Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Iain Forbes skulle laget film sammen med medstudenter på Den norske filmskolen nå. I stedet har den siste tiden gått til skriveoppgaver for filmstudenten.

– Starter ikke det praktiske arbeidet igjen i august er jeg bekymret, sier han.

30-åringen, som studerer til å bli regissør, mener det digitale opplegget ikke kan erstatte praktisk erfaring.

– Vi håper alle at det blir mulig å komme tilbake til vanlig undervisning til høsten. Ellers spørs det om man i det hele tatt kan si at vi fortsatt kan utdannes innenfor våre fagfelt, sier han.

«LEARNING BY DOING»: – Om vi ikke lager film har jeg vanskelig for å se for meg hvordan neste semester skal kunne fungere, sier Iain Forbes. Foto: Anders Fehn / nrk

Frykter frafall

Ved NTNU i Trondheim venter over 30 000 studenter på svar på når de får komme tilbake.

Ifølge leder for Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, er mange avhengige av å for eksempel dra på laben eller bruke annet utstyr.

REDD FOLK DROPPER UT: Leder for studenttinget ved NTNU i Trondheim, Åste Solheim Hagerup sier samhold og studiemiljø er viktig for studentene. Foto: Privat

– Vi håper det legges til rette for at studentene kan bruke laben i mindre grupper sånn at de får den opplæringen de har krav på, sier hun.

Solheim Hagerup er i tillegg redd det går utover samhold og studiemiljø om de ikke får komme tilbake i august.

– Det vil nok bli tungt for studentene å ikke kunne være på campus. Vi er bekymret for at om vi studenter ikke kan møte opp fysisk, så vil det kunne føre til flere frafall.

Christen Andreas Wroldsen er leder i studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Han har også vært veldig bekymret for høsten, og spesielt for førsteårsstudentene.

– Vi må strekke oss så langt som mulig for at man kan møtes i mindre grupper. Universitetet må ta ansvar også for det sosiale. Slik det ligger an nå blir det ikke forelesninger, men vi legger til rette for at alle skal kunne komme til campus, sier han.

Vanskelig med prosjekter

Mathilde Gaalaas-Berg avslutter nå en bachelorgrad i musikk ved Høgskulen i Volda. De skulle egentlig hatt konsert som hun kunne filmet og levert inn.

Men hun valgte heller å bare levere en skriftlig oppgave.

– På grunn av at høgskolen holdt stengt i en lengre periode, fikk jeg ikke brukt øvingslokalene. I tillegg synes jeg ikke at et videoopptak gir god nok kvalitet, sier hun.

MUSIKKSTUDENT: Mathilde Gaalaas-Berg studerer musikk, men droppet å holde den avsluttende konserten sin på video. Foto: Solveig K. Lien

Gaalaas-Berg er også fagansvarlig i Studentparlamentet ved høgskolen. Hun sier smittevernreglene har gjort det vanskeligere med både prosjekter, oppgaver og eksamener.

– Høgskolen har laget en forskrift som forteller at alle eksamener skal skje digitalt og derfor har enkelte studier gjort om på eksamensformene, sier hun.

Hun har likevel ikke inntrykk av at koronasituasjonen skaper store problemer for studentene.

– Blytungt og ensomt

Iain Forbes går på filmskolen som ligger på Lillehammer i Innlandet. De har studenter fordelt utover linjer som regi, foto, klipp og manus.

NI LINJER: Filmskolen består av ni linjer. De er Manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign i filmbransjen, visual effects, klipp, lyd og kreativ dokumentarregi. Foto: Magnhikld Bruheim / NRK

Studentene samarbeider vanligvis mye på tvers, men nå lager flere film alene.

Forbes savner å trene på det filmproduksjon virkelig handler om. Nemlig samarbeid i team.

– Jeg synes det er blytungt og ensomt. I stedet for et sosialt vårsemester er man avskåret fra fellesskapet. Det er grusomt synd, sier han, og legger til:

– På den lyse siden tenker jeg at vi alle kommer til å bli flinke til å sette pris på hvor verdifulle disse årene er, når vi først kommer tilbake.

I ARBEID: Iain Forbes og medstudenter fra filmskolen øvde i februar på iscenesettelse, kamera og arbeid med skuespillere. Slike praktiske oppgaver håper Forbes å få gjøre igjen, så fort som mulig. Foto: Kjell Vassdal / Den norske filmskolen

Karin Julsrud er dekan ved Den norske filmskolen. Hun sier de ikke bør fortsette med digital undervisning om de skal kunne gi studentene det de er lovet i studieplanen.

Hun håper og tror de kan ha normal undervisning fra høsten og likevel følge smittevernreglene. De har allerede mye undervisning i små grupper.

Vil åpne skolene

I juni skal myndighetene se på når studenter kan begynne med normal skole igjen.

Henrik Asheim (H), som er forsknings- og høyere utdanningsminister, sier de også må vurdere smittesituasjonen etter sommeren.

Men han råder universiteter, høyskoler og fagskoler til å begynne å planlegge for å kunne åpne.

VIL ÅPNE SKOLER: Henrik Asheim (H) oppfordrer studiesteder til å forberede seg på å åpne for alle studenter. Foto: NRK

– Hvis vi alle fortsetter å være flinke fremover og følge rådene, kan vi gradvis og kontrollert ta hverdagen tilbake, sier Asheim.

Regjeringen har allerede åpnet for at flere kan komme til skolene nå. Det gjelder de som er avhengig av å være på campus for å kunne fullføre studiene eller få god nok fremgang.

Universitetet og høyskoler bestemmer hvilke studenter det gjelder.