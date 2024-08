Saken oppsummert • Villreininteresser i Rondane ønsker å flytte en populær parkeringsplass tre kilometer vekk fra nasjonalparken for å redusere forstyrrelser for villreinen.

• Parkeringsplassen Spranget ble etablert ved nasjonalparkens opprettelse i 1962, og mye ferdsel kan skremme vekk villreinen.

• Senterpartiet, som har flertall i kommunestyret, er mot flyttingen fordi det vil redusere tilgjengeligheten for folk flest til denne delen av Rondane.

• Villreinen i Norge ble i 2021 vurdert som "nær truet", og stammen i Rondane/Dovre er den med minst genetisk innblanding fra tamrein.

• Alle kommunene rundt Rondane skal i høst uttale seg om ulike forslag til villreintiltak.

• Konflikten om parkeringsplassen griper også inn i en langvarig konflikt om hvem som har mest ansvar for å hjelpe villreinstammen, inkludert forslag om å legge ned turstier for å redusere ferdsel. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Da Rondane nasjonalpark ble etablert i 1962, ble det gjort et «innhogg» like ved Mysuseter, slik at det var mulig å legge en stor parkeringsplass rett utenfor nasjonalparken.

På kartet ser man tydelig at nasjonalparkgrensen bøyer av for å gi plass til parkeringsplassen.

– Denne omgåelsen ville vært helt utenkelig hvis nasjonalparken skulle blitt etablert i dag, sier Terje Kleiven, som er leder i foreningen Bevar villreinen i Rondane.

Han mener parkeringsplassen fører til så mye ferdsel at det skremmer vekk villreinen.

– Tidligere gikk det et viktig villreintrekk mellom parkeringsplassen og turisthytta Rondvassbu. Nå er hele den sårbare stammen i Rondane i ferd med å bli delt opp i tre ulike grupper, sier han.

Terje Kleiven, leder i foreningen Bevar villreinen i Rondane. Foto: Privat

Villreinstamme i fare

Ifølge en ekspertkomite ble villreinen i Norge i 2021 vurdert som «nær truet.»

Komiteen mener at villreinstammen i Rondane/Dovre er den som har minst genetisk innblanding fra tamrein.

Striden om parkeringsplassen har foregått i mange år, og utspillet fra Kleiven utløser sterke reaksjoner fra Senterpartiet, som har rent flertall i kommunestyret.

– Friluftsliv for de spreke

– Dette området er vårt Geiranger, sier varaordfører Kjetil Eide (Sp).

– En flytting vil dramatisk redusere mulighetene for folk flest til å benytte seg av denne delen av Rondane, sier han.

De siste 3 kilometerne før parkeringsplassen har en stigning på 180 meter.

– Skal vi ha et friluftsliv bare for de spreke? spør han.

Han mener dette også vil være svært negativt for reiselivet i området.

Varaordfører Kjetil Eide (Sp) i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Foto: Dag Kessel / NRK

Alle kommunene rundt Rondane skal i høst uttale seg om ulike forslag til villreintiltak.

Ap skal tenke seg om

Gruppeleder i Sel Ap, Terje Jonny Sveen, sier at han ikke vil uttale seg om saken så lenge den er ute på høring.

– Vi skal nå behandle dette på vanlig måte i partiet, og kommer tilbake til dette seinere i høst, sier han.

Men i hans eget parti er det flere som tidligere har uttalt seg kritisk til den omstridte parkeringsplassen.

– Parkering ute av kontroll

Dette gjelder blant andre Jørund Båtstad, som nå er vara i kommunestyret. Det samme gjelder Jan Olav Solstad, tidligere tillitsvalgt i Sel Ap. Han har vært leder i Villreinforum Rondane-Sølnkletten siden 2018.

Leder i Villreinforum Rondane-Sølnkletten, Jan Solstad, Foto: Lars Erik Skrefsrud

– Alle faginstanser innenfor villrein, både rettighetshavere og forskere, er ganske samstemte i at denne parkeringsplassen er en stor utfordring for villreinen i Rondane Nord, sier Solstad.

– Det er deprimerende at «alle» vil ha villreintiltak, men ikke i sin egen kommune. Alle må være med å bidra. Vi står overfor et veiskille. Vi har dårlig tid.

Han mener at parkeringen i området rundt Spranget er ute av kontroll.

– Det er et stort antall bobiler der, og utstrakt villparkering.

– Jeg er veldig redd for signaleffekten overfor andre kommuner hvis ikke Sel kommune nå viser politisk mot og går inn for å flytte parkeringsplassen til Mysuseter.

