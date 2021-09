En drøy time unna Oslo ligger det lille tettstedet Tangen. I dag bor det omtrent 500 innbyggere her. Bjørn Dæhlie ser for seg at innbyggertallet kan øke til 5000 i 2030.

Tidligere i uka ble det kjent at kjendisinvestoren har fått kommunens tillatelse til å bygge en ny grønn landsby ved Mjøsa. Nå kommer kritikken.

– Når du skal bygge grønn landsby på dyrka mark, så starter du allerede på minussiden, sier førstekandidat på MDGs liste i Hedmark, Jon Lurås.

Mjøstangen Plusslandsby Foto: ASAS arkitektur Ekspandér faktaboks Prosjektet som har fått navnet Mjøstangen Plusslandsby beskrives av utbyggerne som modig og unikt.

I den nye landsbyen skal det legges til rette for felles drivhus og parsellhager med dyrking av felles og egen mat.

Varme og strøm skal komme fra sol, jordvarme og et eget vannkraftverk. Landsbyen skal ikke bare produsere strøm til eget forbruk. Den skal produsere mer energi enn den forbruker.

I prosjektet legges det vekt på at folk skal leve i et sosialt fellesskap, der det er gode løsninger for kontorfellesskap og deling av elbiler og elsykler.

Det skal også satses på gjenvinning og gjenbruk gjennom såkalt «seconhand-sirkulasjon» og lokale redesignere.

Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt på at Bjørn Dæhlie får bygge ned verdifull matjord på Tangen.

– Stange kommune er en versting i å bygge ned god matjord. Den jorda her har den beste kvaliteten i landet. Dette synes jeg ikke er bra, sier Lurås.

Vil bygge Mjøstangen plusslandsby en time fra Oslo. Det er her Bjørn Dæhlie vil satse stort.

Lurås mener det er horribelt å bruke dyrka mark til dette.

– Det er jo ikke noe utbyggingsplikt, selv om man har regulert det til det. Matjord trenger vi faktisk til kommende generasjoner.

Lurås påpeker at valget man gjør ved å bygge ned matjord, er endelig, og at man da ikke ser mye fremover. Han mener ordfører Nils A. Røhne og Stange kommune er helt på ville veier som legger til rette for dette prosjektet.

Frode Meskau

Naturvernforbundets leder i Innlandet, Ole Midthun er positiv til grønne byer, men:



– Hvis denne byen skal gi utslag på klimaavtrykket, må den sees i sammenheng med blant annet tilgang på nærbutikker og skoler. Dessuten bør det ikke bygges på matjord.

Han forstår at området på Tangen er regulert til bygging.



– Det er noe vi ser flere steder i Innlandet og det er bekymringsfullt, sier fylkeslederen for Naturvernforbundet.

Natur og ungdom: – Trenger matjorda

Leder for Hedmarken Natur og Ungdom, Vilde Haugen Gjems reagerer også på planene, og syns matjorda bør spares.

Leder for Hedmarken Natur og Ungdom, Vilde Haugen Gjems. Foto: PRIVAT

– Jeg syns det er kortsiktig og ugjennomtenkt. Kun 3 prosent av Norges areal er matjord og den bør vi ta vare på for å sikre at vi har en viss selvforsyning i Norge hvis det skjer en matkrise.

Mener MDG tar helt feil

Ordfører i Stange, Nils A. Røhne, er overhodet ikke enig i kritikken.

ENTUSIASTISK: Ordfører i Stange, Nila A. Røhne, er entusiastisk over Bjørn Dæhlie sine planet på Tangen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Her mener jeg Jon Lurås tar 110 prosent feil, sier Røhne.

Han reagerer på at Lurås kalles Stange kommune for versting-kommune.

– Vi har i den siste arealplanen faktisk tilbakeført den beste matjorda, sier Røhne.

– I samordna miljø- og transportplan så er poenget nettopp å verne den beste jorda på området Tokstad/Gyrud, og da kunne åpne for et regionalt prosjekt på Tangen. Så det er akkurat det motsatt av hva Lurås sier, sier Røhne. Han understreker at det er snakk om oppmot 250 mål dyrka mark og at området på Tangen ikke har den beste matjorda.

Langs Mjøsa er det planer om flere store prosjekter. Her vil Bane Nor bygge Norges svar på Silicon Valley.

Vedum: «Ja takk, begge deler»

Området som skal bygges ut er 1000 mål stort. Utbyggerne lokker med utsyn til Mjøsa, tilgang til jernbanestasjon og kontinuerlig tilgang på ren luft.

POTENSIAL: Leder i Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, mener Tangen har potensial, men at man må bygge ned så lite matjord som mulig. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Statsministerkandidat og leder for Senterpartiet, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, er enig i at matjord ikke bør bygges ned.

– Matjorda bør man ikke bygge ned. Det er kjempeviktig å ta vare på matjorda. Vi har lite matjord i Norge.

Men når det gjelder Tangenvika og Dæhlies planer om grønn landsby, mener Vedum det har et stort potensial.

– Vi må se at det ligger noen kjempemuligheter på Tangen. Fordi det ligger nært Mjøsa og jernbanen, og det kan skape en kjempeutvikling. Vi bør prøve å få til denne grønne satsingen, og samtidig ta minst mulig matjord.

– Nå er det for sent, demokratiet har talt

– Reguleringsplanen er jo vedtatt for lenge siden, sier Senterpartipolitiker i Stange, Aasa Gjestvang.

Gjestvang sier Senterpartiet har gjort det de kunne for å spare det såkalte Viksjordet. De la inn eget forslag til reguleringsplanen for å verne matjorda, men ble nedstemt.

– Demokratiet har talt. De vil bygge boliger. Jeg ser ingen annen råd enn å heie på prosjektet og Tangen. Hvis man ville verne jorda så måtte man gjort det i 2014. Her kan man ikke bare si stopp, sier Gjestvang.