Besetningen hørte et smell og fikk stoppet motoren. Etter bare fem dager på vannet havarerte Skibladner og måtte taues til land.

I dag viser det seg at skadene er store.

– Jeg har aldri sett så store skader på båten før, sier maskinsjef Torfinn Gulseth.

STOR SKADE: Maskinisten på Skibladner, Torfinn Gulseth, sier han aldri har sett så store skader på båten før. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hele skovlhjulet på den ene siden av båten er ødelagt og må bygges opp igjen på nytt, sier han.

Trolig må båten fraktes til Minnesund der reparasjonene kan gjøres på land. Gulseth er redd det kan ta en måneds tid.

Maskinsjefen er skikkelig lei seg.

– Det er forferdelig når vi har vært gjennom to år med pandemi og en måned med lite vann, og vi var jo så glade når vi så at alt fungerte maskinelt. Men dessverre så fikk vi dette da, oppå alt det andre.

Det er bare fem dager siden Skibladner ble dratt ut av huset sitt på Gjøvik til sesongstarten. Foto: Redningsselskapet.

Fortviler over enda en dårlig sesong

Det er uvisst hvor lang tid det vil ta å få reparert skovlhjulet.

– Utfordringen er selvfølgelig at det ikke finnes noen reservedeler å kjøpe til Skibladner. Alt må lages, og det tar tid, sier styreformann Bjørn Blichfeldt i Oplandske Dampskibsselskap.

FORTVILET: Styreformann Bjørn Blichfeldt i Oplandske Dampskibsselskap (i telefonen) og kaptein på Skibladner, Hans Knudsen har en tøff dag. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han er fortvilet over at dette skjer nå.

De tapte store summer i de to pandemiårene, da de bare kunne ha 50 prosent belegg og alle charterturene måtte avlyses. I tillegg har de tapt 1,5 millioner på at sesongstarten i år måtte utsettes på grunn av lite vann i Mjøsa.

– Og så skulle vi sette i gang for fullt nå, så skjer dette. Det er en tøff dag, sier Blichfeldt.

Ringer hundrevis av passasjerer

Nå jobbes det med å varsle passasjerene som skulle være med Skibladner de neste dagene. Bare til tirsdag, som skulle være første dag med ordinær rutetrafikk, var det solgt 300 billetter.

– De blir veldig skuffet selvfølgelig, men har også varme tanker for oss og tar det ganske fint. De får enten igjen pengene eller ny tur senere, sier markedssjef Eva Stø.

TIL KAI: Skibladner ligger nå tauet til kaia i Gjøvik. Foto: Ola Almås Jullumstrø / NRK

I første omgang varsles de som har billetter fram til onsdag i neste uke. Men alle tror det kommer til å ta lengre tid.

– Det er en lunefull, gammel dame vi har med å gjøre. Men det skal ordne seg. Det er bare spørsmål om hvor lang tid det tar, sier Bjørn Blichfeldt.

Han håper kanskje de som skal lage delene til skovlhjulet kan jobbe skift, det vil si både dag og natt, for at det skal gå fortest mulig.

Kapteinen: – Ristet kraftig

Kaptein Hans Knudsen forteller at havariet skjedde 15 minutter etter at de reiste fra Gjøvik og var på vei til Moelv for å plukke opp passasjerer.

– Da sto jeg og styrte og plutselig ble de kolossale ristninger i båten og vi skjønte at vi bare måtte stoppe så fort som råd var.

Det litt tid før en dampmaskin stopper så skovlhjulet gikk noen runder, og det så ikke bra ut i skovlboksen etterpå, forteller kapteinen.

– Så det å forsøke å kjøre til kai for egen maskin var bare å glemme, sier han.

Også han er fortvilet over at dette skjer nå, når de endelig skulle i gang med full sommertrafikk igjen.

– Det er rett og slett nitrist.

Foto: Ola Almås Jullumstrø / NRK

– Skal klare dette

Hver dag Skibladner ikke kan seile, vil det bli økonomiske tap. Men Bjørn Blichfeldt sier de skal klare dette også.

– Vi har vært ute i tøffe tider tidligere. Vi har for øyeblikket sunn økonomi, sier han.

De regner med å vite mer om skadeomfanget og hvor lang tid reparasjonene vil ta etter et driftsmøte fredag morgen.