TILGJENGELIGHET: Jenny Pedersen og Frode Grøndahl kjørte opp til P-plassen. Jenny er usikker på om knærne hennes holder innover i nasjonalparken, og syns det bør være lov å kjøre dit for de som er skrale. Frode mener det må finnes alternativ til bil. DEILIG MEN UNØDVENDIG: Frode Grøndahl syns det var veldig rart å kunne kjøre SÅ langt inn i fjellheimen, og støtter flytting av P-plassen til Mysuseter 3,5 kilometer nedenfor. GLAD FOR P-PLASSEN: Guttorm Morka Mæhlum var glad han slapp å sykle på seg melkesyre i oppoverbakken før selve fjellturen startet, men reagerte allikevel på den brede vegen innover i nasjonalparken. SPREKE KAN PARKERE LENGER SØR: Ole Martin Byom har kjørt bil inn, og innrømmer at han må trene mer for å orke å sykle opp til det populære startpunktet. Han mener også at eldre og funksjonshemmede bør få muligheten til å oppleve Rondane ved Spranget. SPREK FJELLGEIT: Bjørg Skjøtskift syklet opp fra Mysuseter og er opptatt av å verne villreinstammen, men syns diskusjonen er vanskelig og at alle bør ha muligheten til å oppleve Rondane på nærmest mulig hold.

– Symbolpolitikk

Men Senterpartiet har altså rent flertall i kommunestyret, og det må i så fall være utbrytere herfra som eventuelt kan endre situasjonen.

– Jeg kan si ganske sikkert at vi kommer til å være samstemte i denne saken, sier varaordfører Kjetil Eide (Sp).

Han mener forslaget om flytting er «ren symbolpolitikk.»

Parkeringsplassen på Spranget ved Rondane ligger 6 km fra turisthytta Rondvassbu. Foto: Dag Kessel / NRK

– Vi redder ikke en eneste villrein på denne måten, uansett tiltak, og i hvert fall ikke bare ved å flytte parkeringsplassen. Det har ingen betydning om det er 200, 300 eller 400 personer pr. dag i dette området. Her har det ikke vært rein på flere tiår.

– Men er det ikke en årsak til det?

– Jo det er helt klart, men forskning viser at vi må helt ned i 30 passeringer i døgnet for å kunne gjenopprette et trekk av villrein. Det klarer vi ikke å oppnå uansett, selv om vi flytter parkeringsplassen 3 km lenger sør.

Eide mener det er konfliktskapende at det stadig kommer nye forslag til tiltak.

– Dersom tiltakene ikke har gitt ønsket effekt, kommer det stadig nye. Vi skal stille opp for villreinen der den er i dag, og vi skal komme med forslag på dette også i egen kommune

Lars Blekastad, gruppeleder for SV i kommunestyret i Sel kommune. Foto: Dag Kessel / NRK

Valgkampsak for SV

Gruppeleder i Sel SV, Lars Blekastad, sier at flytting av parkeringsplassen var en av deres valgkampsaker.

– Alle skjønner at det vil bli mindre ferdsel hvis vi gjør det. Effekten vil bli at turgåere blir mindre konsentrert rundt dette sårbare området, sier han.

DNT i en skvis

Konflikten griper også inn i en langvarig konflikt mellom Den Norske Turistforening (DNT) og andre instanser om hvem som har mest ansvar for å hjelpe villreinstammen.

Det er blitt foreslått å legge ned turstier for å redusere ferdselen i fjellet.

Men i mars skrev DNT og NHO et felles innlegg i NRK Ytring der de advarte mot å legge ned turstier.

Samtidig fremhevet de hyttebygging som en trussel mot villrein.

Andre hevder at det er nettopp DNT som må gå i seg selv og være mer åpne for å legge ned både hytter og turstier.

Eiendomssjef Jan Erik Reiten i DNT. Foto: Even Lusæter / NRK

Eiendomssjef Jan Erik Reiten i DNT sier at han ikke vil ta stilling til saken.

– Vi forstår at Spranget er et tema siden parkeringen ligger inne på fjellet. Her må forslagene til tiltak kobles til kunnskapen vi har om villrein og ferdsel, sier han.

Statsforvalteren anbefaler flytting

Miljø- og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Haavard Elstrand, sier at deres tilråding overfor Miljødirektoratet er flytting.

– Vi opplever en god forståelse blant kommuner om behovet for tiltak generelt. Samtidig skjønner jeg at det kan oppleves krevende med enkelttiltak slik som på Spranget.

Han sier at det derfor er best med en helhetlig plan for hele Rondane, der alle kommuner må bidra.

– Det vil også gi en byrdefordeling, om en skal si det slik. Vi er avhengig av god dialog for å lykkes.