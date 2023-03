At butikkunder krysser grensa mellom Norge og Sverige er ikke noe nytt.

Men nå kommer flere svensker over grensa til Norge for å kjøpe matvarer.

Det har blitt en omvendt grensehandel.

Smør, ost og frukt

– Dette er både «nøje og nytte», sier svenske Åsa Kutt.

Vi møter henne og Mikael Olsson i Kiwi-butikken på Magnor i Innlandet.

De to har fylt opp handlekurven med kjøtt, brød, egg, ost, frukt og smør.

De innrømmer at det er den sterke prisstigningen på matvarer i Sverige, som gjør at de drar over grensa og handler.

Mikael Olsson trodde det bare var noen få matvarer som kunne lokke dem med norske priser.

Men etter en runde i butikken har han funnet flere som har havnet i handlekurven.

OMVENDT SVENSKEHANDEL: svenske kunder strømmer over grensa til Norge og fyller handlekurven med billigere matvarer enn hjemme. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Butikksjef Jonas Nilsson på Kiwi på Magnor tar mer enn gjerne imot flere svenske kunder.

Sjøl er han svensk.

Han har også hatt svenske kunder i butikken tidligere, men nå kommer det stadig flere.

– Svenske kunder er veldig bevisste på pris og hva de er ute etter, sier Nilsson.

De kjøper mye frukt og grønt.

FYLLER OPP: butikksjef Jonas Nilsson på Kiwi Magnor klargjør mer frukt og grønt for flere handlesugne svenske kunder. Foto: Frode Meskau / NRK

Så mye at butikksjefen nå må bestille dobbelt så mye av nettopp dette, mot det han gjorde for kort tid siden.

Anders Fjeldstad er butikksjef på Rema 1000 i Ørje i Viken. Butikken ligger rundt en mil fra svenske Töcksfors.

Også han opplever mer svenskebesøk.

– Her kjøper svenske alt fra smør til norske fiskeboller, pluss grønt og frukt, sier Fjeldstad.

SMILER; butikksjef Anders Fjeldstad på Rema 1000 i Ørje i Viken gleder seg over mange flere svenske kunder i butikken. Foto: Privat

I tillegg kjøper svenskene med seg norsk geitost, reker og en del annen norsk sjømat.

Fjeldstad er naturlig nok glad for den utviklingen som skjer med den omvendte grensehandelen.

Historisk prisøkning

Ifølge Statistikmyndigheten i Sverige har prisen på mat og alkoholfrie drikker i Sverige økt med over 20 prosent det siste året.

Ikke siden starten på 1950-tallet har matprisene økt så mye på ett år i Sverige.

Prisen på blomkål har økt med nær 80 %.

Sukker har blitt over 48 % dyrere.

For smør må svenskene betale vel 48 % mer enn for ett år siden.

Matvarer som økte mest i pris fra februar 2022 til februar 2023 i Sverige Ekspandér faktaboks Purjolök + 79,5 % Blomkål + 79,2 % Paprika + 54,1 % Honungsmelon + 51,4 % Socker + 48,1 % Annat smörgåsfett + 45,3 % Smör + 39,4 % Småcitrus + 38,4 % Gräddfil, creme Fraiche + 38,4 % Hushållsmargarin + 38,0 % (Statistikmyndigheten, SCB)

– Maten er nok ikke billigere i Norge, men prisveksten på mat har ligget vesentlig lavere i Norge enn i Sverige det siste året.

Det sier Bendik Solum Whist. Han er bransjedirektør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke.

I februar gikk matvareprisene opp 21 prosent på årsbasis i Sverige. I Norge steg den med 8,8 prosent i Norge.

GRENSEHANDEL; Maten er nok ikke billigere i Norge, men prisveksten på mat har ligget vesentlig lavere i Norge enn i Sverige det siste året, sier Bendik Solum Whist, bransjedirektør Daglivare i Virke. Foto: Virke

– Hvis norske kjøpmenn rapporterer om økt salg av grønnsaker, fisk og bakervarer, så har nok det en sammenheng med at alle disse tre varegruppene har økt med over 20 prosent i Sverige det siste året, skriver Solum Whist i en e-post til NRK.

Særlig grønnsaker har økt mye i pris den siste måneden.

I fjor la nordmenn igjen 10,4 milliarder kroner på grensehandel i Sverige, ifølge SSB.

– En svak kronekurs gjør også at begge land opplever høyere priser på typiske importvarer, som kaffe, kakao, kornprodukter, oljer og fett, samt frukt og grønt, understreker Solum Whist.

Vant til svingninger

Ståle Løvheim er leder for Nordby Shopping Center på svensk side på Svinesund.

Han lar seg ikke skremme av at flere svensker nå drar til Norge for å handle matvarer, etter kraftig prisstigning i Sverige.

FLERE KUNDER; leder på Nordby Shopping Center på Svinesund har budsjettert med et rekordår hos seg i 2023, når det gjelder grensehandelen. Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Kjøpesenteret han er sjef for, har budsjettert med et rekordår nå i 2023.

- Grensehandlere er vant med svingninger, men så lenge prisforskjellene er så store imellom Norge og Sverige vil handelen fortsette som før, sier en optimistisk centerleder.