vært med vikarer, mange har funnet det for krevende å gjennomføre testregimet og hjemmekarantene, og har derfor sluttet.

ORDFØRER: Kamilla Thue er bekymret for arbeidsrekrutteringen fra Sverige, etter at mange svensker har sagt opp grunnet det norske testregimet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kommunen ligger på grensa mot Sverige og har et tett samarbeid med kommunene i nabolandet, med tanke på bo- og arbeidsmarked.

– En stor andel av våre medarbeidere er bosatt i Sverige og vi er helt avhengig av vår svenske arbeidskraft.

Hun legger til:

– Vi er bekymret for at det skal bli vanskeligere å rekruttere fra våre svenske nabokommuner. Det ville være svært alvorlig for oss.

Nakstad: – Har dessverre vært nødvendig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte i går til NRK at han forstår at testregimet har opplevdes som slitsomt.

FORSTÅR: Espen Rostrup Nakstad forstår frustrasjon rundt testing, men sier testregimet har vært nødvendig. Han legger til at systemet nå gjennomgås. Foto: NRK

– Dessverre har det vært nødvendig på grunn av det høye smittepresset i Sverige gjennom store deler av pandemien. Flere store utbrudd på norske arbeidsplasser i 2020 er hovedårsaken til at ordningen ble etablert.

Nakstad legger til at det tidligere i pandemien verken var hurtigtester eller dokumentasjon i form av koronasertifikat tilgjengelig. Han sier også at systemet nå gjennomgås.

– Nå er situasjonen annerledes og testregimet er i ferd med å endres. Detaljene er ikke klare, men vi vurderer systemet fortløpende.

