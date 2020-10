Stenger skolene i kommunen

Det sier kommunedirektør i Åsnes kommune, Asgeir Rustad. Det ble bekreftet to smittetilfeller i kommunen fredag. 75 nærkontakter i Våler og nabokommunene er oppringt og satt i karantene. De to er voksne og tilhører to forskjellige familier.

– Vi frykter for at vi kan få flere smittetilfeller når vi får flere prøvesvar. I denne situasjonen tar vi ingen sjanser og stenger derfor skolene, sier Rustad.

Alle nærkontakter testet

Smittesporingen er avsluttet. Alle nærkontakter ble testet lørdag. Prøvesvar vil foreligge tidligst søndag ettermiddag.

Våler kommune har tidligere bare hatt ett tilfelle av covid-19.

– Vi vil bruke mandagen til å planlegge å holde skole på rødt nivå, men det er også mulig at vi fortsetter å ha skolene stengt, sier Rustad.

Vålbyen skole er formelt slått sammen med Våler ungdomsskole med felles rektor. Det er rundt 320 elever til sammen ved de to skolene.

TAR INGEN SJANSER: – Vi bruker mandagen til å få oversikt over situasjonen, sier Asgeir Rustad, kommunedirektør i Åsnes kommune. Foto: Torunn Myhre / NRK

Beslutning om videre tiltak vil bli gjort senest mandag klokka 12.00.

– Hvis smittesituasjonen viser seg å være mer omfattende, vil allerede søndag vurdere om vi vil sette i gang ytterligere tiltak, kommunedirektøren.

Kommunene Grue, Åsnes og Våler samarbeider og bruker nå mye ressurser på å få oversikt over situasjonen.

– Det er all grunn til å rose den innsatsen de gjør, sier ordfører Ola Cato Lie en pressemelding.