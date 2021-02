Svenske sjukepleiere er i ferd med å gi opp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun har jobbet i Norge i snart 25 år, men nå har hun fått nok. Grensekontroll, testing og usikkerhet tærer på.

– Det begynner å bli veldig tunggrodd og tråkig. Det er mye å holde orden på for å komme på jobb, sier sjukepleier Malin Olsson.

Hun er demenskoordinator i Eidskog kommune og trives godt i jobben. Men nå er hun sliten av alt styret og ser seg om etter jobb på egen side av grensa.

– Det er så mye uvisshet for oss grensependlere nå. Vi må jo få vite om det kommer en dag da vi ikke får lov til å reise hit. Det er jo forslag om det, sier Malin.

TRIVES: Malin Nilsson trives egentlig godt i jobben. Her sammen med Dagny Haugen. Foto: Ann-Kristin Mo

Hun frykter også at situasjonen vil vare lenge. Også etter at folk er vaksinert.

– For å være ærlig, det kjennes som om å jobbe i Sverige hadde vært enklere akkurat nå.

1000 mister fastlegen

Regjeringen utreder konsekvensene av å stenge grensa for alle pendlere, også for dem som jobber i helsevesenet.

For Eidskog kommune vil det være krise. Nærmere 160 av 650 ansatte bor på svensk side.

– Det vil få dramatiske konsekvenser. Vi er veldig avhengig av våre svenske ansatte. De er helt avgjørende for den daglige driften i kommunen. De jobber overalt rett og slett, sier ordfører Kamilla Thue.

For eksempel vil rundt 1000 innbyggere miste fastlegen sin hvis grensa stenges for alle. Den svenske fastlegen er også sentral i kommunens vaksineringsplan og i testing og smittesporingsarbeid.

To av tre helsesykepleiere og helsesekretæren ved helsestasjonen er svenske.

Mange sykepleiere og hjelpepleiere i eldreomsorgen er svenske.

Forstår frustrasjonen

Kamilla Thue forstår at noen vurderer å slutte.

– Ja, jeg skjønner veldig godt at dette må være vanskelig for den enkelte. De har jo et strengt testregime og tilnærmet fritidskarantene pålagt av svenske myndigheter. Så dette er en særdeles vanskelig situasjon.

KRITISK: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, sier det vil få dramatiske konsekvenser i flere virksomheter hvis de ansatte som bor i Sverige ikke får komme på jobb. Foto: Ann-Kristin Mo

Hun sier noen også opplever å bli møtt med skepsis, både på grensa og i jobben.

– Vi er avhengig av disse folka, både nå under koronaen, men også etterpå. Så vi er takknemlige for alle som velger å jobbe i Norge, på tross av denne vanskelige situasjonen, sier Thue.

Hun har fått med seg at flere nå søker seg bort fra kommunen.

– Jeg har forståelse for den enkelte i så tilfelle. Men for Eidskog kommune vil det være dramatisk.

Mange vurderer å slutte

Malin Olsson vet ennå ikke om hun kommer til å slutte i jobben i Eidskog. Men hun har begynt å søke jobber i Sverige.

Ann-Kristin Nilsson er også sliten av situasjonen. Hun er norsk, men bor på svensk side og blir kontrollert hver dag, både til og fra jobb.

– Det har blitt mer slitsomt. Mer frustrerende. Nå har vi også kontroll når vi skal inn i Sverige. Man begynner å grue seg for å reise både til jobb og hjem igjen, sier Nilsson.

Hun forstår de som søker seg ny jobb, og har selv begynt å tenke på om hun burde gjøre det samme, eller flytte til Norge.

TWIST: Virksomhetsleder for helse, Evy Ann Heggen, frister med twist, kaffe og god stemning på jobb for å muntre opp alle i en rar og slitsom hverdag. Foto: Ann-Kristin Mo

– Det er en veldig merkelig situasjon. Vi er vant til å kjøre over grensa og tenker aldri på at den er der, sier Linn Askerud, som er leder for hjemmehjelpstjenesten i Eidskog.

Hun kjenner til flere som synes det er tungt og belastende, og som har begynt og se seg om etter jobber i Sverige. Men for sin egen del synes hun det går greit.

– Vi må bare rette oss etter regelverket og tro at dette går over, at det blir normalt igjen.

Er veldig bekymret

Virksomhetsleder for helse, Evy Ann Vestli Heggen, sier de gjør det de kan for å beholde alle sine svenske ansatte.

– Vi prøver å oppmuntre så mye vi kan om dagen for å få de ansatte til å trives på jobb. Vi vet at flere tenker på å bytte jobb, og er kjempebekymret for situasjonen i kommunen, sier Heggen.

Hun tror mange er redd for å miste inntekten sin hvis de ikke får komme inn i Norge. Samtidig er de utestengt fra aktiviteter i begge land på grunn av fritidskarantene, så hun forstår at mange begynner å bli lei.

Men uten de svenske ansatte, tror ikke virksomhetslederen at de vil klare å levere de lovpålagte tjenestene til innbyggerne.

Ber om mer langsiktighet

Ordfører Kamilla Thue håper myndighetene tar til seg informasjonen de får om konsekvensene av å stenge grensa for alle dagpendlere.

Situasjonen rammer også næringslivet i kommunen.

– Vårt forslag til regjeringen, som vi har formidlet, er at alle dagpendlere bør unntas. I Eidskog har vi ikke hatt noe importsmitte fra våre svenske ansatte, sier Thue.

Hun ber også myndighetene ta grep for å dempe usikkerheten mange grensependlere føler i dag.

– Vi må ha langsiktige perspektiver, så langt det går an nå i koronapandemien. Det er veldig krevende når tiltak endres på så kort varsel, sier Kamilla Thue.

STOPPER ALLE: Grensependlere blir nå stoppet både på vei til og fra jobb. Foto: Jøte Toftaker / NRK