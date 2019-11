Se for deg hvit snø, nypreppa bakker og skarpe stålkanter. Dette kan bli en realitet allerede til helga!

Vinteren og kulda har satt sitt preg på landet de siste dagene, og for skielskere landet rundt er det muligheter i sikte.

– Det er kaldt og bra forhold, i hvert fall for turistene. Treningsforholdene tror jeg bare blir bedre og bedre for hver dag som går, sier alpinist Maria Tviberg.

Hun er aktiv alpinkjører og denne uken er hun på trening i Kvitfjell. Der er nemlig deler av anlegget åpnet allerede, og til helga går heisen helt til topps.

– Vi venter mye folk. Mange skiglade mennesker. Både aktive utøvere, og gjester som bare kommer for å kjøre ski, sier Key Account Manager i Alpinco, Hege Juliussen.

Åpner over hele landet

Kvitfjell er ikke alene om å åpne bakken. Sju alpinanlegg har allerede startet sesongen, og denne uka åpner 13 til. Dermed kan skifolk over hele landet komme seg ut i bakken.

– Nå er forholdene knallbra. Med nysnø oppå kunstsnøen blir skiføret toppers, sier Bjørnar Hovi, eier av Beitostølen skiheiser.

Han åpnet en nedfart forrige helg. Denne helga åpner ytterligere tre heiser på Beitostølen.

I Tromsø alpinpark er det rekordtidlig åpning i år. Til sammenligning åpnet forrige sesong 16. januar.

– Basert på forhåndsinteressen tyder det på at vi får et vanvittig besøk i helga. Vi har solgt mange heiskort på forhånd, så også det er en rekord i år, sier Jon R. Håkonsen, daglig leder i Tromsø alpinpark.

Disse bakkene har allerede åpnet Ekspandér faktaboks Gausta

Varingskollen

Aurdal – Valdres alpinsenter

Beitostølen

Steilia

Kvitfjell

Uvdal Kilde: fnugg.no

Åpningshelg

Alpinanleggenes Landsforening representerer 95 prosent av alpinbransjen i Norge. Med sine 200 medlemmer har de oversikt over de aller fleste bakkene.

Daglig leder i landsforeningen, Camilla Sylling Clausen, forteller at anlegg landet rundt melder om gode forhold.

– Vi kan ikke be om bedre forhold på denne tiden av året. De som er glade i frikjøring utenfor bakkene bør nok vente litt de fleste steder. Men i Troms har de rekordmengder med snø, så det er som alltid litt variasjoner, sier hun.

Sylling Clausen forteller at sesongåpningen kommer relativt tidlig i år. De anleggene som allerede har åpnet, melder om god trafikk.

– De ivrigste har allerede søkt ut. Mange klubber og treningsgrupper har benyttet seg av de fine forholdene.

Disse alpinanleggene åpner denne uka Ekspandér faktaboks Kirkerudbakken

Hovden

Tusten

Nesfjellet

Tromsø alpinpark

Norefjell skisenter

Hafjell

Trysil

Ål skisenter

Skeikampen

Gålå

Skagahøgdi

Vrådal

Voss

Bjorli

Vassfjellet

Sunnmørsalpene

KLAR FOR INNRYKK: Til helga åpner store deler av alpinanlegget i Kvitfjell. De venter både aktive utøvere og vanlige folk som vil på ski. Foto: Eilin Spolén Juva / NRK

Jobber på spreng

– Vi jobber som gale til åpningen på lørdag, sier Sture Chr. Bodahl-Pilegård som er daglig leder i Hovden alpinsenter.

Han forteller at de har drevet med snøproduksjon frem til nå, og at preppemaskinene er i full gang i bakken. På Hovden åpnes hovednedfarten denne helga.

– I fjor klarte vi ikke åpne før langt ut i desember, så det er viktig for oss å åpne tidlig i år, sier han.

Også på Norefjell er de klare for å ta imot skifolket. Resortsjef på Norefjell, Marius Arnesen, forteller at det er bra med snø i traseene og at tre heiser åpner denne helga.

– Det er tre år siden vi åpnet så tidlig som dette. Det har vært litt snøfall de siste dagene, så det er hvitt på trærne. Jeg håper det minner Ola Nordmann på at det nå er vinter, sier Arnesen.