Siden onsdag i forrige uke har det blitt påvist 68 smittetilfeller i Lillehammer.

27 av dem ble påvist i dag, mandag 14.12.

I Lillehammer er det et smitteutbrudd knytta til Lillehammer videregående skole. I tillegg er det påvist smitte også på flere andre skoler.

UTBRUDD: Det er hjemmeundervisning for alle på studiespesialisering på Lillehammer videregående skole, der smitteutbruddet i byen stammer fra. Yrkesfagelevene får fortsatt møte på skolen. Foto: Eilin Spolén Juva / NRK

Mange lærere i karantene

Mandag ble de to barneskolene Hammartun og Røyslimoen stengt. Her blir det gitt hjemmeundervisning fram mot jul.

Mange må holde seg hjemme og borte fra folk i dagene som kommer.

– 600 er i karantene i Lillehammer. Dette tallet er trolig stigende, ifølge kommunikasjonssjef Kjersti Morset.

Skolesjef Trond Johnsen presiserer at skolene IKKE er stengt av smittevernhensyn.

– Det blir gitt hjemmeundervisning fordi mange lærere er i karantene. Det handler om forsvarlig drift. Ikke smittevern, sier Johnsen.

MANGE SMITTA: Kjersti Morset kan melde om mange nye smittetilfeller i Lillehammer uka før jul. Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

Stengte skoler etter påtrykk fra foreldre

Også på Sør-Fron, noen mil nord for Lillehammer, er det et stort smitteutbrudd.

Utbruddet startet tidlig i forrige uke.

Totalt er det nå 43 i isolasjon i Sør-Fron. 250 personer i karantene.

Kriseledelsen i Sør-Fron bestemte mandag å stenge alle skolene.

– Vi har fått mange meldinger fra foreldre og ansette, som ønsket en slik løsning.

Det sier ordfører Ole Tvete Muriteigen i en pressemelding.

18 nye smittede på Hedmarken - nye tiltak fra mandag

På Hamar, Ringsaker, Løten og Stange øker også antall smittede.

I dag er det påvist i alt 18 nye smittetilfeller i de fire kommunene.

– Vi har fortsatt flere tilfeller uten kjent smittested. Det å bli smittet nå, innebærer isolasjon frem til jul, sier kommuneoverlegene Cecilie Blakstad Eikenes og Ketil Egge.

Dette er tiltakene som innføres i de fire kommunene fra i dag og frem til lille julaften:

rødt nivå på alle ungdomsskoler

digital undervisning på voksenopplæringen frem til jul

anbefales å stoppe alle fritidsaktiviteter for barn og voksne frem til jul

anbefales at gruppetimer ved treningssentre avlyses

anbefales å gjennomføre alle møter og arrangementer digitalt

anbefaler bruk av munnbind på kollektivtrafikk og taxi når man ikke kan overholde en meters avstand

begrenser til kun strengt nødvendige besøk på sykehjem og i helse- og omsorgssentre.

– Vi håper på forståelse fra innbyggerne for tiltakene. Vi gjør dette for at færrest mulig skal være i karantene eller isolasjon i jula, sier kommuneoverlegene.