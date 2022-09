– Jeg skjønner folk som ikke gidder.

Det sier Marthe Leonora Borglund Kristoffersen, som går grunnskolelærerutdanningen trinn 1–7 ved Høgskolen i Innlandet.

Tall fra Khrono, som har undersøkt åtte av 12 lærerutdannere i landet, viser at studentene flykter fra mange lærerutdanninger.

Spesielt kommer Høgskolen i Innlandet og Nord universitet dårlig ut.

– Jeg synes jo det er rart. Men jeg kan forstå det med tanke på at streiken gikk som den gikk, og at det er en lang utdanning med tanke på lønna vi får, sier Marthe.

En nasjonal trend

Tallene fra Khrono viser at det totalt er 696 ledige studieplasser på grunnskolelærerutdanningene hittil i år.

Totalt var det planlagt 2362 studieplasser for utdanningene til grunnskolelærer, trinn 1–7 og trinn 5-10, sammenlagt blant disse åtte institusjonene.

De ledige studieplassene utgjør nær tretti prosent av totalen.

Blant annet ville Nord universitet ha 300 studenter i gang med sitt første år på lærerutdanningen, men bare 107 er faktisk i gang med studier i Nesna, Bodø og Levanger.

Altså er andelen som har møtt fram ved skolestart, redusert med nesten en tredjedel bare sammenlignet med 2021.

Ved Høgskolen i Innlandet møtte 114 studenter opp til studiestart for lærerutdanningen. Der hadde de planlagt 180 studieplasser. Tallet for 2021 var 145.

– Det er svært dramatisk, og en situasjon vi må ta på største alvor.

Thore Johan Nærbøe, leder i Utdanningsforbundet i Innlandet, sier de har vært bekymra for rekruttering til lærerutdanning i mange år nå.

– Dette er tredje året på rad med nedgang til lærerutdanning.

Nærbøe tror årsaken til de lave søkertallene er sammensatt.

– Men jeg tror nok at diskusjonen og klimaet som har vært rundt lærerrollen det siste året, og spesielt det siste halvåret med lærerstreiken, ikke har bidratt til tillit. Det er et ansvar som arbeidsgivere og politikere er nødt til å ta på alvor.

Dekan ved Høgskolen i Innlandet Morten Ørbeck synes opptakstallene er overraskende. – Læreryrket må vel kunne kalles verdens viktigste yrke.

Ørbeck forteller at dette er en nasjonal trend – som de merker godt ved høgskolen.

– Selve søkningen på samordna opptak var ferdig når streiken begynte, så akkurat denne streiken har nok ikke påvirka årets opptakstall i særlig grad. Men det er klart at det over tid har blitt skapt et ganske dystert bilde av læreryrket og lønningene, som kanskje er med å forsterke det, sier Ørbeck.

Anbefalinger fra to utvalg

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i kunnskapsdepartementet, sier at regjeringen ikke er fornøyd med at færre nå velger lærerutdanningene.

– Hvis vi svikter i rekrutteringen av lærere, så kan det etter hvert gå ut over kvaliteten i skolen, sier han.

VIL RYDDE OPP: Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) sier regjeringen ønsker å rydde opp i lærernes arbeidshverdag og gjøre det tydeligere hva som er oppdraget deres. Foto: Kunnskapsdepartementet / Ilja C. Hendel

Er det mer lønn som skal til?

– Lønn er ett av mange virkemidler for å øke attraktiviteten til et yrke. Jeg tror jo veldig mange lærere opplever det som utrolig meningsfylt å jobbe i klasserommet og med elevene. Og gjennom blant annet lønn og andre ting, så må de jo få anerkjennelse for den jobbet de gjør.

Hølleland opplyser at departementet denne uken har fått anbefalinger fra et utvalg om hvordan man kan forbedre karriereveiene til lærerne. I tillegg er det satt ned et utvalg som skal se på rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolen. Dette utvalget skal levere sine anbefalinger i januar.

– Målet vårt er å rydde opp i lærernes arbeidshverdag og gjøre det tydeligere hva som er oppdraget deres, sier han.

Skal gå løpet ut

Thomas Sætre Sveen er lærerstudent ved Høgskolen i Innlandet. Han har følgende oppsummering på hvorfor færre nå velger dette:

– Jeg tenker det går veldig mye på motivasjonen rett og slett. Folk får jo med seg det som skjer med streik og nå ble det jo tvungen lønnsnemnd. Det sier seg selv at folk ikke har lyst til å bli lærer.

POSITIV: Førsteårsstudent Anders Mæhlum Johansen sier han trives godt ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Stein S Eide / NRK

Studiekamerat Anders Mæhlum Johansen peker også på mattekravet som ble innført for å komme inn på lærerutdanningen kan være en stopper for en del. Selv er han derimot positiv til læreryrket.

– Jeg ser fortsatt lyst på det. Det er første året og jeg har mange år igjen, sier han.

Det gjør også Marthe Leonora Borglund Kristoffersen som er fast bestemt på å bli lærer på tross av alle ting som trekker i feil retning.

– Jeg vil bli lærer uansett summen av penger man får. Det er det jeg vil, hun.