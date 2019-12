Kraftig og mye røyk førte til at politiet evakuerte tre leiligheter i nærheten av restauranten.

Tre personer ble fraktet til legevakten, fordi de hadde pustet inn røyk.

Ingen personer ble alvorlig skadet. Det var heller ingen personer i bygningen da det begynte å brenne, like etter klokken 03.00 natt til mandag.

Beboere på ferie

Brannen har trolig startet i en leilighet som ligger i samme bygg som restauranten.

– Personene som bor i leiligheten er på ferie, forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Marianne Brun.

Brannvesenet arbeider nå med slukking, samtidig som røykdykkere går gjennom bygget.

Politiet vet foreløpig ikke hvordan brannen brøt ut.

Hotell åpnet dørene for de evakuerte

De evakuerte oppholder seg nå på et hotell som ligger i nærheten av brannstedet.

Kim Daniel Vorpvik var en av de første som oppdaget brannen.

– Jeg kom kjørende fra Leira, og ser at det er røyk. Da jeg kommer nærmere ser jeg at det er brann i restauranten, Tasty House. Det så ut som brannen spredte seg i taket på bygget.

Vorpvik jobber i resepsjonen på et hotell i nærheten av restauranten. Hotellet har egentlig stengt, men har valgt å åpne dørene for de evakuerte.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er tre leilighetsbygg som er evakuert, og alle oppholder seg i lobbyen og i baren her på hotellet, forteller Vorpvik.

Vorpvik forteller at de evakuerte ikke vet mye om situasjonen.

– Vi har blitt fortalt at brannvesenet har fått kontroll på brannen, men at røykutviklingen er det største problemet. Noen har sagt at røyklukten kjennes flere kilometer unna.

Det er ikke bestemt når de evakuerte får flytte hjem.

Veien gjennom sentrum, forbi brannstedet, er stengt.