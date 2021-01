Det som skulle bli en fin dag i lufta endte på dramatisk vis. Svein Birkeland hadde akkurat tatt av fra Starmoen flyplass i Elverum søndag da motoren på småflyet svikta.

– Jeg prøvde å starte motoren på nytt, men det gikk ikke. Jeg hadde kort tid til å tenke og måtte handle på refleks, sier 82-åringen.

SKADD: Flyet landet i småskog og fikk hard medfart. 82-åringen kunne gå ut av flyvraket uten en skramme. Foto: Lisbeth Laupsa

Han anslår at det gikk rundt 20 sekunder fra motoren stoppet til han nødlandet på bakken rett ved enden av rullebanen.

Flyet fikk store skader, mens 82-åringen kom fra ulykken uten en skramme.

– Jeg satt der og tenkte at går dette an da? Ikke har jeg vondt noe sted og ikke har jeg en skramme. Men jeg var lei meg for at flyet ikke så ut, sier han.

Tok flysertifikat da han var 80

Norges Luftsportforbund har rost 82-åringen og kalt nødlandingen for eksemplarisk.

BEVISET: Svein Birkeland har fløyet i 40 år. I hånda holder han flysertifikatet for motorfly som han tok som 80-åring. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Vi snakker om en erfaren pilot som har fløyet seilfly og sportsfly i en årrekke. Han er en dyktig og rolig pilot, sa generalsekretær John Eirik Laupsa til NRK etter ulykken.

Svein Birkeland har vært aktiv i Elverum flyklubb i over 40 år og har aldri opplevd noe så alvorlig som på søndag. Men han sier han var forberedt da ulykken skjedde.

– Dette har vi trent på. Du er veldig forberedt i hodet på at dette kan skje, sier 82-åringen.

Den tidligere rektoren har dyrka flylidenskapen lenge. Det startet med seilfly, så ble det sportsfly, og da han var 80 tok han sertifikat for motorfly.

Han sier alderen aldri har vært noen hindring.

Klar for en ny tur

UNDERSØKES: Statens havarikommisjon undersøker ulykken som skjedde på Starmoen i Elverum. Foto: Lisbeth Laupsa

Da NRK møter 82 -åringen er han travelt opptatt med å fylle ut skjemaer og rapporter. Som ved alle flyulykker blir hendelsen granska av Statens havarikommisjon.

Han sier han aldri var redd. Han tror erfaringen han har med seilflyging kom godt med.

– Å miste motorkraften ble som å fly et seilfly med dårlige egenskaper.

Han forteller at han så seg ut en plass å lande. Han fokuserte på å styre flyet så det ikke ramla rett ned.

Blant busker og småtrær traff flyet bakken. Flykroppen tok støyten i landinga. Det gjorde at 82-åringen sjøl kom fra det uten skader.

Flyet eide han sammen med flere andre. Han håper det er mulig å reparere det slik at det kommer på vingene igjen.

Sjøl er han klar for en ny tur.

– Jeg kommer nok ikke til å holde på så veldig mye lenger. Men magefølelsen sier meg at det blir en tur til.