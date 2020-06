Studieleder i Frp: «Jeg er rasist»

«Jeg er rasist». Det var tittelen på innlegget som Frp Elverum la ut mandag formiddag.

Det var Frps lokalpolitiker Tore Hornsletten som la ut innlegget, som et par timer senere ble fjernet.

Han er også studieleder i Frp og ifølge frp.no "medlemsansvarlig lokallag".

– Det er mye rasisme i verden. I det hele tatt, mye mistolkes. Det skulle vært på min private side, men jeg skulle skrive om teksten og det ble feil. Og det beklager jeg, sier Hornsletten til NRK.

Gruppeleder: – Forkastelig

Her er innlegget som ble delt på Frp Elverums sider. Foto: Skjermdump Elverum FrPs Facebook-side

På spørsmål om han angrer på at innlegget ble delt, svarer han:

– Jeg kan ikke angre på noe som er gjort. Men jeg beklager det, sier Hornsletten, som henviser til gruppeleder i Elverum Frp for ytterligere kommentarer.

Gruppeleder dag Martin Bakken reagerer sterkt på innlegget som ble delt. Han kaller det en menneskelig svikt.

– Det er helt forferdelig, og det skulle ikke skjedd. Det er forkastelig, sier Bakken til NRK.

I motstrid til Hornslettens forklaring, sier Bakken at partikollegaen angrer på at det ble lagt ut på Facebook-sidene.

– Vedkommende som har lagt det ut angrer som bare det. Personen har forklart at det ble lagt ut, og at innholdet ble misforstått, sier Bakken

Skal opp i styremøte

Gruppeleder i Frp Elverum, Dag Martin Bakken, reagerer sterkt på innlegget som ble delt på lokallagets Facebook-sider. Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Frp-veteran Bakken forteller at de på det sterkeste beklager at et innlegg med det som kan tolkes som rasistisk ble delt fra partiets Facebook-side.

– Dette blir en sak på det neste styremøtet vårt. Da skal vi se nærmere på saken, forteller Bakken.

NRK har skjermdump av innlegget som nå er slettet.

I teksten står blant annet følgende:

«Jeg er rasist fordi jeg mener alle liv teller. Ikke bare de svarte. Jeg er rasist fordi jeg mener det er viktig å sette ord på de mange 100 tusen som blir drept hver dag enn en eneste stakkars kriminell fyr som dør under en arrestasjon i USA».

Teksten avsluttes med: Jeg er en jævla rasist.

– Dette skulle aldri ha kommet ut på våre sider, og det er overhodet ikke et budskap vi står inne for eller mener, sier Bakken.