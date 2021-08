Det tok ikke lang tid før de merket at det var mer enn vennskap mellom dem. Før det første studieåret var omme hadde Alexandra og Marcus blitt et par.

– Hun er seg selv, ærlig, åpen og snill, sier Marcus Gramstad Engebretsen.

STUDENTFEST: Marcus og Alexandra på julebord på skolen vinteren 2018, mens det ennå var lov med større fester. Samme år som de to ble et par. Foto: Privat

Han er fra Lillestrøm og hun fra Bergen. Men det var på Høgskolen i Innlandet på Rena de møttes. Der studerte de eiendomsmegling og gikk i samme klasse.

Nå viser forskning at studiested har mer å si for valg av partner enn det man kanskje før har trodd.

Høgskoler og universiteter er ekteskapsmarkeder

Samfunnsøkonom og forsker Edwin Leuven er en av dem som står bak forskningen.

NYE FUNN: Forsker Edwin Leuven mener studiesteder fungerer som lokale ekteskapsmarkeder. Foto: Terje Heiestad / Terje Heiestad

– Det er kjent at leger ofte blir gift med leger og jurister blir sammen med jurister, og så videre. Av de høyt utdannete blir en av seks gift med en medstudent. Vi ville finne ut hvorfor det er sånn, sier han.

Forklaringen kan være at studentene leter etter en bestemt type partner allerede før de begynner på studiene, eller så kan det være et resultat av møtemulighetene studiene gir.

– Det vi fant er at møter forklarer alt, sier Leuven.

Forskerne mener derfor høgskoler og universiteter fungere som lokale ekteskapsmarkeder. Folk danner par som et direkte resultat av at de har vært på samme sted på samme tidspunkt.

Med andre ord; En jurist fra Universitetet i Oslo har større sjans for å ende opp med en klassekamerat enn med en jurist som har studert i Bergen.

Forskningsfunnet er også omtalt av forskning.no og du kan lese hele studien på engelsk her.

Mange studenter gleder seg til en mer normal studiehverdag. Nå kan studentene møte på skolen uten krav om avstand i undervisninga.

Gruppearbeid ble til forelskelse

Marcus og Alexandra har flytta sammen og bor nå i Lillestrøm der begge har fått jobb som meglerfullmektige.

MEGLERPAR: Både Alexandra og Marcus har fått jobb som meglere i et av Norges heteste boligmarkeder; Lillestrøm. Foto: Anne Næsheim / NRK

De tror ikke de hadde blitt et par hvis det ikke hadde vært for studietiden på Rena.

– Det er et lite sted så det er lett å bli kjent med andre studenter. Mange fant hverandre på skolen, sier Alexandra Sasis Askeland.

Psykolog Frode Thuen sier studiesteder fungerer utmerket som kjærlighetsreder fordi det er et sted hvor folk tilbringer mye tid sammen. Studentene møtes kanskje daglig både på skolen og på fritida.

KJÆRLIGHETSEKSPERT: Psykolog Frode Thuen er selv gift med en psykolog. Også de møttes på studiestedet. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Det er sosialt og de som møtes er i en alder hvor det er naturlig å finne seg en partner, sier Thuen.

Men mye tid sammen på samme sted er ikke nok, sier han. Det må mer til for at søt musikk skal oppstå.

– Det viktigste er å føle en tiltrekning rent fysisk. Og at man har noenlunde felles interesser, verdier og ambisjoner i livet, sier psykologen.

Og sjansen for å møte en med like interesser er stor hvis dere har vagt å studere det samme, sier Thuen.

Sjøl er han gift med en psykolog. De møttes på samme studiested og har vært sammen i 30 år.

Det unge paret på Lillestrøm kjenner seg igjen i det psykologen beskriver.

– Vi ble et par fordi vi hadde mange av de samme interessene. Det var lett for oss å finne ting å snakke om, sier de.

Det handler om følelser og personlighet, sier Alexandra.

– Marcus er ambisiøs og setter seg klare mål. Jeg liker at han vet hva han vil. Det gjør han attraktiv, sier hun.

By på deg selv

I disse dager inntar flere hundre tusen studenter byer og tettsteder rundt om i hele landet.

Før studiestart lettet en spøkefull helseminister på de strenge smitevernskravene med å si at snart er det ok med one night stands igjen.

Men sjøl med friere tøyler og statistikken på studentenes side, er det som kjent lite som skjer helt av seg sjøl.

Alexandra og Marcus har følgende råd til studenter som håper å finne seg en kjæreste.

– Vær aktiv i studentmiljøet. Meld deg inn i styrer og delta på det som skjer. Plutselig finner du «mister» eller «miss right», sier Alexandra.

Marcus er enig.

– Vær til stede. Ikke sitt hjemme. Da kommer du til å finne noen. Om det blir en kjæreste eller bare en veldig god venn vil tiden vise.