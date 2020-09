Hedmarken Tingrett huser en sak der politiet mener de kan bevise en særdeles omfattende svindel, med ingredienser som narkotikagjeld, trusler og våpenbruk.

Både de som overtok, og flere som ga fra seg bank-ID-en, er tiltalt.

Ti personer er tiltalt for bedrageri av rundt 22 millioner kroner. Utbyttet kunne ha blitt ytterligere nær 40 millioner kroner.

Saken har store dimensjoner. Ifølge statsadvokat Thorbjørn Klundseter er bevisutdraget som legges fram for retten på 10.000 sider.

De to hovedtiltalte i bedragerisaken erkjente ikke straffskyld da saken startet tirsdag.

Påtalemyndigheten mener de to skaffet seg tilgang til bank ID-brikker og passord til flere av de medtiltalte. Deretter skal de ha endret opplysningene i selvangivelsene til de medtiltalte.

Slik så personene langt mer kredittverdige ut enn det de faktisk var.

Narkogjeld

Påtalemyndigheten mener sju av de åtte medtiltalte i saken har hatt til dels stor narkotikagjeld til de to hovedtiltalte. For å betale ned narkotikagjeld skal de ha gitt fra seg både bank ID-brikker og passord.

Det bestrider begge de to hovedtiltalte.

– Jeg har aldri sett ham før, jeg vet ikke hvem han er.

Det sa en av de to hovedtiltalte, en mann i 30-årene, flere ganger under opplesningen av de ulike tiltalebeslutningene.

Den andre hovedtiltalte, en mann i 40-årene, svarte kategorisk nei på spørsmålet om straffskyld i bedragerisakene.

Påtalemyndigheten mener de har avslørt et velorganisert kriminelt nettverk.

Funn av flere Bank ID-brikker

Opprullingen av saken startet da den hovedtiltalte mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet på et hotellrom i Hamar i november 2018. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om at en person truet med våpen.

På hotellrommet fant politiet blant annet kredittkort, bankkort og to Bank ID-brikker som ikke tilhørte hovedtiltalte. Ransaking av huset til hovedtiltalte avdekket ytterligere fem ID-brikker og to Visa-kort.

Funnene gjorde at politiet også fant flere kontaktpunkter til den andre hovedtiltalte. Han ble senere pågrepet i Bulgaria og overført til Norge i mars 2019.

Trusler og narkotika

Den hovedtiltalte mannen i 40-årene er tiltalt for mer enn bedrageri og forsøk på bedrageri. Han er også tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler.

Aktor mener mannen ved to tilfeller har rettet en pistol mot andre. En av disse skal han også ha slått gjentatte ganger i ansiktet og hodet.

Mannen er også tiltalt for bruk og besittelse av narkotika.

Hovedtiltalte erkjente at han ved noen få anledninger hadde brukt et forfalsket dokument for å skaffe seg lån.

Han innrømmet også besittelse av en pistol uten å ha våpenkort, ett tilfelle av trusler mot offentlig tjenestemann samt bruk og besittelse av kokain.

MANGE FORSVARERE: Rettssaken måtte flyttes fra Hedmarken tingrett til Statens Hus i Hamar på grunn av sitt omfang. Flere av de ti tiltalte har mer enn en forsvarer. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Mannen i 40-årene var rolig og fattet under det meste av rettssakens første dag. Det var kun da han ble konfrontert med ett tilfelle av trusler at han hisset seg opp.

– Jeg blir så forbanna på han tullingen der, sa han med tydelig adresse til aktoratet.

Bare starten

De aller fleste tiltalte innrømmet ikke skyld i bedragerisakene, men to av de medtiltalte erkjente delvis straffskyld.

Hva de erkjenner og hvordan de forklarer dette vil bli utdypet i løpet av den åtte uker lange rettssaken.

I tillegg til påtalemyndighetens bevisførsel og de tiltaltes forklaringer skal også rundt 50 vitner forklare seg for retten.

Thorbjørn Klundseter sa i sitt innledningsforedrag at enda flere personer kan bli tiltalt, med utgangspunkt i denne saken.

– Det vil komme flere rettssaker i kjølvannet av denne. Her er vi på langt nær ferdig med etterforskningen, sa Klundseter.