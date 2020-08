Studenter støtter forslag om bruk av munnbind ved studiestart

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har tidligere skrevet om OsloMet som ønsker krav fra myndighetene om bruk av munnbind ved studiestart.

Nå støtter studenter forslaget i håp om å hindre smitte på universiteter og høgskoler.

En av mange studenter NRK har snakka med er 21 år gamle Hamda Hussein.

Hun skal studere bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Høgskolen i Innlandet til høsten. Hun sier hun heller vil bruke munnbind på skolen enn å sitte hjemme med nettstudier.

– Jeg mener man skal kunne klare å ha på munnbind de timene man er på skolen. Det kommer til å hjelpe med å forebygge videre smitte.

Hussein får støtte fra studentorganisasjoner.

– Burde være noe som deles ut

Hussein mener det først og fremst burde vært et påbud om munnbind på skoler, ikke på for eksempel steder som i butikken.

– De fleste klarer å holde avstand og ha gode vaskerutiner før og etter butikken. Når det gjelder skoler så er man i ulike rom samtidig og sitter sammen i flere timer.

Det har fått prisene på munnbind til å stige voldsomt. En pakke med 50 munnbind har mer enn syvdoblet seg, viser NRKs oversikt.

Etter at Helsedirektoratet varslet nye retningslinjer for munnbind har apotekene opplevd en markant økning i etterspørsel.

Hussein mener studenter skal slippe å betale for dette selv.

– Jeg synes absolutt ikke studentene skal betale selv for dette. Det burde være noe som deles ut på skolene.

Hun mener også det er viktig at studenter vet hvordan man skal bruke munnbind riktig. 21-åringen håper det gis kurs om hvordan dette skal gjøres dersom det blir gitt ut anbefalinger eller påbud om munnbind ved skolene.

På spørsmål om hvem som skal betale for munnbind dersom det blir påbudt svarer kunnskapsdepartementet at dette må de komme tilbake til når den nye vurderingen kommer.

Slik bruker du munnbind Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK Ekspandér faktaboks Slik tas munnbindet på: Plasser munnbindet over nese, munn og hake.

Fest båndene (eventuelt strikken) bak hodet.

Brett ut munnbindet så det sitter godt og dekker nese og munn. Slik tar du av munnbindet: Ikke ta på selve munnbindet, bare båndene (strikken) bak hodet.

Løsne det nederste festebåndet først, deretter det øverste.

Fjern munnbindet fra ansiktet mens du holder i båndene.

Kast munnbindet i søppelbøtta uten å ta på det.

Vask hendene grundig med varmt vann og såpe for å fjerne smittebærende stoffer fra hendene etter at munnbindet er tatt av. Generelle råd: Munnbindet bør skiftes etter høyst fire timer.

Når du tar det av skal det ikke brukes på nytt da det øker risikoen for smitte.

Vask hendene ofte med varmt vann og såpe. Desinfiserende spritoppløsning er et godt alternativ ved mangel på vann.

Bruk separate håndklær som skiftes daglig. Kilder: Folkehelseinstituttet (FHI), leverandørinformasjon apotekene

Kan bli aktuelt

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor de skal vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak.

Samt for hvilken type munnbind som kan være aktuelt å anbefale.

Torsdag ettermiddag møtte helseminister Bent Høie alle fylkeskommuner, de 10 største kommunene, Kollektivtrafikkforeningen, samt Virke og NHO.

Temaet for møtet skal etter det NRK erfarer være bekymring rundt økning i kollektivtrafikken når fellesferien er over. Fredag er det ventet oppdaterte anbefalinger når det gjelder bruk av munnbind på offentlig transport.

Helseminister Bent Høie sier at folkehelseinstituttet jobber med en anbefaling med bruk av munnbind i visse situasjoner, men at det ikke er aktuelt med påbud.

– Det vil si at det nå ikke er planer om å innføre et generelt påbud, sier Høie.

Overlege i avdeling for global helse, Bjørn Gunnar Iversen, mener bruk av munnbind er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand.

SER PÅ SAKEN: Overlege i avdeling for global helse, Bjørn Gunnar Iversen mener det kan bli aktuelt med bruk av munnbind i noen sammenhenger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning, sier han.

Iversen legger til at munnbind ikke kan erstatte råd som for eksempel avstand mellom personer, men at det til en viss grad vil kunne kompensere for mindre avstand.

FHIs gjeldende anbefaling om munnbind finner du her.

– Burde ikke være noe problem

Benedicte Helen Myrvoll er nestleder i Online linjeforening ved NTNU. Hun støtter Husseins mening om munnbind.

– Jeg er positiv til bruk av munnbind ved studiestart. Vi ønsker å sørge for at fadderuken er så trygg som mulig.

POSITIV: Benedicte Helen Myrvoll er nestleder i Online linjeforening ved NTNU. Hun støtter Husseins mening om munnbind ved studiestart. Foto: privat

– Jeg tenker at vi følger de retningslinjene som blir satt. Om det blir anbefalt vil også vi anbefale det til våre studenter, legger hun til.

Dette stiller også Runa Kristine Fiske seg bak. Hun sitter i Arbeidsutvalget for Studentparlamentet ved UiO.

Også kommende og nåværende studenter NRK har snakka med deler denne meningen.

Her er noen av svarene:

– Å bruke munnbind burde ikke være noe problem, tenker jeg. Det er så liten og enkel ting man kan gjøre for at mange skal føle seg tryggere på et område der man skal tilbringe mye tid. Det sier 25 år gamle Victoria Brestrup, som skal begynne på en bachelor i barnevern.

– Jeg synes det er bra at det blir et mulig påbud om munnbind, spesielt siden smitten har økt, blant annet her i Oslo. Jeg personlig har ingenting imot å bruke munnbind i studietiden for å minske smitten. Det sier 19 år gamle Sara Sørengen, som skal studere sosiologi.

– Det høres for meg i første omgang ut som en fornuftig tanke. Samtidig tenker jeg at det da bør publiseres videoer eller type «veiledninger» av FHI på hvordan slike bør brukes. Hvis ikke tror jeg at munnbind ikke kommer til å ha noen funksjon, sier 19 år gamle Malene Skjåk, som skal begynne å studere barnevern.

– Hvis dette fører til mer fysisk undervisning er det i hvert fall et tiltak jeg ønsker å følge for å få så mye som mulig ut av studietilværelsen. Det sier 20 år gamle Martine Rogneby Haglund, som går bachelor i idrettsvitenskap.

– Forelesninger på skolen er bedre enn over nett, som resulterer i en bedre utdanning for oss. Med munnbind vil det da også være tryggere, og det vil hindre smittespredning, sier 19 år gamle Marion Bengtsson, som skal studere barnevern til høsten.